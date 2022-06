Polska gotowa na zakaz importu ropy z Rosji

Infrastruktura i system przesyłu ropy naftowej, którym dysponuje PERN jest w pełni przygotowany na wprowadzenie unijnego zakazu importu ropy naftowej z Rosji. W ciągu 5 miesięcy tego roku terminal naftowy w Gdańsku przeładował już 8 milionów ton ropy. Można się spodziewać, że w 2022 roku wolumen dostaw przekroczy ubiegłoroczny poziom kiedy dostarczono statkami 18 milionów ton ropy.

Gdański Naftoport, którym zarządza PERN jest w pełni przygotowany na zwiększenie dostaw ropy naftowej drogą morską do polskich i niemieckich rafinerii. W minionym roku przeładowano z tankowców 18 milionów ton, a w tym, po pięciu miesiącach zanotowano już 8 milionów ton. Zdolności przeładunkowe naftoportu to około 36 milionów ton. Dodatkowo rozbudowana sieć zbiorników na paliwo oznacza, że w Gdańsku stworzono regionalny hub naftowy na Bałtyku.

System polskich ropociągów opierał się do tej pory na strategii dostaw rosyjskiej ropy przez Ropociąg Przyjaźń. Z Adamowa, na granicy polsko-białoruskiej, wiodły trzy nitki do rafinerii w Płocku, później dwie nitki doprowadzały surowiec do granicy niemieckiej. Jedna nitka była wykorzystywana na kierunku północnym, tam tłoczono ropę do Rafinerii Lotosu lub jako rewers z Gdańska do Płocka.

- Jesteśmy przygotowani na pełne wstrzymanie importu rosyjskiej ropy naftowej. Czekamy na zapotrzebowanie zgłaszane przez naszych klientów i do tego dostosujemy nasze inwestycje. Mowa jest o drugiej nitce tak zwanego ropociągu pomorskiego, którym importowana statkami ropa trafiać będzie do Orlenu i niemieckich rafinerii. Może się okazać, że konieczna będzie budowa drugiej nitki z północy do Płocka. Rozważamy także zastosowanie rewersu na Ropociągu Przyjaźń i przesyłanie do magazynów paliw w Adamowie ropy przywiezionej do Gdańska- powiedział prezes PERN Igor Wasilewski

W lipcu i sierpniu tego roku oddanych zostanie do użytku kolejnych 7 zbiorników na paliwo każdy o pojemności 32 tysięcy metrów sześciennych. To tylko poprawi nasze bezpieczeństwo.

Rafineria PKN Orlen w Płocku w minionym roku przerobiła ponad 16 milionów ton ropy naftowej. W ocenie PERN nie ma żadnych technicznych ani organizacyjnych przeszkód, aby cały surowiec docierał drogą morską i następnie był dostarczany rurociągiem. Mając na uwadze fakt, że do Polski dociera ropa z różnych kierunków, o odmiennych parametrach wybudowano odpowiednią ilość zbiorników pozwalających na składowanie ropy w dłuższych okresach czasowych.

