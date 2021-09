Pojazdy wodorowe na polskich drogach w przyszłym roku. Taki plan ma Orlen

Orlen prowadzi prace nad hubem wodorowym w biorafinerii Orlen Południe w Trzebini i pierwszym strumieniem wodoru jakości automotive w Grupie Orlen. - Mam nadzieję, że po uruchomieniu i testach, jakie są jeszcze przed nami, pojazdy z napędem wodorowym pojawią się na polskich drogach już w przyszłym roku - mówi WNP.PL Grzegorz Jóźwiak, dyrektor wdrażania paliw alternatywnych w Grupie Orlen.

Celowo nie posługuję się popularną terminologią szarego i zielonego wodoru, bo moim zdaniem należy odejść od takiego "koloryzowania". Musimy liczyć emisyjność poszczególnych technologii według konkretnej taksonomii, tak by osiągnąć cel ostateczny, jakim jest redukcja CO2.



Należy również zauważyć, że przemysł będzie potrzebował również nowych technologii utylizujących CO2, które wykorzystują wodór nisko i zeroemisyjny. Mówimy tutaj o technologiach związanych z produkcją węglowodorów syntetycznych, amoniaku czy metanolu.



Pracując nad tymi technologiami, Orlen zaprasza do współpracy uczelnie, ośrodki naukowe w Polsce. Kilka projektów badawczo-rozwojowych mamy już przygotowanych do realizacji, wśród nich są też takie, które chcemy realizować przy współpracy z NCBiR.



Orlen jest obecnie jednym z największych producentów - trzymając się wskazanej przez pana terminologii - wysokoemisyjnego wodoru. Na jakie technologie stawia koncern, by zmniejszyć tę emisyjność?



- Obecnie w Grupie Kapitałowej Orlen posiadamy całą paletę technologii produkcji wodoru w procesach rafineryjnych i petrochemicznych. Zaczynając od procesów reformingu, poprzez zgazowanie i pirolizę, a kończąc na elektrolizerach. Posiadamy zatem silne kompetencje związane z wodorem i to jest naszą przewagą.



Mając to doświadczenie, chcemy dywersyfikować produkcję wodoru poprzez wdrażanie technologii nisko i zeroemisyjnych. Chcemy produkować wodór w procesie elektrolizy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, ale równolegle będziemy wdrażać nowe technologie produkcji, takie jak np. produkcja wodoru z odpadów komunalnych, gdzie przy wykorzystaniu procesu zgazowania, który doskonale znamy, jesteśmy w stanie produkować wodór. Tu stawiamy na kompetencje i doświadczenie naszych pracowników.

Czytaj także: Orlen na wodorowym szlaku Biorąc pod uwagę ambitne cele Green Dealu, jakie stawia przed nami Unia Europejska, widzimy, że wykorzystanie wodoru w transporcie będzie jednym z pierwszych dużych wdrożeń w obszarze działań na rzecz neutralności klimatycznej, które uda się nam zrealizować. Tutaj działamy równolegle i pracujemy nad technologiami zastosowania wodoru zarówno w transporcie kołowym, jak i kolejowym. W gruncie rzeczy są to te same technologie, różniące się jedynie wolumenem paliwa.- Wodór w przemyśle, a szczególnie w rafinerii i petrochemii jest wykorzystywany od wielu lat. Jest to jednak najczęściej wodór pochodzący z paliw kopalnych, którego produkcja wiąże się z wysoką emisją CO2. Dla przykładu, z procesu reformingu parowego metanu jest to około 9 kg CO2 na wyprodukowany 1 kg wodoru. Zatem w tym przypadku potrzebny będzie po pierwsze wodór nisko i zeroemisyjny produkowany z energii odnawialnej, który dzisiaj jest jeszcze dużo droższy w zakresie kosztów produkcji. Jednak z biegiem czasu w wyniku efektu skali i pojawienia się tzw. nadwyżek energii odnawialnej jego koszt produkcji stanie się konkurencyjny i pozwoli na zastąpienie wodoru wysoko emisyjnego.Czytaj także: Polska Strategia Wodorowa bardzo blisko Nową obiecującą technologią jest też technologia produkcji wodoru w procesie pirolizy biometanu. Daje ona możliwość produkcji wodoru bez emisji CO2. Produktem ubocznym jest tu czysty węgiel, który ma swoją wartość biznesową i może sprawić, że produkcja wodoru będzie dużo tańsza w takim procesie produkcyjnym.Warto pamiętać o możliwości produkcji wodoru z energii jądrowej, zwłaszcza z małych reaktorów modułowych SMR i reaktorów wysokotemperaturowych HTR.- Jeśli mówimy o dystrybucji, to nasze projekty, jak chociażby Hydrogen Eagle, opieramy obecnie na logistyce z wykorzystaniem bateriowozów. Budowa niezbędnej infrastruktury stacji tankowania wodoru jest ogromnym wyzwaniem technologicznych i finansowym. Zdajemy sobie też sprawę, że wraz z rozwojem rynku wodoru i pojawieniem się dużych wolumenów, będzie trzeba przejść na inne sposoby dystrybucji wodoru, chociażby w postaci ciekłej czy z wykorzystaniem nośników wodorowych, jak chociażby amoniaku. W zakresie amoniaku widzimy także dużą synergię z naszymi aktywami chemicznymi.Cały czas obserwujemy rynek i widzimy nowe rozwiązania, które zyskują na popularności w obszarze logistyki wodoru. Przykładem mogą być zbiorniki kompozytowe, które są znacznie lżejsze, pozwalają transportować więcej wodoru, w związku z tym obniżają koszty transportu. Ta technologia jest bardzo interesująca nie tylko dla transportu kołowego czy stacji tankowania pojazdów, ale szczególnie dla kolei. W przypadku pociągów mówimy o dużo większych wolumenach wodoru do wykorzystania, przy których zastosowanie rozwiązań kompozytowych wpłynie mocno na opłacalność transportu.- Tworząc infrastrukturę wodorową, koncentrujemy się na określonym rynku odbiorców. W pierwszej kolejności tym rynkiem jest komunikacja miejska. To jest pewny rynek wodoru, który pozwala nam realizować inwestycje w infrastrukturę tankowania. Autobusy wodorowe są już dostępne na rynku, produkuje je kilka firm na świecie, dlatego zaczynamy właśnie od tego obszaru.Mamy podpisane listy intencyjne z 14 miastami i pracujemy nad nowymi porozumieniami. To są pewni odbiorcy, którzy pozwolą nam jak najpełniej wykorzystywać potencjał nowego paliwa w pierwszych latach funkcjonowania na rynku wdrażania.Oczywiście należy pamiętać, że budujemy ogólnodostępne stacje tankowania wodoru. Wiemy, że kiedy infrastruktura się pojawi, pojawią się również samochody wodorowe na drogach, które będą tankowane na naszych stacjach.Trwają prace nad węzłem doczyszczania wodoru i hubem wodorowym w biorafinerii Orlen Południe w Trzebini i pierwszym strumieniem wodoru jakości automotive w Grupie Orlen. Mam więc nadzieję, że po uruchomieniu i testach, jakie są jeszcze przed nami, pojazdy z napędem wodorowym pojawią się na polskich drogach już w przyszłym roku.- Takich projektów inwestycyjnych, jak chociażby Hydrogen Eagle, w ramach którego w Polsce, w Czechach i na Słowacji powstanie infrastruktura wodorowa, nie wiążemy z bieżącym biznesem i co za tym idzie, nie obciążają one kosztowo paliw. Zgodnie z naszą strategią, jest to filar inwestowania w przyszłość. Inwestycje te otwierają dla nas nowy rynek. Wiemy, że budowa nowej infrastruktury dla paliwa wodorowego będzie kosztowna, podobnie zresztą, jak kilkadziesiąt lat temu kosztowna była budowa infrastruktury dla oleju napędowego i benzyny.Stoi przed nami wyzwanie i chcemy mu sprostać m.in. pozyskując fundusze z Unii Europejskiej. Przykładem może być wspomniany już program IPCEI. Opierając się na takim sposobie finansowania, mamy szansę przejść proces transformacji w kierunku zeroemisyjnej energii bez obciążania konsumentów jego kosztami.