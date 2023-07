Zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia, węgierska grupa paliwowo-gazowa MOL wyznaczyła na 28 lipca 2023 roku dzień wypłaty dywidendy z zysku za 2022 roku. Jak się dziś okazało na rachunkach inwestycyjnych pieniędzy nie było.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy węgierskiego koncernu paliwowo-gazowego MOL podjęło uchwałę o wypłacie z zysku dywidendy w wysokości 150 forintów na jedną akcję, czyli 1,72 złotego, oraz dodatkową dywidendę w wysokości 200 forintów, czyli 3,30 złotego.

Ostatnim dniem nabycia prawa do dywidendy był 19 lipca, a wypłata miała nastąpić 28 lipca tego roku. Jednak jak się okazało, nie wszyscy polscy akcjonariusze indywidualni otrzymali w wyznaczonym terminie pieniądze, nie we wszystkich przypadkach zostały one zaksięgowane na ich rachunkach maklerskich.

Akcjonariusze, którzy pytali o przyczyny takiego stanu rzeczy, otrzymali odpowiedź od pracowników jednego z domów maklerskich, że wymogiem warunkującym otrzymanie przelewu było wcześniejsze złożenie specjalnego oświadczenia.

Polscy akcjonariusze MOL-a nie otrzymali w terminie wypłaty dywidendy za 2022 rok

Z informacji przekazanej WNP.PL przez jednego z akcjonariuszy wynika, że pracownicy Domu Maklerskiego mBanku, w którym ma on swój rachunek, zapytani o przyczynę opóźnienia wypłaty dywidendy twierdzili, że: "są pewne problemy komunikacyjne ze spółką MOL i być może uda się transzami dosyłać niezbędne oświadczenia i następnie przelewać dywidendy etapami". Inni konsultanci twierdzili zaś, że dywidenda być może nie zostanie w ogóle wypłacona.

Okazało się później, że posiadacze akcji mogą jednak rzeczone oświadczenie, dotyczące szczegółowych danych osobowych, wypełnić zdalnie z wykorzystaniem infolinii.

- Trudno jest mi się do tej sprawy odnieść, ponieważ nie znam szczegółów, ale pracownicy domów i biur maklerskich zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa i skoro pojawiła się konieczność złożenia ankiety przez polskich akcjonariuszy, którzy mają prawo do dywidendy, to należy tego dopilnować - powiedział w rozmowie z WNP.PL doradca inwestycyjny, biegły rewident, prezes firmy BTFG Adam Ruciński.

Posiadacze akcji twierdzą, że nie byli wcześniej informowani o konieczności składania dodatkowych oświadczeń

Akcjonariusze twierdzą natomiast, że nie byli wcześniej informowani o konieczności złożenia oświadczeń. Wydaje się, że sprawa powinna zostać jak najszybciej wyjaśniona i rozwiązana z korzyścią dla posiadaczy akcji.

Węgierski MOL notowany jest Giełdzie Papierów Wartościowych od 2004 roku i każdy posiadacz rachunku maklerskiego może swobodnie tymi papierami handlować na parkiecie w Warszawie.

Głównymi akcjonariuszami MOL (Magyar Olaj-es Gazipari Reszvenytarsasag) są: państwo węgierskie (15,24 procent), Tihany Foundation (10 procent), Oman Oil Company (7,14 procent), węgierski OTP Bank (4,9 procent).

Akcjonariuszami węgierskiego koncernu paliwowego są także polskie fundusze emerytalne

Według danych z ostatniego walnego zgromadzenia wynika, że w akcjonariacie jest 9 polskich funduszy emerytalnych OFE, które łącznie dysponują około 3,64 procent akcji.