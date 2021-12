Po dobrym początku tygodnia ceny ropy spadają

Ropa na giełdzie w Nowym Jorku tanieje po dobrym początku tego tygodnia, gdy notowania surowca poszły mocno do góry i od poniedziałku do środy zyskał on ponad 9 proc. Inwestorzy ponownie oceniają, jaki może być popyt na paliwa - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na styczeń kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 70,64 USD, niżej o 0,42 proc., po spadku ceny w czwartek o 2 proc.

W ciągu 3 pierwszych sesji w tym tygodniu WTI zyskała ponad 9 proc.

Brent na ICE w Londynie w dostawach na luty jest wyceniana po 74,04 USD za baryłkę, niżej o 0,51 proc.

Zapotrzebowanie na ropę, jak do tej pory, uniknęło negatywnego wpływu nowego wariantu koronawirusa - Omikronu, chociaż kraje zaczęły wprowadzać ograniczenia w gospodarkach i m.in. w podróżowaniu.

Przeprowadzone do tej pory badania przez japońskich ekspertów wykazały, że Omikron jest 4,2 razy bardziej "przenoszony" niż wariant Delta.

Na świecie pojawiają się obawy, że Omikron może zadać gospodarkom większy cios niż Delta.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła o możliwych "poważnych konsekwencjach" związanych ze wzrostem zachorowań wywołanych przez nowy szczep koronawirusa.

Gwałtowny wzrost zachorowań na koronawirusa w RPA - do prawie 20 tys. dziennie, gdzie odkryto szczep Omikron, nie doprowadził na razie do zakłóceń w pracy tamtejszych szpitali, co wywołało na rynkach optymizm, że Omikron może wywoływać łagodne objawy chorobowe. Do tego Pfizer Inc. i BioNTech wskazały w tym tygodniu, że dawka przypominająca produkowanej przez te firmy szczepionki przeciwko kornawirusowi może wzmocnić ochronę przez Omikronem.

Na razie setki badaczy na świecie próbują dociec, jak działa Omikron, który jest najbardziej zróżnicowanym szczepem koronawirusa spośród 5 wariantów, które zostały zidentyfikowane przez WHO od początku pandemii.

"Lęki na rynkach, związane z Omikronem, nieco osłabły, ale spadki na giełdach paliw - z dnia na dzień - pokazują, że to jeszcze nie koniec" - mówi Howie Lee, ekonomista Oversea-Chinese Banking Corp.

"Na razie widzimy, że ropa Brent jest handlowana w przedziale 70-75 USD za baryłkę, ale jeśli Omikron okaże się mniejszym zagrożeniem niż początkowo oceniano, to ropa na ICE może skoczyć do powyżej 80 USD w nowym roku" - dodaje.

Na razie analitycy Citigroup obniżyli prognozy ceny ropy Brent w 2022 r. o 2 USD na baryłce - do 69 USD za baryłkę. Eksperci Citi uzasadniają to obawami o Omikron.