Polska ma najniższe ceny paliw w Europie. Do optymizmu kierowcom wciąż jednak brakuje powodów

– Obecnie w Polsce mamy jedne z najniższych cen paliw w Europie – podkreślił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, informując, że koncern zamierza systematycznie obniżać ceny paliw na stacjach w miarę, jak tendencja spadkowa utrzyma się na cenach ropy. Sprawdziliśmy, faktycznie obecnie tankowanie samochodu nad Wisłą jest najtańsze w Unii Europejskiej. Jednak to tylko jedna strona medalu.

Niskie ceny cieszą, jednak ten optymistyczny obraz psuje fakt, że nominalne ceny na stacjach paliw nie mówią całej prawdy o rzeczywistości. Trudno robić tego typu porównania bez uwzględnienia siły nabywczej polskich kierowców, czyli tego, ile paliwa mogą kupić za swoje pensje.Zobrazowane wyżej różnice w cenach paliw w poszczególnych krajach nie idą w parze z rozpiętością wynagrodzeń. Kierowca w Niemczech zatrudniony na niemieckich stawkach, by zarobić na bak paliwa musi pracować prawie trzy razy krócej niż Polak.Jak to policzyliśmy? Dla ułatwienia przyjęliśmy stawki minimalnego wynagrodzenia godzinowego, które od 1 stycznia 2020 r. wynosi 17 zł brutto (11 zł netto na umowach-zleceniach i przy samozatrudnieniu). I tak polski kierowca na 60-litrowy bak paliwa musi pracować obecnie nieco ponad 26 godzin.Jak łatwo policzyć, w tym samym czasie Niemiec, którego godzinowa stawka minimalnego wynagrodzenia wynosi 9,35 euro, na 60 litrów benzyny bezołowiowej 95, która nad Odrą kosztuje 1,43 euro, musi pracować zaledwie... 9 godzin.Siła nabywcza jest więc kolejną składową obrazu. Kolejną jest obciążenie cen paliw innymi czynnikami, niezależnymi od ceny ropy.W tym miejscu warto przyjrzeć się temu, skąd biorą się detaliczne ceny paliw. Jak nadmienił prezes Orlenu, to co widzimy na dystrybutorze, nie zależy wyłącznie od poziomu cen ropy.Jak wylicza Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, w strukturze detalicznej cen paliw cena netto w rafinerii to nieco połowa. Reszta to podatki, takie jak akcyza, VAT, opłata paliwowa czy emisyjna oraz marża sieci paliwowych.Jak widać, udział pozapaliwowych składników w cenach jest duży, jednak i tu Polska wypada dobrze na europejskim tle, jako państwo, w którym obciążenia podatkowe w cenie paliw, należą do jednych z najniższych na Starym Kontynencie. Oczywiście zawsze pozostaje jeszcze pole do manewru, czyli obniżania tych części składowych cen detalicznych paliw, ale w dobie taniejącej ropy, kierowcy i tak mogą liczyć na ulgę w paliwowej pozycji swoich domowych budżetów.