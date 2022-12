Polskie terminale paliwowe poszły na sprzedaż

Fundusz Inwestycyjny Warsaw Equity Group (WEG) sprzedał 100 proc. udziałów w firmie Baltchem Zakłady Chemiczne. Spółka znajdowała się w portfelu WEG od 1999 roku.

Po 23 latach Warsaw Equity Group (WEG) sprzedał 100 procent akcji Baltchem.

Fundusz uzyskał blisko 20-procentową wewnętrzną stopę zwrotu i 33-krotny zwrot poniesionych nakładów. Pod względem łącznej wartości jest to jedna z trzech największych transakcji w historii WEG.

W 2007 WEG nabył nowoczesny terminal paliwowy w Świnoujściu. Dzięki tej transakcji, Baltchem uzyskał możliwość przyjmowania dużych jednostek morskich i kilkukrotnie zwiększył zdolności magazynowe.

Nabywcami Baltchem są inwestorzy branżowi. WEG nie ujawnia ich tożsamości.

Baltchem posiada terminale paliwowe w Polsce. Oferuje przeładunki z wykorzystaniem transportu drogowego, kolejowego i morskiego w portach w Szczecinie i Świnoujściu. Dysponuje blisko 170 tys. m3 pojemności magazynowych i najbardziej nowoczesnym terminalem samochodowym w Polsce. Szczegóły transakcji nie są podane do publicznej wiadomości.

Unowocześnienie terminali i rozbudowa posiadanych pojemności magazynowych

- Mówimy o sobie Partners for Growth. Inwestycja w Baltchem to doskonały przykład, że wspólne działania – zarządu, organizacji oraz funduszu - na rzecz rozwoju spółki przynoszą bardzo dobre efekty. Zarząd Baltchem zawsze cieszył się naszym dużym zaufaniem, a z drugiej strony WEG wspierał jego działania od strony strategicznej. Wspólnie doprowadziliśmy do całkowitej transformacji firmy, co było warunkiem koniecznym, by odnieść sukces inwestycyjny. Unowocześnienie terminali i rozbudowa posiadanych pojemności magazynowych pozwoliła na znalezienie inwestorów branżowych zainteresowanych umocnieniem pozycji spółki na polskim rynku - mówi Krzysztof Dziewicki, prezes WEG.

Warsaw Equity Group to działający od 1993 roku prywatny fundusz inwestycyjny, realizujący inwestycje typu venture capital, private equity i fund of funds.

- Wsparcie WEG dla spółek portfelowych wykracza daleko poza inwestycję kapitałową. Dzięki temu, że inwestujemy środki naszych założycieli i nie mamy ograniczeń instytucjonalnych, możemy ze spółkami pracować w sposób holistyczny, dostarczając im realną wartość, między innymi przy wspieraniu procesów biznesowych oraz maksymalizacji potencjału zespołu i organizacji. Sprzedaż akcji Baltchem jest nie tylko zamknięciem pewnego etapu w historii WEG, ale także dowodem na to, że konsekwentnie realizowana strategia inwestycyjna i współpraca na linii fundusz-spółka przynosi satysfakcjonujące benefity dla wszystkich stron - tłumaczy Krzysztof Dziewicki.

Pojemność wszystkich zbiorników wynosi blisko 170 tys. m3.

W ostatnich latach spółka zbudowała najnowocześniejszy terminal samochodowy w Polsce, posiadający w pełni zautomatyzowany system wydawania wszystkich dostępnych na rynku gatunków paliw ciekłych.

Niedawno rozpoczęła również budowę nowego terminala kolejowego, co pozwoli na umocnienie pozycji leadera wśród niezależnych operatorów logistycznych paliw ciekłych w Polsce.