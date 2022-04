Polska zrezygnuje z LPG z Rosji. Plan jest radykalny

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w czwartek 14 kwietnia, że do końca 2022 roku Polska zrezygnuje z importu z Rosji gazu płynnego LPG. Jak podkreślił, Polska przygotowała najbardziej radykalny plan odejścia od rosyjskich węglowodorów.

"Rezygnujemy do końca roku z gazu płynnego LPG, przygotowujemy infrastrukturę, kierunki importu po to, aby nie było importu z Rosji" - powiedział Morawiecki, pytany na konferencji prasowej, dlaczego Sejm w środę (13 kwietnia) odrzucił senacką poprawkę, zakładającą wprowadzenie zakazu importu gazu płynnego LPG z Rosji.

Jak stwierdził Morawiecki na konferencji prasowej w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie, "Polska przedstawiła najbardziej radykalny plan odejścia od rosyjskich węglowodorów: ropy, gazu i węgla". Dodał, że "LPG, czyli gaz używany przez ponad 3 mln użytkowników samochodów, a także do ogrzewania domów, będzie podlegał również tym samym ograniczeniom i restrykcjom, które zaproponowaliśmy wraz z radykalnym odejściem od węglowodorów".

Sejm głosował w środę poprawki Senatu do ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego". Ustawa zakłada wprowadzenie zakazu importu i tranzytu przez Polskę węgla i koksu z Rosji. Senatorowie zaproponowali wprowadzenie także zakazu importu gazu płynnego LPG z Rosji, ale posłowie w głosowaniu poprawkę odrzucili.

Przypomnijmy, że końcem marca premier poinformował o nałożeniu embargo na rosyjski węgiel, ropę i gaz oraz przedstawił plan odejścia od rosyjskich węglowodorów.

Szef rządu podkreślił, że dzięki gazoportowi w Świnoujściu, gazociągowi Baltic Pipe, a także pływającemu gazoportowi koło Gdańska będziemy w stanie uniezależnić się w tym roku od rosyjskiego gazu.

"Już w tym roku pokazujemy plan derusyfikacji w obszarze gazu" - mówił na konferencji.

Na ten moment musimy "zastąpić bardzo drogi rosyjski gaz bardzo drogim norweskim gazem". "Ale w dłuższej perspektywie chciałbym, żebyśmy nie płacili bardzo bogatym Norwegom za ich bardzo drogi gaz, a nawet jak on stanieje, też nie chcę, żebyśmy płacili za ich gaz" - zaznaczał.

Premier informował, że to oznacza, iż "powinniśmy mieć w energetycznej podstawie elektrownie gazowe, elektrownie węglowe, włączane po to, żeby prąd był w momencie, kiedy nie możemy używać innych źródeł energii - odnawialnych źródeł energii".

Według danych Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, w 2020 r. zużycie LPG w Polsce było na poziomie 2,34 mln ton, import na poziomie 2 mln ton, krajowa produkcja wyniosła ok. 0,53 mln ton, a eksport był rzędu 0,2 mln ton. 65 proc. importu - czyli ok. 1,3 mln ton, co odpowiadało ponad połowie krajowej konsumpcji - stanowił przywóz z Rosji. Z Białorusi pochodziło 3 proc. całego importu gazu płynnego w 2020 r.