Polska wkrótce straci rosyjskiego diesla. Lepiej wtedy nie panikować

5 lutego zacznie obowiązywać embargo na import rosyjskich produktów naftowych. Jedną trzecią potrzebnego w Polsce diesla przez lata musieliśmy importować. W większości właśnie z Rosji.

Orlen i Unimot – najwięksi importerzy paliw – zapewniają, że są przygotowani na odcięcie dostaw.

Wyzwaniem będzie logistyka dostaw z nowych kierunków – ich odpowiednie zgranie w czasie i wysokie koszty takich transportów.

Ryzykiem jest również zachowanie klientów — jeśli ruszą masowo na stacje, sami mogą wywindować ceny.

Z danych Agencji Rynku Energii(ARE) wynika, że przez ostatnie trzy lata ok. 30 proc. zużywanego w Polsce diesla pochodziła z importu.

Najwięcej polskie firmy importowały właśnie z Rosji. ARE podaje, że w 2020 roku rosyjski import stanowił ponad 61 proc., a w 2021 roku było to już ponad 64 proc.

Wybuch wojny i zapowiedź embarga na paliwa spowodowały, że w pierwszych 10 miesiącach ubiegłego roku ten import spadł do 35 proc.

- Od początku wojny w Ukrainie nie importujemy oleju napędowego z Rosji, bilansując polski rynek zakupami z alternatywnych kierunków. Koncern już od dawna realizuje więc obostrzenia, które formalnie wejdą w życie od 5 lutego 2023 roku. Taka praktyka, oprócz oczywistych względów, miała za zadanie przygotowanie PKN Orlen do zakupu paliw z dowolnego kierunku na świecie, co powiodło się - zapewniło w rozmowie z Business Insiderem biuro prasowe największej polskiej firmy paliwowej.

Działania Orlenu nie odzwierciedlają realiów całego rynku

Zaznaczyło przy tym, że spółka "nie jest jedynym importerem oleju napędowego" i "trudno jej odnosić się do ogólnych statystyk" ze względu na brak wpływu na działalność pozostałych importerów. Jak podaje portal BI koncesje na sprowadzanie oleju napędowego zza granicy posiadają w Polsce 34 przedsiębiorstwa, z których pięć to firmy z rodziny płockiego giganta naftowo-gazowo-energetycznego.

Unimot, to największy niezależny importer paliw w Polsce. Spółka deklaruje, że jest gotowa na wchodzące 5 lutego embargo na paliwa z Rosji.

- Wyzwaniem będzie wydłużony łańcuch logistyczny – statek z Primorska płynie do Gdyni 2 dni, z rejonu Morza Czerwonego – 30 dni, a z Indii około 40 dni. Ze względu na odległość produkt dostarczany jest też większymi statkami, które nie mogą bezpośrednio zawijać do portów w Gdyni i Świnoujściu, z uwagi na zbyt małą głębokość. Polskie porty przystosowane są do obsługiwania tankowców, których pojemność wynosi około 35 tys. ton i takie statki trafiały do polskich portów bezpośrednio z portu w Primorsku. Tymczasem produkt z dalszych kierunków transportowany jest dużymi tankowcami o pojemności około 100 tys. ton, więc musi być przeładowywany na mniejsze tankowce w portach ARA lub w cieśninach duńskich, żeby móc dotrzeć do portów na Morzu Bałtyckim. Do tego służy nam właśnie terminal w duńskim Gulfhavn - poinformował redakcję BI Unimot.

Kolejek na stacjach paliw będzie ciężko uniknąć?

- Scenariusz bazowy zakłada, że diesla nie zabraknie, choć z niewielkim prawdopodobieństwem dopuszczamy także możliwość przejściowych problemów z dostępnością oleju napędowego. Bardzo wiele będzie zależało również od pogody – jeśli luty i marzec będą względnie ciepłe, prawdopodobieństwo będzie jeszcze niższe - podsumowuje w rozmowie z Business Insiderem pracownik Orlenu znający kulisy przygotowywania się spółki do tego, co może zdarzyć się po 5 lutego.

Równocześnie ostrzega, że ewentualne wcześniejsze kupowanie paliwa przez kierowców "na zapas" może poskutkować wzrostem cen wynikającym z rosnącego popytu.