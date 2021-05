Płock: PKN Orlen otworzył Centrum Badawczo-Rozwojowe

W Płocku (Mazowieckie) otwarto w środę Centrum Badawczo-Rozwojowe PKN Orlen, wybudowane za ok. 184 mln zł. Jak ocenił wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, PKN Orlen, który buduje największy w historii Polski koncern multienergetyczny, musi rozwijać innowacje i nowe technologie.

Podczas uroczystego otwarcia Centrum Badawczo-Rozwojowego PKN Orlen, wiceszef resortu aktywów państwowych powiedział, iż spółka ta i jej grupa kapitałowa to "jedna z kluczowych lokomotyw całej polskiej gospodarki".

"Orlen, który buduje największy w historii Polski zintegrowany silny polski koncern multienergetyczny, musi mieć przewagi na polu innowacji i nowych technologii" - ocenił Małecki. Jak wskazał, PKN Orlen wraz ze swą grupą kapitałową "musi dzięki tym przewagom utrzymywać wysokomarżowość w podstawowych obszarach już prowadzonej działalności, ale musi też wchodzić z ekspansją na nowe obszary".



#ORLEN2030 będzie organizacją opartą o wiedzę. Otwarte dzisiaj Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku to miejsce, w którym będziemy opracowywać nowe technologie i innowacyjne produkty. Nowa mobilność, wodór, recykling i cyfryzacja wyznaczą ścieżkę naszego długofalowego rozwoju pic.twitter.com/NV1EXj2T33 — ORLEN (@PKN_ORLEN) May 19, 2021

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zwrócił uwagę, ze budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego trwała 22 miesiące. "To inwestycja, która daje przyszłość zintegrowanemu koncernowi, która łączy świat nauki ze światem biznesu. Nie będziemy mieć dobrego, perspektywicznego biznesu, jeżeli nie połączymy go z nauką" - podkreślił.

Obajtek dodał, że "jeżeli myślimy i budujemy koncern multienergetyczny, nie zrobimy tego bez połączenia nauki i biznesu". "Musimy wdrażać nowe technologie, musimy mieć swoje technologie, musimy mieć technologie, które nam gwarantują rozwój. Nie możemy tylko i wyłącznie opierać się na zakupie licencji z zewnątrz" - oświadczył prezes PKN Orlen. Jak zapowiedział, koncern w ciągu 10 lat wyda na badania i rozwój ok. 3 mld zł.

Centrum Badawczo-Rozwojowe PKN Orlen powstało na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (PPPT), w którym spółka wraz z miastem posiada po połowie udziałów. Inwestycja, realizowana przez Budimex, rozpoczęła się w kwietniu 2019 r.

PKN Orlen to największy w Polsce podmiot branży rafineryjno-petrochemicznej, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i jeden z największych w tym segmencie w Europie. PPPT, gdzie powstanie CBR płockiego koncernu, funkcjonuje od 2004 r. To podmiot, w którym po 50 proc. udziałów posiadają PKN Orlen i miasto Płock. Spółka zarządza obszarem inwestycyjnym o powierzchni ok. 200 ha.