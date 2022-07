Polska staje się bezpieczniejsza paliwowo. PERN oddał nowe zbiorniki

W ramach Programu Megainwestycji, który prowadzimy od 6 lat, wybudowaliśmy 20 nowych zbiorników, co pozwoliło zwiększyć pojemność magazynową paliw w naszym kraju o jedną trzecią, do 2,4 mln m3. Dziś do eksploatacji trafia siedem z nich, co pokazuje, jak dotrzymujemy obietnic i zwiększamy bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju - mówił prezes PERN Igor Wasilewski w bazie paliw w Dębogórzu.

PERN zakończył kolejny etap rozbudowy swoich baz paliw. Dzięki nowym zbiornikom pojemności magazynowe firmy wzrosły do 2,4 mln m3.

Jak wylicza PERN, w ciągu ostatnich lat inwestycje w rozwój baz paliw pochłonęły ok. 0,7 mld zł.

W obliczu rezygnacji z rosyjskich surowców, zwiększanie pojemności magazynowych, jak i inwestycje w infrastrukturę logistyczną, umożliwiającą dystrybucję paliw sprowadzanych z alternatywnych kierunków, są kluczowa dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

PERN dysponuje 19 bazami paliwowymi w całym kraju. Ta w Dębogórzu ma specjalne znaczenie, za sprawą swego położenia nad Bałtykiem w bezpośrednim sąsiedztwie gdyńskiego portu. Dzięki temu drogą morską sprowadzane mogą być paliwa z całego świata. Dlatego baza nazywana jest przez PERN polskim, paliwowym oknem na świat.

- Jesteśmy przygotowani na rezygnację z rosyjskiego surowca i produktów naftowych. Nasze inwestycje w zbiorniki na ropę naftową nad Bałtykiem sprawiają, że jesteśmy po bezpiecznej stronie tej energetycznej układanki - mówił podczas uroczystości oddania nowych zbiorników do użytkowania w Dębogórzu prezes PERN Igor Wasilewski.

- Mając zapasy dzięki takim zbiornikom, jesteśmy bezpieczni - stwierdził Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, podkreślając, jak ważne jest to bezpieczeństwo energetyczne w dobie wojny na Ukrainie i bieżącej sytuacji geopolitycznej.

Wiceprezes PERN Mateusz Radecki dodał, że nadmorskie bazy są paliwowym oknem dla naszej części świata i pozwalają czuć się bezpiecznie. Jak zwrócił uwagę, zakończenie kolejnego etapu programu inwestycyjnego, realizowanego przez PERN, to jednak przede wszystkim święto setek osób zaangażowanych w te projekty.

Rosną rozładunki i potrzeby na pojemności magazynowe

Zapotrzebowanie na paliwa rośnie, a Polska – w obliczu sankcji na rosyjskie surowce – będzie potrzebowała zwiększać pojemności magazynowe dla paliw i ropy sprowadzanych z alternatywnych kierunków.

PERN zapewnia, że Polska jest gotowa na całkowity zakaz importu z Rosji, a realizowane w inwestycje wpisują się doskonale w to zwiększone zapotrzebowanie.

W ciągu ostatnich lat inwestycje w rozwój baz paliw wyniosły ok. 0,7 mld zł i są częścią realizowanego od 6 lat przez PERN Programu Megainwestycji.

Pierwszy etap programu obejmował wybudowanie 4 zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. m3 w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej. Kolejny etap, zakończony rok temu, to 9 nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. m3 w 6 lokalizacjach: Dębogórzu, Rejowcu, Boronowie, Koluszkach, Emilianowie i Małaszewiczach.

Obecnie firma realizuje trzeci etap swojego sztandarowego programu inwestycyjnego. Uruchomienie nowego zbiornika w Dębogórzu jest finałem jego pierwszej fazy, w której zbudowano w sumie 7 zbiorników, o łącznej pojemności 224 tys. m3. Obok Dębogórza powstały one także w bazach paliw w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej.

Zadanie realizowało konsorcjum Mostostalu Warszawa i jego spółki zależnej Mostostalu Płock.

Kolejna, druga faza trzeciego etapu realizacji Programu Megainwestycji również została rozpoczęta. W jej ramach przewiduje się budowę kolejnych 8 magazynów, które zapewnią 256 tys. m3 pojemności do magazynowania produktów naftowych.

Inwestycje w infrastrukturę przesyłową i kolejową

Jednak inwestycje PERN-u, to nie tylko rozbudowa pojemności magazynowych, ale też instalacji transportu rurociągowego i kolejowego. Dzięki temu firma będzie w stanie zapewnić zwiększone ich wydawanie

Trwa również pogłębianie we współpracy z Portem Gdynia toru wodnego, co umożliwi przyjmowanie większych jednostek z większą ilością surowców na pokładzie. Rozładunek większych jednostek z kolei umożliwiają nowe, podwyższone nalewaki. W ten sposób PERN stopniowo zwiększa możliwości dostawy drogą morską do swoich baz PERN.