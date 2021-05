Po podpisaniu porozumienia akcje Lotosu w odwrocie

Rynek nie najlepiej zareagował na przedstawiony w środę mechanizm połączenia Orlenu, PGNiG i Lotosu. O ile ceny akcji płockiego koncernu zaliczyły niewielki nieco ponad 1-proc. wzrost, to kurs Lotosu zanurkował o prawie 6 proc.

Obawy o konkurencję

Umykają inne tematy

- Czy nowy podmiot będzie miał większe moce produkcyjne, może więcej stacji benzynowych? - pytał były wicepremier nawiązując do warunków zgody Komisji Europejskiej na połączenie Orlenu z Lotosem, w tym wyzbycia się 30 proc udziałów w części rafineryjnej Lotosu i sprzedaży większość sieci stacji gdańskiego koncernu. - Mieszamy tę herbatę, udając, że od tego jest bardziej słodka - podkreśla.Widzi również zagrożenia dla konkurencji w wyniku połączenia państwowych spółek. - Obowiązkiem państwa jest troszczenie się o konkurencję na rynku z korzyścią dla obywateli, a nie budowanie państwowych molochów - stwierdził były szef resortu gospodarki. - Koncepcja nie nosi znamion profesjonalizmu jej autorów - podsumowuje.Podobne wątpliwości ma Paweł Poncyliusz, obecnie poseł KO, były wiceminister gospodarki za poprzednich rządów PiS. - Nikt nas nie przekonał, że budowa takiego koncernu ma sens, że wystąpi tutaj jakiś efekt synergii. Obawiam się, że jeżeli będziemy mieli do czynienia z jakąś wartością dodaną to tylko dla kancelarii prawnych i firm doradczych, które będą przygotowywać tę fuzję - powiedział Poncyliusz.Zwraca również, uwagę, ze ów sztandarowy projekt rządu nie był omawiany na komisji energii, klimatu i aktywów państwowych (której członkiem jest Paweł Poncyljusz). – Można by się spodziewać, że tak strategiczny projekt powinien być przedmiotem debaty. Nic takiego jednak nie nastąpiło – mówi.Jego zdaniem projekt megafuzji może stać się tematem zastępczym. - Jesteśmy przed potężnymi wyzwaniami związanymi z zieloną rewolucją. I zamiast zastanawiać się jak stawić jej czoła, będziemy się zajmować przesuwaniem klocków w ramach multikoncernu. Tymczasem będą nam umykały rzeczy naprawdę istotne - przekonuje poseł, który zaprzecza również twierdzeniom wicepremiera Jacka Sasina, który twierdził że przedstawiony model fuzji zwiększy bezpieczeństwo i zabezpieczy przed ryzykiem wrogiego przejęcia przez PKN Orlen - skarb państwa zwiększy tam swoje udziały do 50 proc.- To bujda na resorach - ocenia te zapewnienia Paweł Poncyljusz zwracając uwagę, że Orlen jest spółką strategiczną i zgodnie z ustawą zgodę na przejęcie większych pakietów wyraża rząd.Michał Kozak zwraca uwagę, że chociaż środowe porozumienie określa sposób przeprowadzenia połączenia, nie odnosi się do podstawowego problemu. - Czy podpisanie umowy przybliża finalizację fuzji? Pamiętajmy, że w przypadku przejęcia Lotosu przez Orlen wciąż do spełnienia pozostają warunki postawione przez Komisję Europejską i to porozumienie niewiele tu zmienia. W przypadku PGNiG sprawa jest prostsza - Komisja Europejska scedowała postępowanie w sprawie koncentracji na UOKiK i tu nie powinno być żadnych niespodzianek - ocenia analityk.Zwraca również uwagę, że prezes PKN Orlen wyraził nadzieję na zmianę w ustawie o ofercie publicznej, która zakłada, że ogłoszenie wezwania przez akcjonariusza będzie obowiązkowe przy przekroczeniu progu 50 proc., a nie przy obecnych progach 33 i 66 proc. - To ma bezpośredni związek z tą transakcją. Po nowej emisji akcji, które zostaną objęte przez PGNiG i Lotos udział skarbu państwa w Orlenie przekroczy 33 proc. i sięgnie 50 proc. Chodzi o to, by nie musiał w takiej sytuacji przeprowadzać wezwania - wyjaśnia Michał Kozak.