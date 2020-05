PKN Orlen świętuje 40 lat rafinerii w Możejkach na Litwie

Rafinera w Możejkach na Litwie, która należy do Grupy Orlen, obchodzi 40-lecie istnienia. Jak ocenia PKN Orlen, jego litewska spółka to obecnie jeden z filarów Grupy Orlen, generujący zyski i istotnie wzmacniający bezpieczeństwo energetyczne całego regionu.



Szef płockiego koncernu podkreślił jednocześnie, że zakup litewskiej rafinerii "był możliwy dzięki zaangażowaniu śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, nie tylko wielkiego przyjaciela Litwy, ale też autora koncepcji polsko-litewskiego sojuszu bezpieczeństwa".

- Rosnąca pozycja spółki to efekt wdrożonych działań optymalizacyjnych i innowacyjnych projektów. Od 2016 r. Orlen Lietuva wypracowała ok. 2,3 mld zł zysku netto. To potwierdza, że podjęte przez nas decyzje biznesowe, były słuszne - oświadczył Obajtek.





Jak wspomniał PKN Orlen, rafineria w Możejkach pod względem wielkości przerobu ropy naftowej, który obecnie wynosi ok. 10 mln ton rocznie, jest drugą w Grupie Kapitałowej Orlen rafinerią, a także jedyną w krajach bałtyckich - litewski zakład zajmuje powierzchnię ponad tysiąca hektarów, przez które przebiega ok. 2 tys. km rurociągów, a od początku jego istnienia przerobiono tam łącznie blisko 330 mln ton ropy naftowej.

- Produkty naftowe z Możejek dostarczane są nie tylko na rynek litewski, ale także m.in. na Łotwę, Estonię i do Polski. To właśnie m.in. dostawy z rafinerii w Możejkach pokryły zwiększone zapotrzebowanie na paliwa w Polsce, po ograniczeniu szarej strefy w związku z wdrożonymi skutecznie przepisami polskiego rządu - podkreślił płocki koncern.

PKN Orlen dodał, iż "zakład w Możejkach ma duże znaczenie dla polskiej, a także litewskiej gospodarki". "To największa w kraju firma, zatrudniająca ok. 1,5 tys. pracowników, z których ponad 90 proc. to mieszkańcy Możejek i okolicznych miejscowości. To także największy na Litwie eksporter i podatnik, który odpowiada za 15 proc. wpływów do krajowego budżetu" - wyliczył płocki koncern.

Według niego, "w ostatnim roku udało się znacząco wzmocnić pozycję Możejek w regionie, również za sprawą ocieplenia stosunków na poziomie międzyrządowym". Jak przypomniano w komunikacie, w lutym tego roku oficjalnie otwarto odbudowane połączenie kolejowe z Możejek do Renge na Łotwie, które strona litewska zdemontowała w 2008 r. - to liczący ok. 20 km odcinek, który umożliwia dostarczanie produktów z Orlen Lietuva na rynek łotewski i estoński krótszą niż dotąd trasą, a tym samym optymalizowanie kosztów transportu.

"Obecnie kondycja rafinerii jest dobra, a Orlen Lietuva systematycznie notuje zyski. Tymczasem jeszcze w 2015 r., za rządów PO-PSL, była ona na skraju bankructwa" - zaznaczył PKN Orlen.

W 2006 r. PKN Orlen kupił za 1,49 mld USD od rosyjskiego Jukosu 53,7 proc. akcji ówczesnej spółki Mażeikiu Nafta zarządzającej rafinerią w Możejkach, po czym na mocy umowy z rządem Litwy nabył 30,66 proc. za ponad 852 mln USD. Następnie po sfinalizowaniu z rządem Litwy umowy kupna pozostałych 10 proc. udziałów i przeprowadzonym wykupie od drobnych inwestorów, koncern stał się właścicielem litewskiej rafinerii, która w 2009 r. zmieniła nazwę na Orlen Lietuva.