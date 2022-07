PKN Orlen szuka podmiotu do projektu venture building

PKN Orlen szuka podmiotu gotowego świadczyć usługi venture building. Koncern rozważa wykorzystanie tego modelu do tworzenie zespołów i podmiotów m.in. w celu przygotowywania i wdrażania modeli biznesowych w oparciu o komercjalizację innowacyjnych technologii lub nowych usług.

W ogłoszonym zapytaniu o informację "Projekt venture building" PKN Orlen wyjaśnił, iż celem postępowania "jest zidentyfikowanie grupy firm wyspecjalizowanych w venture building dla dużych korporacji", które posiadają praktyczną wiedzę, doświadczenie i odpowiednie kompetencje pozwalające na świadczenie usługi dla koncernu.

Odpowiedzi na zapytanie można składać do 22 lipca.

Jak zaznaczono w opublikowanej dokumentacji postępowania, "PKN Orlen poszukuje podmiotu gotowego świadczyć usługi venture buildingu w oparciu o umowę ramową z planowanym okresem współpracy 2-3 lat". Koncern podał przy tym, że przewiduje nawiązanie współpracy na przełomie 2022 i 2023 r.

PKN Orlen przypomniał w ogłoszonym zapytaniu o informację, że "Grupa Orlen w ramach opublikowanej Strategii planuje przeznaczyć do 2030 r. ok. 3 mld zł na rozwój nowych technologii oraz narzędzi wspierających wdrażanie innowacji w grupie kapitałowej". Koncern dodał, że "sukcesywnie rozwija ekosystem innowacyjności", który aktualnie obejmuje program akceleracyjny Orlen Skylight Accelerator, korporacyjny fundusz venture capital Orlen VC oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku (woj. mazowieckie).

"Jako uzupełnienie ekosystemu rozważane jest wykorzystanie modelu venture building, którego celem będzie tworzenie zespołów/podmiotów (SPV) w celu przygotowywania, wdrażania i skalowania modeli biznesowych w oparciu o komercjalizację innowacyjnych technologii lub nowych usług dla klienta wewnętrznego oraz zewnętrznego" - podkreślił PKN Orlen w dokumentacji postępowania.

Według koncernu, "wewnętrzne analizy wykorzystywania przez duże korporacje modelu venture building wykazały, że pozyskiwanie rozwiązań przy wykorzystaniu tej metody pozwala w sposób efektywny odpowiadać na zidentyfikowane potrzeby technologiczne i biznesowe".

"Tworzenie dedykowanych zespołów/podmiotów w oparciu o rekrutację zewnętrznych specjalistów wraz z zapleczem organizacyjnym pod konkretne tworzenie rozwiązań pozwala na szybkie i skuteczne adresowanie potrzeb, zajęcie pozycji rynkowej w nowych obszarach biznesowych czy skalowanie biznesów poprzez ekspansję międzynarodową" - zaznaczył PKN Orlen w zapytaniu o informację.

Koncern wyjaśnił jednocześnie, że w zakres postępowania "wchodzi przedstawienie doświadczenia oferenta, prezentacja metodologii i opracowanie podejścia do realizacji projektu opartego o świadczenie usługi venture building oraz wstępną kalkulację kosztową usługi". Jak wskazano w ogłoszeniu, na podstawie wstępnych informacji pozyskanych od oferentów na etapie zapytania kształtowane będzie następnie zapytanie ofertowe.

PKN Orlen podał, że odpowiedź na zapytanie o informację powinna zawierać m.in. opracowanie przykładowej wstępnej koncepcji planu realizacji wybranego modelowego projektu odpowiadającego na wyzwanie technologiczne zidentyfikowane przez koncern z przykładowej listy w ramach piątej rundy akceleracyjnej znajdującej się na stronie Orlen Skylight Accelerator.

PKN Orlen uruchomił Orlen Skylight Accelerator w lipcu 2021 r. i jak wówczas informował planowanych jest łącznie 11 rund akceleracyjnych zaplanowanych do 2023 r., a budżet całego programu to 4,5 mln zł. Piąta runda naboru do programu ogłoszona została pod koniec czerwca. W jej ramach startupy z Polski i zagranicy mogą składać propozycje innowacyjnych rozwiązań technologicznych do 1 sierpnia. Wyzwania dotyczą m.in. cyfrowej organizacji oraz zielonej transformacji i ochrony środowiska.

Według koncernu program Orlen Skylight Accelerator "skierowany jest do młodych technologicznych spółek z Polski i zagranicy, posiadających gotowe produkty i usługi, które można wdrożyć m.in. w obszarze produkcji petrochemicznej, energetyki odnawialnej, procesów wewnętrznych, obsługi klienta czy służących rozwojowi nowych usług".