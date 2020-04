PKN Orlen wprowadzi rabat dla żołnierzy WOT na tankowanie paliwa

Od 1 maja na stacjach PKN Orlen żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) będą mogli uzyskać rabat przy kupnie paliwa. Umożliwi im to, jak ocenia koncern, jeszcze efektywniejsze zaangażowanie się w walkę z epidemią koronawirusa i realizację zadań zapewniających bezpieczeństwo obywatelom.

Jak poinformował w środę PKN Orlen, program lojalnościowy będzie uprawniał WOT do indywidualnego korzystania przez członków tej formacji z rabatu w wysokości 8 gr brutto za jeden litr paliwa na wszystkich stacjach tej spółki.

Od ponad roku ze zniżek na jego stacjach paliw korzystają m.in. strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

"PKN Orlen podpisał umowę gwarantującą żołnierzom-ochotnikom Wojsk Obrony Terytorialnej rabat na paliwo w całej sieci stacji Orlen w Polsce. Umożliwi im to jeszcze efektywniejsze zaangażowanie się w walkę z epidemią koronawirusa oraz wykonywanie zadań zapewniających bezpieczeństwo wszystkim obywatelom" - oznajmił płocki koncern. Jak zaznaczył, "program lojalnościowy dla WOT będzie obowiązywał od 1 maja".

"Jestem pod wrażeniem skali wsparcia, jakiego Wojska Obrony Terytorialnej udzielają służbom i instytucjom walczącym z epidemią. Szczególnie dziękuję żołnierzom-ochotnikom, którzy służbę w tych trudnych warunkach łączą ze swoją pracą zawodową. To zasługuje na najwyższe uznanie i dlatego dziękuję prezesowi Danielowi Obajtkowi za ten gest wsparcia" - podkreślił prezydent RP Andrzej Duda, cytowany w środowym komunikacie PKN Orlen.

I dodał: "Po raz kolejny okazuje się także, że kapitał jednak ma narodowość i odpowiedzialna postawa wielu polskich firm, w tym PKN Orlen, które w czasie kryzysu solidarnie wspierają państwo, jest tego dowodem".

Koncern przypomniał, że karta zniżkowa dla ochotników WOT jest kolejnym jego działaniem "na rzecz służb zapewniających obywatelom bezpieczeństwo". Zapowiedział przy tym, że karty zniżkowe zawierające logo WOT będą dystrybuowane za pośrednictwem dowództwa tej formacji, a ich aktywacja nastąpi 1 maja.

Według PKN Orlen, program lojalnościowy będzie uprawniał WOT "do indywidualnego korzystania przez członków tej formacji z rabatu w wysokości 8 gr brutto za 1 litr paliwa na wszystkich stacjach Orlen". Spółka przypomniała, że w WOT pełni służbę 22 tys. żołnierzy, co oznacza również wysoki potencjał do zwiększenia wolumenów sprzedaży na jej stacjach paliw.

"Umiejętnie łączymy działania biznesowe ze społeczną odpowiedzialnością. Koncentrujemy się na wsparciu służb, które codziennie niosą pomoc Polakom i dbają o ich zdrowie oraz bezpieczeństwo" - oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Zwrócił jednocześnie uwagę, że "rola Wojsk Obrony Terytorialnej jest nie do przecenienia, zwłaszcza w tak trudnym czasie, jakim jest epidemia koronawirusa.

"Rabat na paliwo dla tej grupy to wyraz naszego uznania i wsparcie w dalszych działaniach. Podpisana umowa oznacza, że już wkrótce tysiące żołnierzy-ochotników WOT będzie mogło korzystać z atrakcyjnych zniżek na paliwo" - dodał szef płockiego koncernu.

"To ważna dla Wojska Polskiego, a zwłaszcza dla żołnierzy obrony terytorialnej uroczystość. Cieszę się, że w obecności prezydenta Andrzeja Dudy wspólnie z prezesem Danielem Obajtkiem podpisałem porozumienie, na mocy którego żołnierze-ochotnicy otrzymają karty rabatowe umożliwiające tańsze tankowanie na stacjach Orlen. To istotne wsparcie, za które dziękuję" - powiedziałminister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, cytowany w komunikacie PKN Orlen.

Jak dodał, "maksyma Wojsk Obrony Terytorialnej +Zawsze gotowi, zawsze blisko+ sprawdza się szczególnie teraz, w czasie epidemii, gdy niosą one pomoc potrzebującym".

Dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła ocenił, że pełniący służbę w tej formacji "to żołnierze-społecznicy, obywatele, łączący życie osobiste, cywilną pracę zawodową ze służbą wojskową". Zaznaczył, że żołnierze WOT wspierali w ostatnim czasie akcję powrotu Polaków z zagranicy, prowadzili pomiary temperatury oraz gromadzili i segregowali karty lokalizacyjne wszystkich pasażerów, organizowali też zdalną pomoc psychologiczną dla osób na kwarantannie, a także otaczają opieką kombatantów Armii Krajowej oraz innych organizacji niepodległościowych.

"W mojej ocenie, program PKN Orlen wzmacnia postawy proobywatelskie, zachęca do podejmowania służby wojskowej, ale też buduje coś, czego bardzo potrzebujemy - prestiż munduru i służby. Dużą jego wartością jest też to, że zaszczepiamy w naszych żołnierzach patriotyzm gospodarczy, będą oni bowiem korzystać ze stacji polskiego koncernu" - powiedział gen. Kukuła.

PKN Orlen przypomniał, że WOT powstały w 2017 r., jako piąty rodzaj sił zbrojnych, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych. Koncern podkreślił, że misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności, a w czasie pokoju zadanie to realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.

