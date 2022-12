Polsko-niemieckie zbliżenie z ropą naftową w tle

Niemiecki minister gospodarki i ochrony klimatu Robert Habeck i polska minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podpisali deklarację w zakresie bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej.

Polska i Niemcy podpisały wspólną deklarację dotyczącą zaopatrzenia rafinerii w surowiec do przerobu

W ciągu najbliższych dni poznamy szczegóły deklaracji i konkretne kroki dotyczące rozwiązania problemów z zaopatrzeniem w ropę naftową niemieckich rafinerii z wykorzystaniem polskiej infrastruktury rurociągów.

Wciąż trwają spekulacje na temat możliwości wejścia PKN Orlen do akcjonariatu niemieckiej rafinerii Schwedt.

W najbliższy poniedziałek, 5 grudnia 2022 roku wejdą w życie sankcje nałożone przez Komisję Europejską na import rosyjskiej ropy naftowej drogą morską. Dla polskich rafinerii w Płocku i Gdańsku rosyjska ropa dostarczana jest rurociągiem Przyjaźń, którym - w okresie normalnego funkcjonowania relacji biznesowych z partnerami z Rosji - w ciągu roku przesyłano nawet 50 milionów ton ropy naftowej. Z tego ponad 27 milionów ton trafiało zachodnią nitką do dwóch niemieckich rafinerii: Schwedt i Leuna.

Od momentu rozpoczęcia agresji na Ukrainę państwa unijne dążą do ograniczenia zakupów ropy z kierunku wschodniego. Zgodnie z opublikowanym komunikatem Orlen na 2023 roku zarezerwował zaledwie około 3 milionów ton surowca z tego kierunku. Podobne wielkości docierać mają do niemieckich odbiorców.

Alternatywą ma być ropa importowana drogą morską. Zgodnie z deklaracjami Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) możliwe jest wykorzystanie istniejącej pomorskiej odnogi Rurociągu Przyjaźń do tego, żeby w pełni zaspokajać zapotrzebowanie na surowiec w rafinerii w Płocku. Ropa dostarczana statkami do gdańskiego Naftoportu może być magazynowa w zbiornikach i w miarę zapotrzebowania tłoczona w głąb kraju.

PERN może zapewnić przesył ropy z Naftoportu w Gdańsku do niemieckich rafinerii

To rozwiązanie zostało już z resztą przetestowane - i to z dobrym skutkiem - w czasie kryzysu z zanieczyszczoną ropą z Rosji, do którego doszło w 2019 r. Po wstrzymaniu dostaw Przyjaźnią przez ponad miesiąc wówczas zaopatrzenie Rafinerii Płockiej i dwóch zakładów w Niemczech odbywało się dzięki dostawom morskim i przesyłowi ropy systemem rurociągów.

W przypadku Schwedt potrzeba 12 milionów ton ropy naftowej rocznie, Rafineria Leuna przerabia odpowiednio około 15 milionów ton rocznie. Rząd niemiecki dodatkowo zadeklarował, że od 1 stycznia 2023 roku nie będzie kupował rosyjskiej ropy dostarczanej rurociągami. To może w praktyce oznaczać zatrzymanie przerobu i produkcji paliw na zaopatrzenie Brandenburgii i Berlina. Praktycznie nie ma możliwości technicznych, aby tak duży ubytek w zaopatrzeniu w ropę można były pokryć alternatywnymi dostawami drogą morską do Rostocku i dalej do rafinerii. Transport kolejowy może stanowić wyłącznie uzupełnienie.

To oznacza w praktyce, że na ten moment jedynym alternatywnym rozwiązaniem jest rozpoczęcie dostaw do Gdańska i wykorzystanie zachodniej nitki Rurociągu Przyjaźń.

Kilka tygodni temu pojawiła się informacja o możliwym zainteresowaniu przejęciem jednej z niemieckich rafinerii prze Orlen. Chociaż przedstawiciele spółki zaprzeczają jakoby mieli plany przejęcia od niemieckiego funduszu powierniczego akcji Rafinerii Schwedt to jednak sprawa nadal jest podnoszona.

Orlen wspólnie z Saudi Aramco może być nadal w grze o przejęciu Rafinerii Schwedt

Ze strony polskiego rządu zgłoszona została oficjalna propozycja pomocy w zaopatrzeniu w surowiec niemieckich rafinerii. Zawierała ona jeden warunek, w akcjonariacie spółek paliwowych nie może być bezpośrednio i pośrednio rosyjskich akcjonariuszy. Strona niemiecka spełniła te oczekiwania, a dziś doszło do rozmów wicekanclerza i ministra gospodarki i ochrony klimatu Roberta Habecka z minister klimatu i środowiska Anną Moskwą.

Owocem tych negocjacji jest wspólna deklaracja rządowa "w sprawie pogłębienia istniejącej współpracy między obu krajami w zakresie bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej"

-Niemcy i Polska uznały współzależność polskiego i wschodnioniemieckiego rynku naftowego zarówno w odniesieniu do produktów naftowych jak i wspólnie wykorzystywanej infrastruktury przesyłowej ropy naftowej. Podpisując deklarację obie strony dążą do zabezpieczenia funkcjonowania polskich rafinerii w Gdańsku i Płocku oraz niemieckich rafinerii w Schwedt i Leuna oraz zaopatrzenia ich w wystarczającą ilość ropy naftowej. Ministrowie zachęcili do wzajemnych inwestycji- czytamy w deklaracji

- Deklaracja ta potwierdza nasza wspólną wolę współpracy na rzecz optymalizacji warunków dostaw ropy naftowej do polskich i niemieckich rafinerii, które są podłączone do polskiego systemu rurociągów. Pomaga to zoptymalizować warunki dostaw paliw do odbiorców rurociągów. Współpraca ta wzmocni rolę Polski w bezpieczeństwie energetycznym Niemiec, jednocześnie poprawiając nasze własne bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że ta deklaracja przyspieszy rozwój wspólnych projektów i inwestycji pomiędzy polskimi i niemieckimi firmami- powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa

Czekamy na kolejne kroki biznesowe wynikające z podpisania międzyrządowej deklaracji

-Z zadowoleniem przyjmuję współpracę firm naftowych w Polsce i w Niemczech ponieważ istnieje ogromna potrzeba współpracy. Wycofanie rosyjskiej ropy to wyzwanie dla rafinerii zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Ta deklaracja jest ważnym krokiem i wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Niemiec i Polski- skomentował minister gospodarki i ochrony klimatu Robert Habeck

