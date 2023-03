Polska firma wchodzi w wodorowe partnerstwo na Bliskim Wschodzi i w Afryce

Specjalizująca się w technologiach wodorowych polska spółka Hynfra będzie współpracować ze spółką Amarenco Group przy budowie infrastruktury do produkcji zielonego wodoru i jego pochodnych, przede wszystkim amoniaku.

Hynfra podpisała umowę z Amarenco MENA Service, globalnym deweloperem odnawialnych źródeł energii, działającym w rejonie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Spółka jest częścią irlandziej Amarenco Group, działającej w segmencie odnawialnych źródeł energii w 15 krajach.

Zgodnie z porozumieniem, partnerstwo skupi się na produkcji odnawialnego (zielonego) amoniaku i wodoru właśnie w tamtym regionie, który należy do najbardziej nasłonecznionych terenów na Ziemi, co czyni go idealnym miejscem do produkcji energii elektrycznej ze słońca na dużą skalę.

Polska firma pomoże w zrównoważonym rozwoju Bliskiego Wschodu i Afryki

- Podpisaliśmy globalną umowę ramową dotyczącą wspólnych zielonych projektów amoniakalno-wodorowych, do których niezbędne są odnawialne źródła energii. Cieszymy się na współpracę z Amarenco, który jest wiodącym deweloperem OZE na świecie. Nasz partner będzie odpowiedzialny za dewelopment farm fotowoltaicznych i magazynów energii a Hynfra za dostarczenie technologii do produkcji odnawialnego wodoru i jego pochodnych - mówi Marlena Krohn, dyrektorka zarządzająca Hynfry, odpowiedzialna za projekty na Bliskim Wschodzie.

Jak podkreśla Amarenco, partnerstwo pomiędzy firmami to znaczący krok w kierunku czystszej i bardziej zrównoważonej przyszłości dla regionu MENA (z ang. Middle East and North Africa – Bliski Wschód i Afryka Północna).

- Jesteśmy podekscytowani współpracą z Hynfrą w celu zbudowania zrównoważonej infrastruktury do produkcji wodoru i amoniaku w regionie MENA. To partnerstwo jest zgodne z naszym zobowiązaniem do promowania wykorzystania energii odnawialnej i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w regionie. Wierzymy, że łącząc wiedzę Hynfry w zakresie wodoru odnawialnego i nasze doświadczenie w rozwijaniu projektów związanych z energią odnawialną, możemy mieć znaczący wpływ na transformację energetyczną w regionie - mówi Yazan Faouri, prezes Amarenco MENA.

Hynfra zyskała strategicznego partnera do rozwoju wodorowych projektów

Amarenco jest producentem energii odnawialnej z globalną siedzibą w Cork w Irlandii. Firma finansuje, rozwija, buduje i obsługuje wielkoskalowe elektrownie fotowoltaiczne w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Koncentrując się na fotowoltaice, magazynowaniu energii i agrosolarach, Amarenco działa w ponad 15 krajach i co roku inwestuje do 800 mln euro w projekty związane z energią odnawialną na całym świecie.

Hynfra z kolei skupia się na technologiach umożliwiających przeprowadzenie transformacji energetycznej i pełną dekarbonizację. Projektuje i rozwija instalacje do produkcji wykorzystania odnawialnego wodoru i amoniaku, zielonej energii oraz odnawialnych źródeł ciepła.

Portfolio Hynfry opiera się na czterech filarach: przemysłowym, amoniakowym, komunalnym i magazynowania energii.

- Podpisanie globalnej umowy z Amarenco to dla Hynfry ważny krok w kierunku obecności i rozwoju biznesu na Bliskim Wschodzie. Jest ona zgodna ze strategią firmy oraz wyznaczonymi nowymi kierunkami jej rozwoju. Wg. szacunków ekspertów produkcja energii odnawialnej w regionie MENA ma wielki potencjał wzrostu. Rozwijane przez Hynfrę instalacje odnawialnego wodoru i bezpieczne zielone amoniakowe magazyny energii zyskują strategicznego partnera w tej części świata - podsumowuje prezes Hynfry Tomoho Umeda.