Podwyżki na stacjach paliw dopiero się rozpędzają

Tankowanie z tygodnia na tydzień jest coraz droższe i w najbliższych dniach ta zwyżkowa tendencja zostanie podtrzymana. Na pocieszenie kierowcom pozostaje fakt, że za paliwo i tak płacimy wyraźnie mniej niż przed rokiem.

Detaliczne ceny paliw rosną nieprzerwanie od połowy maja, ale dynamika zmian i tak nie jest tak duża, jak można by się było tego spodziewać. Olej napędowy podrożał o 2 grosze i kosztuje średnio 4,19 zł/l.

Taką samą podwyżkę zanotowaliśmy w przypadku autogazu, który kosztuje obecnie 1,98 zł/l.

Najmocniej, bo aż o 4 grosze podrożała 95-oktanowa benzyna a jej aktualna ogólnopolska cena to 4,23 zł/.

Gdyby na początku lipca ubiegłego roku, kiedy za 95-oktanową benzynę płaciliśmy 5,16 zł/l a za diesla 5,08 zł/l, ktoś powiedział, że rok później te same paliw będą kosztować nieco ponad 4 złote, byłby to powód do radości. Dzisiaj, przy takich poziomach cen, kierowcy z niepokojem obserwują jednak pylony stacji, na których od ośmiu tygodni notujemy systematyczne podwyżki.

Rafinerie podnoszą ceny

Na przestrzeni mijającego tygodnia w hurtowych cennikach krajowych producentów paliw dominowały podwyżki, ale skala wzrostów nie była duża. Metr sześcienny benzyny bezołowiowej 95 przez rafinerie jest dzisiaj średnio wyceniany na 3559,00 zł i w porównaniu z poprzednim piątkiem podrożał o 54 złote. Cena oleju napędowego w tym samym okresie wzrosła o niecałe 10 złotych i diesel dzisiaj kosztuje średnio 3419,40 zł/metr sześcienny.

Podwyżki na stacjach dopiero się rozpędzają

Co zaskakujące, jest ona wyraźnie niższa od hurtowej oferty krajowych producentów paliw. To oznacza, że właściciele stacji paliw w walce o klienta dzielą się z kierowcami rabatami, jakie otrzymują od swoich dostawców paliw. Taka sytuacja nie może utrzymywać się jednak w nieskończoność i w najbliższych dniach, jeśli nie zobaczymy wyraźniejszej przeceny na giełdach naftowych na świecie, to koszty tankowania wyraźnie wzrosną.

Prognozowane przez e-petrol.pl przedziały cenowe na najbliższy tydzień dla poszczególnych gatunków paliw wyglądają następująco: 4,23-4,37 PLN/l dla benzyny 95-oktanowej, dla diesla 4,18-4,33 PLN/l i 1,97-2,04 PLN/l dla autogazu.

Wirus i OPEC+ w centrum uwagi

W mijającym tygodniu zmiany na rynku naftowym przytłumione były coraz to nowymi doniesieniami o postępach pandemii COVID-19 w Stanach Zjednoczonych – tego rodzaju informacje bowiem budzą uzasadnione obawy o popyt na ropę i paliwa w tej wielkiej gospodarce. Jeśli następować miałyby jakieś kolejne "lockdowny" czy inne ograniczenia, byłby to spory cios dla tamtejszych nafciarzy.



W ostatnich dniach gorącym tematem są ponadto rozmowy członków Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) i jej sojuszników o dalszym poziomie redukcji wydobycia, bowiem dotychczasowe cięcia o ok. 10 mln baryłek dziennie nie są łatwe do utrzymania dla wielu producentów. Spotkanie zapewne odbędzie się w przyszłym tygodniu, a jednym z elementów mogących wpływać na „spoistość" grupy są coraz głośniej wyrażane zarzuty ze strony Arabii Saudyjskiej np. pod adresem Nigerii czy Angoli, które nie są skłonne przestrzegać nałożonych na siebie ograniczeń wydobycia. Taki stan rzeczy może odbić się radykalnymi krokami ze strony władz w Rijadzie, które mogą zdecydować o tańszej sprzedaży surowca i tym samym spowodować czasowe załamanie rynku. Taki krok może zostać podjęty w razie braku szczegółowego projektu rekompensaty zaległości arykańskich producentów - ich ropa trafiać miała głównie na rynki Chin i Indii.