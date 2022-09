Połączenie PKN Orlen z PGNiG przegłosowane przez akcjonariuszy

Akcjonariusze PKN Orlen podczas Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia spółki w Płocku przegłosowali w środę plan połączenia z PGNiG. To niemal ostatni brakujący element w planie Daniela Obajtka budowy multienergetycznego koncernu.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Zgodnie ze wskazanym w uchwale zgromadzenia planem połączenia spółek, będzie ono polegało na przeniesieniu majątku PGNiG do PKN Orlen w zamian za akcje PKN Orlen przyznawane akcjonariuszom PGNiG. W zamian za jedną akcję PGNiG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji Orlenu.

Łącznie oddane głosy reprezentowały prawie 68,36 proc. akcjonariuszy Orlenu.

Danielowi Obajtkowi, który zainicjował przejęcie PGNiG, do zrealizowania planu brakuje jeszcze zgody akcjonariuszy gazowego koncernu. 10 października analogiczne głosowanie odbędzie się podczas walnego zgromadzenia PGNiG.

Połączenie poparła zdecydowana większość akcjonariuszy Orlenu. Za odpowiednią uchwałą padło niemal 82 proc. oddanych głosów, 0,016 proc. było przeciw, a 18 proc. głosów było wstrzymujących się.

- Akcjonariusze PKN Orlen, wyrażając zgodę na połączenie z PGNiG, potwierdzili, że podejmujemy właściwe decyzje, ważne dla przyszłości obu spółek i polskiej gospodarki. To także jasny sygnał, że dla bezpieczeństwa energetycznego Polski konieczna jest budowa silnego, zintegrowanego koncernu, o zdywersyfikowanych przychodach, odpornego na niezwykle dynamiczne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. Fuzja PKN Orlen i PGNiG to kolejny ważny krok w tym kierunku. Umożliwi ona wykorzystanie w pełni mocnych stron spółek i zwiększy wartość nowej Grupy ORLEN. Staniemy się silnym partnerem, skutecznie konkurującym na wszystkich rynkach – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Uchwała przewiduje ponadto, że w związku z połączeniem kapitał zakładowy PKN Orlen zostaje podwyższony o ponad 668 mln zł - do 1,451 mld zł w drodze emisji 534 494 124 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,25 zł. Zostaną one przyznane akcjonariuszom PGNiG we wskazanej proporcji. Akcje te będą dopuszczone do obrotu na giełdzie.

Istotna zmiana statutu dotycząca importu gazu, zawarcia nowych umów handlowych

Uchwała o połączeniu przewiduje też zmianę statutu PKN Orlen. Zgodnie z nią, minister właściwy do spraw energii, po uzyskaniu opinii podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, wyraża, w formie pisemnej, zgodę na szereg czynności.

To zmiana istotnych postanowień obowiązujących umów handlowych dotyczących importu gazu, zawarcie nowych takich umów handlowych, realizacja strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział PKN Orlen w przedsięwzięciach inwestycyjnych mogących trwale lub przejściowo pogorszyć efektywność ekonomiczną działalności spółki, ale koniecznych do realizacji zadania dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Dotyczy to takich zadań jak zapewnienie ciągłości dostaw gazu do odbiorców oraz utrzymania niezbędnych rezerw, bezpiecznej eksploatacji sieci gazowych, równoważenia bilansu paliw gazowych oraz dysponowania ruchem i mocą urządzeń energetycznych przyłączonych do wspólnej sieci gazowej, działalności wydobywczej gazu.

Dzień przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy Orlenu stosowną zgodę na połączenie obu koncernów wyraził również rząd.

Walne Zgromadzenie PGNiG, które ma podjąć uchwały w sprawie połączenia zwołano na 10 października

Teraz do finału planu połączenia gazowego koncernu z PKN Orlen, który wcześniej przejął również Grupę Lotos, brakuje jeszcze tylko zgody akcjonariuszy PGNiG. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które ma podjąć uchwały w sprawie połączenia z PKN Orlen oraz odpowiednich zmian w statucie PKN Orlen, zostało zwołane na 10 października.

W marcu 2022 r. warunkową zgodę na połączenie Orlenu i PGNiG wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warunkiem transakcji jest wyzbycie się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland - operatorem magazynów gazu. Decyzja przewiduje także obowiązek zawarcia lub utrzymania z Gas Storage Poland umowy powierzającej obowiązki operatora systemu magazynowania po wyzbyciu się kontroli nad tą spółką. Na realizację tego środka zaradczego PKN Orlen i PGNiG mają 12 miesięcy od momentu dokonania koncentracji.

To ostatni brakujący element w planie Daniela Obajtka budowy multienergetycznego koncernu.