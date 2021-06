Rewolucyjne zmiany w chińskim systemie podatkowym uderzą w prywatne przedsiębiorstwa petrochemiczne - jeden z najprężniej rozwijających się sektorów przemysłu w Państwie Środka. O odbiją się też prawdopodobnie na światowym rynku energetycznym.

Tak czy inaczej zmiany podatkowe spowodują znaczny spadek zamówień dla dotychczasowych dostawców „brudnej ropy" dla Państwa Środka, dla których prywatne rafinerie są ważnym klientem. Chodzi w szczególności o Koreę Południową, Malezję i Indonezję. „Czajniki" nie tylko przetwarzają co czwartą baryłkę w Państwie Środka, ale są również główną siłą stymulującą wzrost importu ropy, odpowiadając za wzrostu chińskich zakupów zagranicznych tego surowca w 2019 r.Największym poszkodowanym będzie jednak Wenezuela, która -0 z uwagi na amerykańskie sankcje - eksportuje ropę do Państwa Środka za pośrednictwem podmiotów z państw trzecich. Większość dostaw z Caracas (blisko 400,000 baryłek dziennie) przechodzi najpierw przez malezyjskie rafinerie, gdzie są mieszane z bitumem i sprzedawane „czajnikom". Jak donosi firma analityczna Vortexa Analytics, nowy podatek w ogromnym stopniu zmniejszy przewagę cenową malezyjskiej mieszanki bitumicznej, tym samym odcinając Wenezuelę od głównego rynku zbytu.Niepewność regulacyjna już w marcu spowodowała zmiany w zamówieniach chińskich rafinerii. Według brytyjskiej firmy konsultacyjnej FGE, import tych substancji spadł z blisko 450,000 baryłek dziennie w grudniu 2020 r. do mniej niż 300 000 w marcu i kwietniu br.