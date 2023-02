Polska nie dała się zaskoczyć embargiem na rosyjski diesel

5 lutego minął i nic się nie wydarzyło. Wszyscy możemy dalej tankować olej napędowy na stacjach paliw, na których nie ma paniki - stwierdził na konferencji EEC Trends Rafał Miland, wiceprezes PERN.





Przypomnijmy, 5 lutego wszedł w życie kolejny pakiet unijnych sankcji a wraz z nim m.in. zakaz importu z Rosji produktów naftowych. Nie brakowało obaw o to, jak polski rynek poradzi sobie z zakręceniem kurka z rosyjskimi paliwami, które stanowiły wcześniej prawie 30 proc. rynku.

Polska przygotowała się do zmian w logistyce paliwowej

- Pragnę zapewnić, że od kwestii logistyki paliwowej przygotowaliśmy się odpowiednio do tej sytuacji, magazyny są pełne, uruchomione zostały nowe szlaki dostaw - mówił na konferencji EEC Trends Rafał Miland, wiceprezes PERN, firmy zapewniającej logistykę paliwową i naftową w Polsce.

Podkreślał, że przed wybuchem wojny w Ukrainie większość importowanych paliw do Polski pochodziło z Rosji. Rezygnacja z dostaw z tego kierunku, bliskiego nam geograficznie, pociągnęła za sobą określone zmiany w logistyce paliwowej.

- Ropa z Rosji transportowana była do Polski z rosyjskich portów, oddalonych o 2-3 dni drogi. Teraz tankowce muszą pokonywać o wiele dłuższe trasy, co trzeba brać pod uwagę planując dostawy - wskazywał Rafał Miland, uspokajając jednocześnie, że obecnie nie ma żadnych problemów z logistyką paliwową.

Embargo weszło w życie, paliwowego końca świata nie ma

- Dostawy do terminalu w Dębogórzu realizowane są normalnie. Coraz więcej przeładunków realizuje gdański Naftoport, który w 2022 r. ustanowił absolutny rekord przeładowując 24,5 mln top ropy. W porównaniu do roku poprzedniego to wzrost o 37 proc. - wyliczał Rafał Miland.

Jak podkreślał, za tymi wzrostami stoją zupełnie nowe drogi dostaw surowca, który trafiał nie tylko do polskich, ale też do niemieckich rafinerii, które są wpięte w polski system ropociągów.

- Te ponad 24 mln ton ropy przeładowane w Naftoporcie to absolutny rekord i spodziewamy się, że ten rok przyniesie kolejne wzrosty. Dlatego podjęliśmy decyzję o rozbudowie Naftoportu, o kolejne stanowisko pełnomorskie do obsługi wielkich tankowców. Tego typu inwestycja pozwoli na zwiększenie możliwości Naftoportu - podsumował wiceprezes PERN.

EEC Trends to cykl debat o perspektywach i kierunkach rozwoju polskiej gospodarki z udziałem partnerów i uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Wszystkie debaty można śledzić online na stronie wydarzenia.