Polskie firmy nie chcą oddać rynku Węgrom

Dawno nie było tylu zmian na polskim rynku stacji. Niebawem z krajobrazu dróg znikną te z logo Lotosu. A na rynku pojawi się nowy gracz: węgierski MOL, który od razu wskoczy na czwarte miejsce w Polsce pod względem liczby stacji - tuż za PKN Orlen, BP i Shellem. Jednocześnie w siłę (i w liczbę nowych punktów na mapie) rosną polskie firmy. Jak będzie wyglądał krajobraz polskiego rynku paliwowego po tej burzy?

Polski rynek stacji paliw jest mocno konkurencyjny i nasycony.

Najwięksi gracze, którzy planują rozwój sieci w Polsce, będą musieli go realizować poprzez przejęcia.

Wyścig po stacje do przejęcia niewątpliwie nabierze nowego tempa po wkroczeniu na polski rynek nowego gracza - węgierskiego MOL-a.

Fuzja Orlenu i Lotosu przemodeluje wiele segmentów polskiego rynku paliwowo-naftowego. Jej skutkiem będzie m.in. wejście do Polski zupełnie nowego gracza na rynek stacji paliw. Mowa oczywiście o węgierskim koncernie MOL, który przejmie - w ramach realizacji tzw. środków zaradczych, sprowokowanych połączeniem gdańskiego koncernu i płockiej grupy - 80 proc. sieci Lotosu, stając się tym samym czwartym graczem na naszym rynku (za PKN Orlen, BP i Shellem).

Co prawda - zgodnie z umową - Węgrzy mają prawo używać marki Lotos przez pięć lat, lecz przedstawiciele MOL-a już teraz deklarują, że ich celem będzie jak najszybszy rebranding i wprowadzenie do Polski ich własnej marki.

A co oznaczać to będzie dla polskiego rynku i polskich kierowców? Zmiana jest duża i symboliczna, wszak znika marka Lotos, która w tym roku świętuje 30-lecie (pierwsza stacja paliw pod tym logo pojawiła się w 1992 r. w Redzie).

Z drugiej strony jednak MOL wchodzi de facto w miejsce Lotosu, dlatego dla rynku nie będzie tu rewolucji. Dla kierowców z kolei pojawienie się nowego gracza to dobre informacje, bo rośnie konkurencyjność.

Polskie firmy z ambicjami

Wkroczenie MOL-a przemodeluje polski rynek stacji paliw, ale polskie firmy nie zamierzają ustępować Węgrom pola. Orlen, po przejęciu Lotosu, tylko umocni swą pozycję największego gracza - z ponad 1900 stacjami w sieci.

W siłę rosną również inne polskie firmy działające na tym rynku – Anwim i Unimot, które cały czas dokonują nowych inwestycji i przejęć.

Unimot w czerwcu otworzył setną stację w barwach Avia, po 5 latach obecności tej marki. Anwim z kolei ogłosił niedawno otwarcie w Gliwicach nowego obiektu, który jest 386. stacją w jego sieci Moya. Tym samym niemal dogonił prawie dotychczasowego gracza nr 4 na rynku – Circle K. Ta sieć ma obecnie pod swoim logo 389 stacji w Polsce.

Co więcej, zgodnie ze swoją strategią Anwim nie zamierza zwalniać tempa.

- Strategia rozwoju sieci stacji paliw Moya zakłada ciągły wzrost ich liczby. Priorytetem jest utrzymanie dotychczasowego tempa przyrostu, czyli ok. 40-50 nowych obiektów w niebiesko-czerwonych barwach każdego roku – mówi WNP.PL Paweł Grzywaczewski, członek zarządu Anwimu.

Firma chce przy tym zagęszczać swoją sieć głównie w okolicach większych miast oraz przy głównych trasach tranzytowych, z myślą o klientach flotowych. Zaznaczmy też, że Anwim wdraża w nowych lokalizacjach trzy rodzaje punktów: konwencjonalne, obsługowe – z przystacyjnym sklepem i kawiarnią, automatyczne – wyłącznie dla klientów flotowych, oraz samoobsługowe –Moya Express – dla wszystkich klientów.

- Dziś w sieci Moya jest niemal 390 stacji paliw. Nasze plany zakładają rozbudowę do poziomu minimum 500 placówek do końca 2024 r., a w tym roku spodziewamy się przekroczyć poziom 400 punktów. Takie tempo wzrostu plasuje nas na pozycji lidera, jeżeli chodzi o rozwój na polskim rynku – dodaje Paweł Grzywaczewski.

W takim tempie Anwim szybko wyprzedzi nie tylko CircleK, ale także może zagrozić pozycji Shella, który obecnie ma 444 stacje.

Czy jest jeszcze miejsce w Polsce na nowe stacje?

- W tej chwili mamy na naszym rynku ponad 7,8 tys. stacji paliw i ten poziom utrzymuje się od pewnego czasu. Obserwujemy na nim cały czas różnego rodzaju rotacje. Stacje się zmieniają, stają się coraz nowocześniejsze, bardziej przyjazne dla kierowcy... Zwiększają swoje obroty przez większą liczbę dystrybutorów, wprowadzanie nowych usług, programy lojalnościowe czy formy płatności – mówi WNP.PL Krzysztof Romaniuk, dyrektor ds. analiz rynku paliw w Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

Te nowe stacje eliminują z rynku te starsze, z gorszą lokalizacją, bo cały czas zmienia się też geografia zakupów paliw - w miarę, jak zmienia się sieć dróg w Polsce.

- Sieć autostrad jest już mocno kompletna. W tej chwili rozwija się sieć dróg ekspresowych i szybkiego ruchu i tam przesuwa się ruch samochodowy z dróg lokalnych - wyjaśnia Krzysztof Romaniuk.

Zmiany odczuwają właściciele stacji. Ci przy głównych drogach sprzedają więcej - kosztem tych, którzy mają gorsze lokalizacje. To głównie stacje niezależne, stanowiące wciąż ponad 30 proc. rynku. Ten udział może z czasem się jednak zmniejszać, bo polski rynek jest mocno nasycony i wielcy gracze, jeśli chcą rozwijać swoje sieci, będą to robić właśnie poprzez przejęcia.

MOL podgrzeje atmosferę

Wyścig po stacje do przejęcia niewątpliwie nabierze nowego tempa po wkroczeniu na polski rynek węgierskiego gracza.

- MOL rozwija się na różnych rynkach, na których jest obecny. Gdy pojawi się w Polsce, też będzie chciał rozbudowywać swoją sieć, dlatego stanie się naturalną konkurencją dla obecnie operujących w Polsce przedsiębiorców – ocenia Krzysztof Romaniuk z POPiHN. Uspokaja zarazem, że nie nastąpi to jednak szybko.

- MOL przejmuje sieć, którą do tej pory obsługiwał Lotos, więc w pierwszym etapie obecności w Polsce, na pewno będzie miał co robić. Przebrandowienie stacji, dostosowanie ich do własnych standardów, to zapewne zajęcie na rok albo dłużej. Z pewnością jednak, jeżeli sytuacja rynkowa będzie sprzyjająca dla stacji paliw, Węgrzy rozglądną się za stacjami do przejęcia - tak, jak czyni to każda duża firma operująca na naszym rynku – podsumowuje.