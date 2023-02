Pojawiły się doniesienia o ataku dronami na rurociąg "Przyjaźń"

Według informacji, które pojawiły się na rosyjskim komunikatorze Telegram i które przekazała dalej agencja prasowa TASS, w czwartek rano nastąpił atak dronami na odcinek ropociągu „Przyjaźń”. Do zdarzenia miało dojść w okolicach rosyjskiego miasta Briańsk.

Informacji nie potwierdziły władze Transnieftu, spółki odpowiedzialnej za ropociąg.

- Nie mamy żadnych informacji o atakach na obiekty Transneft-Drużba w okolicach Briańska. Ropociąg działa normalnie — powiedział przedstawiciel Transnieftu Igor Demin.

Co ciekawe to już druga informacja o ataku na ten ropociąg. Podobnie jak w przypadku pierwszej (z 31 stycznia 2023 roku), ataku miały dokonać wojska ukraińskie. Wówczas zaatakowana miała być jedna z przepompowni ropociągu, jednak ostrzał zakończył się fiaskiem. Co ciekawe wówczas Demin potwierdził atak.

Ropociąg przebiega w odległości około 50 - 60 km od granicy Rosji z Ukrainą. Co więcej należy przypomnieć, że w kwietniu ubiegłego roku doszło w okolicach Briańska do ogromnego pożaru magazynów ropy. Do dzisiaj nie wyjaśniono jego okoliczności. Część analityków uważa, że pożar wywołali Ukraińcy, chcą uniemożliwić zaopatrzenie w paliwa zgromadzonym na granicy wojskom rosyjskim.

Z drugiej strony znaczenie ropociągu spada wraz z przechodzeniem dotychczasowych europejskich odbiorców rosyjskiej ropy na surowiec z innych krajów.

Przed wojną ropociąg "Przyjaźń" zapewniał dostawy ropy do białoruskich rafinerii i jej tranzyt do Europy. Rurociąg ma swój początek w obwodzie samarskim, przechodzi przez Briańsk, a następnie rozgałęzia się na dwa odcinki: północny i południowy, przebiega przez Białoruś, Ukrainę, Polskę, Czechy, Słowację, Niemcy, Węgry.