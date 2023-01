Polski producent paliw eksportuje 70 proc. swojej produkcji

Spółka Warter Fuels w Płocku produkuje benzyny alkilatowe, znacznie mniej emisyjne niż tradycyjne benzyny 95. Są one stosowane np. na torach kartingowych. - 70 proc. naszej produkcji trafia na eksport - mówi WNP.PL Janusz Pilarczyk, członek zarządu Warter Fuels.

Warter Fuels swoje paliwa produkuje w zakładzie produkcyjnym w Płocku. 70 proc. produkcji trafia na eksport, przede wszystkim do krajów europejskich.

Warter Fuels to polski producent benzyny alkilatowej. Należący do grupy Warter zakład produkcji paliw w Płocku powstał, czerpiąc z dorobku naukowo-technologicznego oraz zaplecza produkcyjnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego, działającego od 1971 r.

- Nasze paliwa produkujemy w zakładzie produkcyjnym w Płocku. Posiadamy tutaj niezbędną i systematycznie unowocześnianą infrastrukturę produkcyjną, magazynową i laboratoryjną - mówi WNP.PL Janusz Pilarczyk, członek zarządu i dyrektor produkcyjno-badawczy Warter Fuels.

Jak tłumaczy, ze względu na bardzo konkurencyjny rynek, spółka nie ujawnia danych dot. wielkości produkcji.

- Natomiast możemy powiedzieć, że nie tylko systematycznie rozwijamy nasza produkcję, ale też lokujemy gotowe produkty na kolejnych rynkach. Z roku na rok notujemy wzrosty sprzedaży sięgające około 20 proc. Jesteśmy dziś jednym z głównych dostawców na europejskie rynki - przekonuje Janusz Pilarczyk.

Benzyny alkilatowe spółka dostarcza przede wszystkim do krajów europejskich.

- W 2022 r. rozpoczęliśmy sprzedaż do Grecji, na Cypr i do Portugalii. Generalnie, ok. 70 proc. produkcji trafia na eksport. Pomimo rosnącego zainteresowania i sprzedaży w kraju - ten 70 proc. udziału eksportu jest stabilny - zapewnia Janusz Pilarczyk.

Dodaje, że w niektórych krajach Europy, m.in. w Niemczech, benzyny alkilatowe dostępne są na stacjach paliw i sieciach sprzedaży sprzętu ogrodniczego .

- Tutaj oczywiście sprzedajemy je zarówno pod marką własną, jak również pod markami naszych klientów oraz produkując je na zlecenie różnych sieci dystrybucyjnych - tłumaczy Janusz Pilarczyk.

Współpraca z firmą Gulf i rynek paliw lotniczych

W 2020 r. spółka Warter Fuels stała się wyłącznym producentem i dystrybutorem paliw Gulf Race Fuels na świecie.

- Beczki z paliwem dostarczamy w najodleglejsze zakątki globu. Zajmujemy się również dużymi przedsięwzięciami, jak organizowanie stref tankowania i rozlew paliw rajdowych z cysterny podczas wyścigów samochodowych - wskazuje Wojciech Okine, członek zarządu Warter Fuels.

Rozwijaną częścią działalności jest segment Warter Aviation, czyli produkcja paliw lotniczych.

W ramach tej części swojej działalności spółka angażuje się w rozwój małych lotnisk i wspiera segment general aviation w Polsce. Warter nie tylko dostarcza paliwo, ale także jest operatorem sieci stacji paliw lotniczych (obecnie 15 lokalizacji), którą stale rozwija.

Warter Fuels dostarcza swoje paliwa lotnicze do odbiorców ze 120 krajów, w tym m.in. na Tajwan i do Paragwaju.

Początki benzyny alkilatowej historii sięgają II wojny światowej

Powstanie benzyny alkilatowej sięga II wojny światowej, kiedy to konieczne stało się wyprodukowanie dla amerykańskich samolotów myśliwskich jak najbardziej efektywnego paliwa, które przy istniejących wtedy technologiach pozwalałoby na maksymalne zwiększenie mocy silnika i jednoczesne zachowanie jego trwałości. Stało się to możliwe dzięki opracowaniu paliw alkilatowych, które w odróżnieniu od tradycyjnych benzyn silnikowych zamiast kilkuset mają zaledwie ok. 10 składników.

Po wojnie - również ze względu na wyższe koszty produkcji - paliwo to zostało w znacznej mierze zapomniane. Wykorzystywano je jedynie na torach wyścigowych. Wróciło jednak, kiedy okazało się, że przyszłość wymaga ograniczenia emisji szkodliwych substancji - nie tylko tlenku azotu, związków siarki czy też dwutlenku węgla, ale także rakotwórczych węglowodorów aromatycznych.

Benzyna alkilatowa nie zawiera etanolu, toluenu ani benzenu. Charakteryzuje ją o 40 proc. mniejsza emisja szkodliwych spalin w porównaniu ze zwykłymi benzynami i ma o 90 proc. mniej szkodliwych związków chemicznych w porównaniu z klasyczną, dostępną na każdej stacji popularną benzyną bezołowiową 95.

Benzynę alkilatową można stosować we wszystkich silnikach małolitrażowych. Można ją stosować do silników zarówno dwu-, jak i czterosuwowych; tych wykorzystywanych w skuterach czy quadach, jak również tych montowanych w maszynach ogrodniczych, używanych w leśnictwie czy też budownictwie. Ze względu na skład chemiczny możliwe jest także ich wykorzystywanie w zamkniętych pomieszczeniach, choćby w agregatach prądotwórczych.