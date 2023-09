Po wstrzymaniu eksportu paliw z Rosji ceny ropy poszły w górę

Rosja zakazała eksportu paliwa wykorzystywanego w transporcie, ciepłownictwie i procesach przemysłowych. W efekcie tej decyzji ceny ropy naftowej rosły w piątek na światowych rynkach.

Kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły o 80 centów, czyli 0,86 proc., do 94,10 dolarów za baryłkę do 11:54 czasu londyńskiego, podczas gdy amerykańskie kontrakty terminowe na ropę West Texas Intermediate (WTI) wzrosły o 95 centów, czyli 1,06 proc., do 90,58 dolarów za baryłkę.

Obydwa benchmarki pozostały w tym tygodniu na stosunkowo niezmienionym poziomie, po wzroście o ponad 10 proc.w ciągu poprzednich trzech tygodni w związku z obawami dotyczącymi małej podaży na świecie.

Rosyjski Transnieft’ zawiesił w piątek dostawy oleju napędowego do kluczowych terminali nad Morzem Bałtyckim i Morzem Czarnym - w Primorsku i Noworosyjsku - podała państwowa agencja informacyjna Tass.

Rosja tymczasowo zakazała eksportu benzyny i oleju napędowego do wszystkich krajów spoza kręgu czterech państw byłego Związku Radzieckiego ze skutkiem natychmiastowym, aby ustabilizować krajowy rynek paliw.

Wielu analityków spodziewa się, że wstrzymanie będzie tymczasowe, ale inni postrzegają to jako kolejny przykład używania przez Moskwę eksportu energii jako broni.

Zgodnie z dekretem rządowym ograniczenie obejmuje wszystkie rodzaje oleju napędowego, w tym mieszanki letnie, zimowe i arktyczne, a także ciężkie destylaty, w tym oleje napędowe. Wszedł on w życie 21 września, ale nieznany jest termin końca ograniczeń.

Posunięcie Kremla pogłębi niepewność na globalnym rynku produktów ropopochodnych. Podczas gdy ceny ropy rosły na świecie, to w piątek na Międzynarodowej Giełdzie Handlowej w Petersburgu hurtowe ceny rosyjskiej benzyny spadły o prawie 10 proc., a oleju napędowego o 7,5 proc.

Rosja zdecydowała się na wstrzymanie dostaw paliwa, by nieco obniżyć presję inflacyjną na własnym rynku, jednak analitycy uważają, że długie utrzymanie zakazu odbije się negatywnie nie tylko na Zachodzie, ale i na samej Rosji.