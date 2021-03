Po rekordowym roku Unimot szykuje nowe plany i sowitą dywidendę

Rok 2020 był najlepszy w historii Unimotu. W tym trudnym, pandemicznym czasie, pełnym niepewności, nie tylko udało się zrealizować podwyższone prognozy, ale je przekroczyć - mówił prezes Unimotu Adam Sikorski. W związku z tym zarząd planuje zarekomendować wypłatę wyższej niż 30 proc. zysku dywidendy. Niezależny importer paliw ciekłych i gazowych ma również ambitne plany na ten rok, związane m.in. z fotowoltaiką i wejściem na nowy rynek ze sprzedażą olejów.

Poniżej planów wypadł stosunkowo najnowszy dla Unimotu segment fotowoltaiki. To efekt przede wszystkim warunków pogodowych - silne mrozy utrudniały realizacje umów. Jak wskazywał Adam Sikorski, widać tu też efekt zakończenia programu Mój Prąd i przesuwania przez klientów decyzji dotyczących inwestycji w tzw. małą fotowoltaikę.Czytaj także: Unimot mocniej wchodzi w zieloną energię - Po stronie sprzedaży wszystko idzie zgodnie z planem. Co prawda mieliśmy pewne opóźnienia dotyczące instalacji i montażu, ale teraz nadrabiamy - powiedział prezes.W segmencie gazu ziemnego Unimot realizuje zyski z kawerny w transakcjach spotowych.- W tym roku udaje się nam to dalej robić. Dobra informacja jest taka, że przedłużyliśmy umowy na kawerny na następny rok i ten biznes będzie kontynuowany - dodał prezes.Spółki gazowe, dzięki rekordowej zimie i dużym odbiorom głównych klientów również radzą sobie powyżej założeń. Tak sam jako segment olejów, który przekracza plan.- W Chinach widzimy dobry efekt dwóch ostatnich lat ciężkiej pracy naszego menedżera, który rozwija sprzedaż na tym rynku, wolumeny rosną nam skokowo. Dodatkowo sprzyja nam ogromny wzrost cen surowców, czyli olejów bazowych, co spowodowało, że wszyscy gracze na rynku podnoszą ceny olejów końcowych. My zatowarowaliśmy się wcześniej i teraz możemy pozwolić sobie na to, żeby nie podnosić cen - mówił Adam Sikorski.Jak dodał, równie dobrze idzie sprzedaż olejów na Ukrainie a niebawem Unimot szykuje niespodziankę związaną z wejściem na kolejny rynek.- Niedługo usłyszycie Państwo o kolejnym kraju, może nie tak odległym jak Chiny, ale bardzo interesującym i rozwojowym. Będziemy się poruszać na terenie Europy, wkrótce rozpoczynamy współpracę z partnerem w zakresie sprzedaży olejów - zdradził prezes.Prezes Sikorski poinformował także, że Unimot planuje w tym roku przeprowadzenie emisji obligacji.- To jest pierwsza nasza emisja i uczymy się wszystkiego, chcemy dopasować jej warunki do naszych potrzeb - mówił i dodał, że emisja powinna być zamykana w końcówce pierwszego i na początku drugiego kwartału.Na pytanie WNP.PL o kolejne dostawy amerykańskiej ropy na rynki Europy Wschodniej, Adam Sikorski powiedział, że Unimot jest cały czas aktywny na tamtejszym rynku i chciałby realizować w tym roku następne dostawy.- Jest kilka okoliczności, które mogą temu sprzyjać. Jedną jest wzrost cen ropy, który powoduje, że wydobycie amerykańskiej ropy jest znacznie powyżej progu rentowności. Ubiegłoroczne, niskie ceny nie wspomagały eksportu - mówił.Kolejnym czynnikiem, na który prezes zwrócił uwagę, kluczowym w jego ocenie dla transakcji amerykańską ropą - jest spread pomiędzy pomiędzy ropą brent a WTI, który robi się coraz większy.- To, uwzględniając koszty frachtu z USA, powoduje, że amerykańska ropa może lądować poniżej ceny ropy Brent w Europie i to otwiera okno do przesunięcia wolumenu z innej części geograficznej naszego globu. Dlatego jesteśmy cały czas aktywni na amerykańskim rynku, jesteśmy takim myśliwym, czekającym na okazję. Mam nadzieję, że one się pojawią, bo rynek nam sprzyja - tłumaczył prezes Unimotu.