Polscy kierowcy wciąż uzależnieni od LPG z Rosji. Sprowadzamy go coraz więcej

Czołowi sprzedawcy płynnego gazu w Polsce zwiększają dostawy z kierunków alternatywnych do rosyjskiego. Nie jest to jednak łatwe, bo lądowe terminale do importu LPG są głównie na wschodzie, a zmiana infrastruktury kosztuje.

Jednym z nielicznych produktów, którego Polska nie zaprzestała kupować od Rosji, a nawet zwiększa jego import, jest LPG. Na ten produkt nie wprowadzono embarga do dziś, mimo że o takiej ewentualność dużo się mówiło.

W ocenie Macieja Zaniewicza, analityka Forum Energii, wprowadzenie unijnego embargo na dostawy LPG z Rosji przy niskich stanach magazynowych i uzależnieniu od ciągłości dostaw ze Wschodu, skutkowałoby wzrostem cen i niedoborami tego paliwa w Polsce - pisze "Rzeczpospolita".

Uzależnienie od Rosji potęguje to, że płynnego gazu zużywamy coraz więcej. W 2022 r. jego konsumpcja poszła w górę o 8,5 proc., do ponad 5,1 mln m³. By Polska mogła się uniezależnić od rosyjskiego LPG, konieczne są inwestycje w infrastrukturę.

Do tej pory nie zostało wprowadzone embargo na LPG z Rosji

Jak pisze "Rzeczpospolita", napaść zbrojna Rosji na Ukrainę spowodowała, że UE i Polska zaczęły istotnie ograniczać wymianę handlową i relacje biznesowe z agresorem m.in. dotyczące dostawy ropy, gazu i paliw powstających na ich bazie. Jednym z nielicznych produktów, którego kupować Polska nie zaprzestała, a nawet zwiększa jego import, jest LPG. Na ten produkt nie wprowadzono embarga do dziś, mimo że o takiej ewentualność dużo się mówiło.

W ocenie Macieja Zaniewicza, analityka Forum Energii, wprowadzenie unijnego embargo na dostawy LPG z Rosji przy niskich stanach magazynowych i uzależnieniu od ciągłości dostaw ze Wschodu, skutkowałoby wzrostem cen i niedoborami tego paliwa w Polsce. Zwraca uwagę, że nasz kraj wykorzystuje płynny gaz głównie do zasilania pojazdów mechanicznych - pisze "Rz".

Samochodów mogących korzystać z autogazu jest teraz u nas około 3 mln - wskazuje gazeta. Zużywają one około trzy czwarte konsumowanego LPG. Zauważa, że w ubiegłym roku LPG miało 13,8 proc. udziału wśród sześciu głównych paliw używanych nad Wisłą. Większy miały tylko diesel i benzyny.

Polska tylko minimalnie jest w stanie zaspokajać zapotrzebowanie na LPG z własnej produkcji

Według dziennika Polska tylko w minimalnym stopniu jest w stanie zaspokajać zapotrzebowanie na LPG z własnej produkcji. "W ubiegłym roku stanowiła ona zaledwie 15,2 proc. tego, co zużyliśmy w naszym kraju. Tym samym polski rynek skazany jest na import" - stwierdza.

"Historycznie w Polsce dominują lądowe terminale LPG, usytuowane na wschodzie kraju i przeznaczone do odbioru paliwa z Rosji i Białorusi" - tłumaczy Zaniewicz. W efekcie, jak pisze dziennik, najprościej i najtaniej jest sprowadzać LPG ze Wschodu.

Możliwe jest zwiększenie zdolności przyjmowania zagranicznego paliwa

W ocenie gazety uzależnienie od Rosji potęguje to, że płynnego gazu zużywamy coraz więcej. W 2022 r. jego konsumpcja poszła w górę o 8,5 proc., do ponad 5,1 mln m³. By Polska mogła się uniezależnić od rosyjskiego LPG, konieczne są inwestycje w infrastrukturę.

"Orlen, który swój udział w krajowym rynku detalicznym płynnego gazu szacuje dziś na 35 proc., przekonuje, że od dawna analizuje możliwości realizacji projektów, dzięki którym byłoby możliwe zwiększenie zdolności przyjmowania zagranicznego paliwa - stwierdza dziennik. Zwraca uwagę, że Orlen nie importuje LPG z Rosji. W ub.r. około 35 proc. tego paliwa pozyskał z Zachodu (z portów: Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia, i ze Skandynawii), a ponad 40 proc. z produkcji własnej paliw Płocku, Gdańsku i Możejkach.

Jednym z największych importerów LPG do Polski jest Unimot - zauważa gazeta. "Zgodnie z szacunkowymi danymi w IV kwartale 2022 r. spółka zwiększyła sprzedaż gazu LPG o 24 proc., do 70 tys. ton, w efekcie wzmożonego popytu na rynku krajowym oraz zaspokajania potrzeb gospodarki ukraińskiej i ludności Ukrainy w zakresie dostaw paliw" - informuje Unimot. Według gazety grupa od chwili wybuchu wojny pracuje nad przestawieniem logistyki z kierunku wschodniego na zachodni. "W ubiegłym roku podjęła działania mające na celu zwiększenie przepustowości terminalu LPG w Zawadzkiem i nie wyklucza jego dalszej rozbudowy" - dodaje.