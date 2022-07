Pomysł Lewicy to brak paliwa na stacjach benzynowych

Wiceprezes Instytutu Staszica Dawid Piekarz ocenia propozycję Lewicy dotyczącą cen paliw jako „czysty socjalizm, absurd”. - Ciężko w tym przypadku polemizować z meritum, ponieważ ta propozycja nie bierze pod uwagę realiów rynkowych, to gra pod publiczkę. Polskie przedsiębiorstwo miałoby dofinansowywać zachodnie firmy chemiczne, które kupują od niego surowiec - mówi w rozmowie z WNP.PL Dawid Piekarz.

Projekt Lewicy zakłada "ograniczenia na marże w hurcie i w detalu na paliwach", co ma skutkować istotnym obniżeniem cen paliw.

Trudno sobie wyobrazić, w warunkach gospodarki rynkowej, konkurencyjności, jak ustawa może regulować zyski spółki giełdowej, ile firma może zarobić - komentuje Dawid Piekarz.

- To zagranie publicystyczno-populistyczne, nie stoi za tym żaden merytoryczny argument. Wejście w życie tych przepisów skończyłoby się problemami z brakiem paliwa na stacjach – dodaje Piekarz.

Cena litra benzyny może spaść o 1,60 zł, a oleju napędowego o 1,10 zł, budżet państwa nie straci, należy tylko pilnie przyjąć nasz projekt ograniczający marże w hurcie i detalu; ułatwiłoby to życie milionom Polek i Polaków - przekonywali w czwartek posłowie Lewicy.

To czysty socjalizm, absurd

- Po pierwsze, trudno sobie wyobrazić, w warunkach gospodarki rynkowej, konkurencyjności, jak ustawa może regulować zyski spółki giełdowej, ile firma może zarobić - dodaje Dawid Piekarz.

Jego zdaniem, Adrian Zandberg nie spojrzał na najważniejsze, przychody Orlenu z paliwa wyniosły w I kwartale 9-10 proc., całą resztę spółka zarabia na produktach wysokomarżowych; chemii, petrochemii, energetyce, z czego 60 proc. uzyskuje z rynków poza polskim.

- Mówiąc wprost, ustawowo ograniczono by możliwość sprzedaży chemikaliów po cenie rynkowej w Europie Zachodniej. Dlaczego polski parlament miałby dofinansowywać tamtejsze przedsiębiorstwa? - zastanawia się Dawid Piekarz. - Już widzę, jak TSUE wysadza ten pomysł w kosmos. Jeżeli Orlen większość zysków ma poza Polską, to dlaczego polski ustawodawca ma kosztem polskiej firmy troszczyć się o obywateli obcych państw? - dodaje.

Czym jest marża?

W ocenie wiceprezesa Instytutu Staszica, głównym problemem, który Lewica porusza, jest to, że Orlen uzyskuje zyski. - W ciągu pięciu lat zarobił 27 mld zł, a na transformację energetyczną wydał 35 mld zł, na coś trzeba się zdecydować. Ta sama Lewica popiera najbardziej radykalne pomysły ekologiczne, transformacyjne. Jeżeli mamy przekształcać gospodarkę, to wymaga pieniędzy. Kompletna niekonsekwencja ze strony Lewicy - uważa Dawid Piekarz.

Ostatnia sprawa - marże. - Adrian Zandberg tłumaczył, że wyszedł ze spotkania z Orlenem, ale chyba niczego tam nie zrozumiał. W ustach polityków Lewicy jak mantra brzmi, że marża to czysty zysk. Każdy przytomny wie, że marża to różnica między ceną mąki a ceną chleba. Nikt przytomny nie uważa, że tę różnicę piekarz bierze do kieszeni. Mamy wzrost cen energii, gazu, biododatków, transportu morskiego, kosztów pracy - wskazuje Dawid Piekarz.

Jego zdaniem, nie da się ustawowo regulować marż rafineryjnych, jak nie można przepisami regulować temperatury na Kasprowym Wierchu.

- To zagranie publicystyczno-populistyczne, nie stoi za tym żaden merytoryczny argument. Wejście w życie tych przepisów skończyłoby się problemami z brakiem paliwa na stacjach, totalnym podważeniem zaufania rynków do prowadzenia biznesu w Polsce - ocenia wiceprezes Instytutu Staszica.