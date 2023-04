Polska może być gwarantem bezpieczeństwa dostaw ropy w Europie

Polska może być gwarantem bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - uważa Polski Instytut Ekonomiczny. Gdański Naftoport przeładował w 2022 r. rekordowe 24,5 mln ton ropy i paliw, a w tym roku ma być to 36 mln ton - dodał.

PERN planuje inwestycje mające na celu zwiększenie możliwości przyjęcia dostaw o kolejne 9 mln ton w latach 2024-2025 - wskazał PIE.

Polska zmniejszyła dostawy rosyjskiej ropy o połowę

Analitycy PIE zwrócili uwagę, że import ropy z Rosji do Niemiec w styczniu 2023 r. spadł o prawie 100 proc. w efekcie wstrzymania eksportu przez rurociąg Przyjaźń. Natomiast sprowadzany wolumen do Niemiec zmalał z 1,9 mln ton miesięcznie w 2022 r. do 3,5 tys. ton w styczniu 2023 r.

Polska zmniejszyła zaś od października 2022 r. rosyjskie dostawy ropy o połowę - podali analitycy. "Dzięki temu, unijny import z Rosji w styczniu 2023 r. spadł o 80 proc. względem średniej miesięcznej z lat 2021-2022" - stwierdzono w "Tygodniku Gospodarczym PIE".

Eksperci przypomnieli, że Niemcy, pozbawione ropy z Rosji, zwiększyły import surowca z Kazachstanu o 30 proc. Wolumen wzrósł średnio z 0,71 mln ton w latach 2021-2022 do 0,92 mln ton w styczniu 2023 r. Zwrócili uwagę, że Kazachstan planował wysłać w br. 1,5 mln ton ropy do Niemiec przez Rosję, a zdaniem ministra energetyki Kazachstanu wielkość ta mogłaby wzrosnąć nawet do 7 mln ton - podali. "Na początku 2023 r. Kazachstan uzyskał zgodę Rosji na wysłanie 0,3 mln ton ropy rurociągiem Przyjaźń do Niemiec w I kwartale br." - dodali.

Dostawy ropy rurociągami z Kazachstanu nie są pewne

Ponad 80 proc. eksportu ropy z Kazachstanu ogółem w 2022 r., jak przypomnieli, było dostarczane przez rurociąg CPC (Caspian Pipeline Consortium) z udziałem Rosji. W ocenie PIE dostawy kazachskiego surowca rurociągami nie są pewne.

"Pierwsza dostawa 20 tys. ton ropy do Niemiec w 2023 r. była opóźniona. Kazachstan zgłaszał problemy z wydobyciem i dostawami w związku z pracami konserwacyjnymi na polach naftowych" - stwierdzili analitycy Instytutu.

Rosyjską blokadę spowodowaną "rzekomym uszkodzeniem terminala surowcowego odnotowano już w marcu 2022 r., co miało spowodować panikę na unijnym rynku ropy" - wskazali. PIE przywołał też informacje agencji Reuters, zgodnie z którymi w 2022 r. eksport kazachskiej ropy z pominięciem Rosji wzrósł o 0,638 mln ton do 1,8 mln ton rdr, jednak głównie do Chin. "Gwarantem bezpieczeństwa dostaw surowca w regionie Europy Środkowo-Wschodniej może być natomiast Polska" - uważa PIE.

Naftoport wystarczy do zaspokojenia zapotrzebowania na ropę w Polsce, a także Litwy, Łotwy, Estonii, Czech i częściowo do Niemiec

Analitycy podkreślili, że gdański Naftoport przeładował w 2022 r. rekordowe 24,5 mln ton ropy i paliw. W tym roku ma być to 36 mln ton. Z kolei maksymalna przepustowość Naftoportu wynosi ok. 40 mln ton - podali. Dodali, że PERN planuje inwestycje mające na celu zwiększenie możliwości przyjęcia dostaw o kolejne 9 mln ton w latach 2024-2025.

Naftoport wystarczy do zaspokojenia zapotrzebowania na ropę naftową w Polsce, a niezagrożone byłyby również dostawy ropy do Litwy, Łotwy, Estonii, Czech i częściowo do Niemiec - stwierdził PIE, powołując się na raport z ćwiczeń kryzysowych LIBERO z 2017 r. Przypomniano, że na przełomie lat 2022-2023 odbyły się już testowe dostawy ropy z Polski do Niemiec. Z kolei władze niemieckie zapowiedziały pod koniec 2022 r., że import surowca przez Naftoport pokryje 70 proc. potrzeb rafinerii Schwedt. "Wykorzystanie 15,5 mln ton przepustowości Naftoportu przy założeniu braku ograniczeń transportowych do zachodniego sąsiada odpowiadałoby za ponad 18 proc. konsumpcji Niemiec" - podsumował PIE.