Polskie embargo na ropę rzeczywiście zaboli Rosję

Rosjanie nie kryją zdziwienia z powodu planu zablokowania przez Polskę importu rosyjskich węglowodorów. Uważają, że nie ma to sensu i bardziej zaszkodzi Polsce niż Rosji. Jednak pojawiają się i twierdzenia, że Polska to wcale nie taki mały klient i na niektóre węglowodory będzie trudno znaleźć kontrahentów.

Wielki problem w ropie

Jak zauważają rosyjscy analitycy, największym problemem – te słowa padały przy okazji możliwych reperkusji dotyczących sprzedaży rosyjskich węglowodorów – będzie przetransportowanie surowca do innych odbiorców.Logicznym byłoby dostarczenie węgla na bardzo chłonne rynki azjatyckie. Jednakże od lat kolejowe drogi dostaw w tym kierunku są tak mocno obłożone, że przekierowanie 8 mln ton w tamtym kierunku może być kłopotliwe.Oczywiście możliwe jest przesłanie węgla droga morską. To jednak oznaczałoby bardzo długie rejsy do Azji, co zminimalizowałoby do zera – według samych Rosjan – opłacalność sprzedaży. Zdaniem Moskwy najlepiej byłoby węgiel lokować w Europie, ale czy to możliwe to już inna sprawa.O ile Rosja w przypadku gazu i węgla może powiedzieć, że jakoś to będzie, to inaczej rzecz ma się w przypadku ropy naftowej.Polska od lat stanowiła jeden z ważniejszych dla rosyjskiej ropy europejskich rynków. To wynik zaszłości politycznych i powiązania gospodarek byłych demoludów. Jeszcze w 2014 roku (dane za Eurostatem) udział importowanej z Rosji ropy stanowił w naszym kraju 94,1 proc. Trzy lata później spadł już o niespełna 18 p.p. W 2019 roku było to już 66,6 proc. A teraz nadal sukcesywnie spada.Mimo tego Polska jest jednym z kluczowych dla Rosjan rynków. Należy pamiętać, że chodzi w końcu o cztery duże rafinerie (Płock, Gdańsk, ale także zakłady na Litwie i w Czechach – należące do Orlenu).Miarodajne dane z 2019 roku (ostatniego sprzed pandemii) mówią, iż Polska była drugim po Niemczech europejskim importerem rosyjskiego surowca. Sprowadziliśmy wówczas, jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, około 133 mln baryłek ropy (prawie 18 mln ton), dla porównania – Niemcy 199 mln baryłek.To spora ilość, ale możemy ją zastąpić. Wszystko dzięki Naftoportowi w Gdańsku. Jego infrastruktura obejmuje pięć stanowisk przeładunkowych (zlokalizowanych w trzech basenach) o łącznym potencjale 40 mln ton ropy naftowej i paliw płynnych rocznie. Czyli możemy nie tylko zakupić surowiec na własne potrzeby, ale także np. na potrzeby rafinerii we wschodnich landach Niemiec.W drugą stronę nie jest tak różowo. Po pierwsze Rosja może mieć problem z eksportem surowca. Do Polski docierał on głownie rurociągiem Przyjaźń. Jak zauważają pierwsze rosyjskie komentarze, jeśli Polska zrezygnuje z zakupów rosyjskiej ropy, to trzeba będzie zwiększyć możliwości eksportu surowca tankowcami.Inna sprawa, czy znajdzie się na taką ropę chętny. Raz, że opinia publiczna w wielu krajach nie chce mieć nic wspólnego z Rosją po jej ataku na Ukrainę, a dwa, że ropa naftowa z Rosji ma charakterystykę powodującą, że nie każda rafineria może być w stanie ją przerabiać z dobrymi wynikami.Jak zauważają więc rosyjskie media, plany Polski, choć będą odczuwalne także w węglu i gazie, to szczególnie mogą zaboleć rosyjskich producentów ropy.