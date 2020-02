PKN Orlen zainwestuje 1 mld zł w instalację visbreakingu

OKN Orlen podpisał w środę (5 lutego) umowę na budowę instalacji visbreakingu w rafinerii w Płocku za 1 mld zł. Instalacja ma powstać w ciągu 3 lat i dać dodatkowo ponad 200 tys. ton oleju napędowego rocznie - poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Instalację zbuduje konsorcjum KTI Poland i IDS Bud. Jak oświadczył Obajtek, koncern musi inwestować w główną działalność, czyli w rafinerię, by wchodzić w produkty wysokomarżowe. Zaznaczył, że inwestycja powinna dać szybki zwrot i szybko zacząć generować zyski.

Jak podkreślił prezes KTI Poland Antonio S. Gallo, instalacja powinna zacząć produkować pod koniec 2022 r. "To jest bardzo istotne dla rozwoju rafinerii, ale i dla całego sektora inżynieryjnego i wykonawczego" - zaznaczył Gallo.

Jak mówił prezes IDS Bud Andrzej Napierski, będzie to największa inwestycja realizowana dotychczas przez firmę. Zaznaczył, że IDS Bud współpracuje z większą częścią branży petrochemicznej i energetycznej i to doświadczenie powinno się przełożyć na realizację inwestycji.



Obajtek podkreślał, że w rafinerii w Płocku trwają dwie inne inwestycje - modernizacje instalacji - które w sumie pozwolą wyprodukować dodatkowo ok. 300 tys. ton oleju napędowego rocznie. Razem z visbreakingiem da to ok. pół miliona ton diesla rocznie więcej - zaznaczył.



"Olej napędowy jest "produktem marżowym", a jego konsumpcja rośnie, stąd decyzja o pogłębieniu głębokości przerobu ropy i zwiększeniu produkcji" - podkreślał prezes PKN Orlen.



Jak wyjaśnił koncern, instalacja visbreakingu służy w rafineriach charakteryzujących się głębokim przerobem ropy naftowej (uzyskujących tzw. produkty białe, jak gaz suchy i płynny, benzyna, nafta i olej napędowy), do m.in. uzysku dodatkowej ilości tzw. produktów lekkich z procesu termicznego rozkładu gudronu, czyli oleju ciężkiego będącego pozostałością procesu destylacji próżniowej ropy naftowej. W wyniku procesu destylacji mieszaniny poreakcyjnej uzyskuje się frakcje benzynowe i oleju napędowego. Natomiast powstały w trakcie procesu gaz jest oddzielany i po oczyszczeniu z zawartości związków siarki zostaje wykorzystany jako paliwo technologiczne do podgrzewania surowca (ropy) w procesach rafinacji. Proces Visbreakingu jest stosowany głównie w rafineriach wytwarzających składniki lotne z użyciem wodoru, przy niskiej konwersji, które produkują duże ilości oleju napędowego.