PKN Orlen zakończył przejęcie spółki OTP

PKN Orlen jest już w posiadaniu 100 proc. udziałów spółki transportowej OTP, największego przewoźnika drogowego paliw płynnych w Polsce. Zdaniem płockiej spółki, transakcja umożliwi dynamiczny rozwój i optymalizację procesów logistycznych.

Odbudowa własnych mocy transportowych w strukturach koncernu oraz planowana centralizacja zarządzania logistyką drogową, mają korzystnie przełożyć się także na wyniki Grupy Kapitałowej Orlen.

W ten sposób paliwowa spółka zdecydowanie umocni swoją pozycję na rynku przewozów drogowych.

Spółka OTP powstała na bazie aktywów Orlen Transport, o którego sprzedaży Grupie Trans Polonia zdecydowano w 2015 roku.

Przejęliśmy spółkę OTP, największego przewoźnika drogowego paliw płynnych w Polsce. Centralizacja kompetencji transportowych pozwoli na oszczędności na poziomie nawet 25 mln zł rocznie. Odbudowujemy aktywa, o których sprzedaży zadecydowano w 2015 r. — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) March 31, 2021

PKN Orlen przypomina, że w tym momencie wolumen przewozów drogowych w Grupie wynosi ok. 12 mln ton rocznie. Docelowy model procesów logistycznych w spółce zakłada dywersyfikację mocy transportowych i osiągnięcie optymalnego poziomu struktury floty własnej w stosunku do floty zewnętrznej.



Zgodnie z przyjętą strategią, przewozy ok. 7 mln ton produktów, w tym benzyny, diesla, paliw JET i LPG będą realizowane z wykorzystaniem własnych zasobów. Pozostałe 5 mln ton będzie obsługiwane przez przewoźników zewnętrznych. Będą to głównie przewozy produktów chemicznych i petrochemicznych, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.

Jak wyjaśnia PKN Orlen, transport tych produktów ma bowiem inną specyfikę niż transport paliw, dlatego w tym segmencie, będzie on współpracował z podmiotami zewnętrznymi.



Zdaniem władz PKN Orlen rozbudowa własnych zasobów transportowych pozwoli na zachowanie pełnej kontroli nad produktem w całym łańcuchu logistycznym. Pozwoli też uzyskać wysoką elastyczność operacyjną w zależności od sytuacji podażowo-popytowej na rynku. Uzyskany efekt skali umożliwi zwiększenie synergii w segmencie transportu drogowego pomiędzy spółkami z Grupy Orlen. Ograniczone zostaną także koszty transportu poprzez wzrost utylizacji floty, a marża na przewozach drogowych zatrzymana zostanie w grupie.



Własne kompetencje transportowe w Grupie Orlen umożliwią również elastyczną reakcję na zmiany zachodzące na rynku paliw, w tym rozwój paliw alternatywnych - wodoru, LNG czy CNG. Zabezpieczenie zasobów i struktur transportowych ułatwi szybkie wejście na rynek przewozu tych produktów.

Pierwszy etap