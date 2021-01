Ponad 100 przewoźników korzysta w bazach paliw PERN z portalu dla kierowców cystern

Ponad 100 przewoźników korzysta już z nowoczesnego portalu do obsługi kierowców cystern w bazach paliw PERN. Rozwiązanie to w postaci aplikacji wdrożono w związku z modernizacją baz paliwowych spółki, a jego celem jest m.in. skrócenie czasu oraz usprawnienie obsługi kierowców – podał PERN.

Informując o uruchomionym portalu przewoźnika, spółka wyjaśniła, iż pozwala on np. na śledzenie danych, dotyczących liczby transportów oczekujących lub już odbierających paliwo w danej bazie.

Jak przekazał w piątkowym komunikacie PERN, "z portalu korzysta już ponad 100 przewoźników".

Spółka podała też, że w ramach modernizacji swych baz paliw unowocześnia fronty autocysternowe, co skraca czas ich obsługi





"Prowadzimy intensywne prace, których celem jest budowa długofalowych relacji z naszymi klientami. Jest to m.in. możliwe dzięki modernizacji baz paliw, dzięki czemu skracamy czas obsługi kierowców i oferujemy nowe usługi. Teraz wprowadzamy także rozwiązania, które dają przewoźnikom możliwość łatwego zarządzania swoim biznesem w zakresie relacji z PERN" - podkreślił wiceprezes PERN, Rafał Miland, cytowany w informacji spółki.

Jak zaznaczył PERN, nowe narzędzie, jakim jest portal przewoźnika, po kilkutygodniowym pilotażu osiągnęło pełną funkcjonalność i obecnie mogą z niego korzystać wszyscy przewoźnicy odbierający paliwo w bazach spółki. Aplikacja została przygotowana przez pracowników PERN - dział obsługi klienta we współpracy z działem rozwoju systemów IT - i będzie teraz "sukcesywnie udostępniana" wszystkim chętnym firmom przewozowym, które realizują odbiory paliw z baz spółki.

"W ostatnich latach radykalnie wzrosły wydania paliw z naszych baz. Wzrost ten w sposób skumulowany odczuł dział obsługi klienta, który współpracuje z bazami i wszystkimi kontrahentami zaangażowanymi w proces wydań na transport samochodowy. Od wielu lat wraz z pionem IT rozwijamy narzędzia informatyczne i komunikację B2B, dzięki czemu wymiana informacji z naszymi klientami jest w maksymalnym stopniu zautomatyzowana" - podkreślił Tomasz Domański, kierownik działu obsługi klienta PERN.

Spółka wyjaśniła, że w ramach modernizacji swych baz paliw unowocześnia fronty autocysternowe, co skraca czas ich obsługi, a także umożliwia bezpośrednie dozowanie biokomponentów i dodatków firmowych podczas załadunku autocystern. Rozbudowywane są jednocześnie pojemności magazynowe na biokomponenty - estry wyższych kwasów tłuszczowych (FAME) oraz bioetanol.

"W 2020 r. zakończyły się zadania związane z modernizacją frontów autocysternowych w bazach paliw w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej, Woli Rzędzińskiej oraz Kawicach. Prace w tym zakresie kontynuowane są w kolejnych trzech lokalizacjach: w Boronowie, Rejowcu oraz Małaszewiczach" - przekazał PERN. Jak podał, dotychczas zawarto także umowy na rozbudowę zbiorników estrów o łącznej pojemności 2,8 tys. metrów sześc. w 5 w bazach paliwowych: w Koluszkach, Emilianowie, Woli Rzędzińskiej, Kawicach i Małaszewiczach oraz pojemności 300 metrów sześc. na bioetanol w bazie paliw w Nowej Wsi Wielkiej.

"Ponadto wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, w ramach realizacji zadań w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej, naszym klientom zostanie udostępniona możliwość dostarczania biokomponentów transportem kolejowym jako alternatywa do obecnie funkcjonującego transportu samochodowego" - podkreślił PERN. Spółka zapowiedziała, że planuje w tym roku dalsze inwestycje związane z rozbudową pojemności magazynowych na estry oraz udostępniania możliwości dostaw biokomponentów transportem kolejowym.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego.