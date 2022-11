Polska ratuje Niemcy po raz pierwszy w historii

Polacy ratują niemiecką rafinerię. Po raz pierwszy w historii do polskiego Naftoportu zawinie tankowiec załadowany ropą dla niemieckiej rafinerii Schwedt. Niemcy chcą w ten sposób uniezależnić się od dostaw surowca z Rosji.

- To ważny krok dla bezpieczeństwa dostaw surowca dla rafinerii Schwedt. Dostawy przez Gdańsk są możliwe i trzeba je zwiększyć – cytuje dziennik Handelsblatt Michaela Kellnera, sekretarza stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki. Jak podkreśla urzędnik, obie strony są w ścisłym kontakcie.

Dostawy ropy naftowej do rafinerii w Schwedt przedmiotem polityki

Rafineria jest obecnie zaopatrywana prawie wyłącznie w ropę z Rosji rurociągiem „Przyjaźń”. Jednak 31 grudnia ten sposób zaopatrzenia skończy się z powodu sankcji wobec Rosji, nałożonych za agresję na Ukrainę. Federalne Ministerstwo Gospodarki stara się więc umożliwić zaopatrywanie rafinerii z innych źródeł.

Pierwszym wyborem jest terminal naftowy w Rostocku. Jednak ze względu na ograniczoną przepustowość istniejącego połączenia rurociągowego z portem rafineria, opierając się tylko na terminalu w Rostocku, nie mogłaby normalnie funkcjonować. Stąd Federalne Ministerstwo Gospodarki chce, by ropa była również dostarczana do Schwedt z Gdańska.

Jak zauważa Handelsblatt, ministerstwo od miesięcy negocjuje w tej sprawie z polskim rządem. Z tego powodu w Warszawie był również federalny minister gospodarki Robert Habeck (Zieloni).

Niemcy wskazują na zastrzeżenia, jakie miał polski rządu co do transportu ropy do rafinerii. Nasz kraj nie chce pomagać firmie, której część nadal znajduje się w rosyjskich rękach. Większościowym właścicielem PCK Schwedt jest Rosnieft Germany, spółka zależna rosyjskiej Grupy Rosnieft. We wrześniu rząd federalny oddał Rosnieft Germany pod powiernictwo i wprowadzili zarząd komisaryczny w rafinerii Schwedt. Wciąż jednak kwestia właścicielska zakładu nie jest jasna.

Orlen przejmie po Rosjanach udziały w Rafinerii Schwedt?

Po wprowadzeniu komisarycznego zarządu w Schwedt pojawiły się też medialne doniesienia o możliwości wejścia Orlenu do rafinerii, który mógłby przejąć rosyjskie udziały.

Orlen konsekwentnie odmawia komentowania przecieków medialnych, podkreślając, że odnosi się tylko do faktów. Jednak na niedawnym spotkaniu z dziennikarzami Daniel Obajtek, pytany o możliwości wejścia polskiego koncernu do niemieckiej rafinerii, odpowiedział, że Orlen nie wyklucza żadnego kierunku akwizycji.

- Rozmawialiśmy wcześniej, rozmawiamy i będziemy rozmawiać o wszelkich procesach akwizycyjnych, które mogą nas wzmocnić - dodał, nie chcąc jednak oficjalnie potwierdzić, czy Orlen przejmie niemiecką rafinerię.

Jak mówił, Orlen rozmawia z wieloma partnerami w Europie, również w Niemczech. - Co ważne, to wynika również z naszej współpracy ze stroną saudyjską i innymi partnerami nie na naszym kontynencie – powiedział Daniel Obajtek.