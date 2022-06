Ponad cztery lata negocjacji, milion dokumentów. Tak Orlen przejmował Lotos

Fuzja Orlenu i Lotosu to jeden z najdłuższych procesów biznesowych w polskiej historii. Tocząca się już cztery i pół roku saga o połączeniu dwóch polskich koncernów naftowych wkracza teraz w nową, wydaje się już finałową, fazę.

Pomysł fuzji Orlenu i Lotosu ma długą i barwną historię. Pojawiały się w niej sejmowe komisje śledcze, najbogatsi Polacy i próby wrogiego przejęcia przez zagranicznych inwestorów. Koncepcje połączenia tych dwóch polskich spółek paliwowych, jak i sposoby przeprowadzenia takiej operacji, były różne. Ani razu jednak nie wyszły poza fazę wstępnych pomysłów.



Kolejną próbę podjął, i to zaledwie kilka tygodni po objęciu sterów w Orlenie, Daniel Obajtek. W fotelu prezesa koncernu zasiadł 6 lutego 2018 roku, a już 27 lutego został podpisany list intencyjny w sprawie przejęcia Grupy Lotos ze Skarbem Państwa, jako większościowym akcjonariuszem.



Sceptycy podejrzewali, że to kolejny rozdział w niekończącej się sadze o fuzji paliwowych koncernów, ale dla prezesa Obajtka był to cel nadrzędny.



- Koncepcja połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos jest obecna w sferze gospodarczej od kilkunastu lat, zabrakło jednak determinacji, by ten proces zrealizować. Może dlatego, że tak ważna decyzja biznesowa rozpatrywana była głównie w kategorii emocji, a nie twardych faktów i liczb - mówił wtedy prezes Orlenu, wskazując, że celem jest stworzenie silnego, zintegrowanego koncernu, zdolnego do lepszego konkurowania w wymiarze międzynarodowym.



Pierwszy krok został zrobiony. Początkowo Orlen szacował, że - uwzględniając względy formalne, m.in. konieczność uzyskania niezbędnych zgód, w tym Komisji Europejskiej - proces przejęcia Lotosu potrwa około roku. Batalia okazała się jednak znacznie dłuższa...



"Tak" z wieloma haczykami

Uczestnicy negocjacji zdradzają, że z unijnej perspektywy fuzja Orlenu i Lotosu była niezwykle trudna. Komisja Europejska uznała je za typowe połączenie „two to one”, czyli połączenie dwóch firm, działających na tym samym rynku, w jeden podmiot, co łączy się z wieloma konsekwencjami dla tego rynku. Dlatego początkowe stanowisko unijnych urzędników było niezwykle sceptyczne.W sumie proces zgłaszania i negocjowania szczegółowych warunków trwał w KE ponad dwa lata. Rozmowy nie były łatwe; w ich trakcie unijni urzędnicy wstrzymywali bieg postępowania, organizowali formalne wysłuchania, by ostatecznie – w kwietniu 2020 r. – zgłosić oficjalnie swe zastrzeżenia do transakcji w formule statement of objections.- Na jednym ze spotkań KE zasygnalizowała, że transakcja rodzi obawy w całym łańcuchu wartości. Dotyczyło to wszystkich rynków, na których Grupa Lotos i PKN Orlen są obecne. Tych rynków, co do których unijni urzędnicy zgłosili zastrzeżenia, było ponad 20 - wspominał prof. Maciej Mataczyński, partner zarządzający SMM Legal, kancelarii, która od początku doradza PKN Orlen w całym procesie.Orlen musiał odnieść się do wszystkich uwag KE i zaproponować takie rozwiązania, które rozwieją wątpliwości urzędników, co do wpływu transakcji na konkurencyjność rynku w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.Do Brukseli z Polski trafiło ponad milion (!) dokumentów wewnętrznych, często poufnych, dotyczących strategii biznesowych. W ten sposób powstał jeden z najbardziej złożonych pakietów środków zaradczych w historii postępowań koncentracyjnych przed Komisją Europejską.- Liczba tych zastrzeżeń i ich waga pokazują, jak wielka praca została wykonana zarówno po stronie PKN Orlen, Grupy Lotos, jak i po stronie doradców, żeby przekonać KE, że potrafimy przeprowadzić tę transakcję w bezpieczny również dla Unii sposób, który zapewni właściwą konkurencję dla rynku. Było to ogromne wyzwanie pod kątem prawnym, ale i organizacyjnym - podsumował negocjacje w Brukseli prof. Mataczyński.

Toczącym się za zamkniętymi drzwiami unijnych gabinetów rozmowom towarzyszyły od początku spekulacje co do tego, ile Orlen będzie musiał „poświęcić”, by przekonać ostatecznie unijnych urzędników.



Polski koncern musiał rozwiać wątpliwości KE dotyczące wielu rynków, na których działa, w tym segmentu hurtowej oraz detalicznej sprzedaży paliw, produkcji, logistyki, sprzedaży paliwa lotniczego, a także rynku asfaltów. Przy tym w grę wchodził nie tylko polski rynek, ale także zagraniczne, na których również odczuwalne będą skutki transakcji.

Znaleźć odpowiednich partnerów

Odpowiedź na pytanie o cenę, jaką przyjdzie Orlenowi zapłacić za Lotos, poznaliśmy, gdy Komisja Europejska wydała w połowie lipca 2020 r. warunkową zgodę na transakcję. Warunkową, czyli z haczykiem, a nawet wieloma haczykami.Dla polskiego koncernu ta warunkowa zgoda oznaczała to, że – owszem – może przejmować Lotos, ale najpierw musiał dostosować się do długiej listy warunków. Wśród nich znalazł się wymóg sprzedaży prawie 80 proc. posiadanych przez Lotos stacji paliw. Komisja Europejska nakazała także udostępnić konkurencyjnej firmie aż jedną trzecią mocy przerobowych rafinerii Lotosu w Gdańsku oraz uwolnić większość mocy zarezerwowanych przez Lotos w niezależnych magazynach, w tym pojemności w największym morskim terminalu, którym do Polski trafia paliwo.Ponadto na mocy decyzji KE Lotos musi sprzedać swoje udziały w spółce joint venture zajmującej się obrotem paliwem do silników odrzutowych, którą posiada obecnie razem z BP. Na sprzedaż trafiły też dwie fabryki asfaltu na południu Polski.

Kolejne prawie pół roku zajęło Orlenowi znalezienie odpowiednich partnerów do realizacji unijnych środków zaradczych, a także uzgodnienie z nimi odpowiedniej wyceny aktywów. Jak mówił niedawno Daniel Obajtek, nad fuzją i wyceną obu firm pracowało wielu doradców, w tym globalne banki inwestycyjne.

Należy pamiętać też, że cały proces toczył się przez kilkanaście ostatnich miesięcy w niespotykanych warunkach makroekonomicznych. Najpierw pandemia, która doprowadziła do krachu na rynku ropy, potem nadspodziewane tempo ożywienia gospodarczego, które również przełożyło się na nieprzewidywalne wzrosty na rynkach surowców. To wszystko nie ułatwiało negocjacji, wycen i dopinania transakcji.

Czytaj także: Nowe stacje, petrochemia i wodór. Daniel Obajtek o umowach z Saudyjczykami i Węgrami

Ostatecznie w styczniu 2022 r. Orlen odsłonił karty, prezentując wybranych przez siebie partnerów do realizacji środków zaradczych wskazanych przez KE. Zgodnie z tym planem aktywa rafineryjne przejmie największa firma petrochemiczna świata Saudi Aramco. 417 stacji paliw Lotosu trafi z kolei do węgierskiego koncernu MOL. W zamian Orlen przejmie 144 stacje partnera na Węgrzech. Grupę Unimot wybrano jako partnera w obszarze logistyki, a Rossi Biofuel Zrt. w kwestii biopaliw.

Jednocześnie Orlen podpisał z Saudyjczykami umowy: na dostawy ropy, współpracę w obszarze badań i rozwoju oraz wspólne analizy dotyczące inwestycji w obszarze petrochemii.

To historyczna chwila. Realizujemy projekt, o którym mówiło wielu naszych poprzedników, ale zabrakło im odwagi i determinacji. Tworzymy najsilniejszy koncern paliwowo-energetyczny w tej części Europy. Połączenie @PKN_ORLEN i @GrupaLOTOS to gigantyczna szansa dla rozwoju Polski! — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) January 12, 2022

To wciąż jednak nie oznaczało finału sagi o fuzji Orlenu i Lotosu, gdyż przedstawiony przez polski koncern plan wymagał akceptacji ze strony Komisji Europejskiej. Ten proces również się przeciągnął. Ostateczna zgoda brukselskich urzędników nastąpiła pół roku po przedstawieniu partnerów do fuzji - 20 czerwca 2022 r.

Przygotowania do fuzji w toku

W czasie, gdy w unijnych gabinetach analizowane były plany Orlenu na przejęcie Lotosu, w Polsce oba koncerny pracowały nad technicznymi szczegółami połączenia. Swoje aktywa uporządkowała Grupa Lotos, konsolidując wszystkie aktywa rafineryjne w spółce Lotos Asfalt. To pozwoli na sprzedaż 30 proc. udziałów Saudi Aramco.

10 czerwca Orlen zgłosił zamiar koncentracji do UOKiK, którego celem jest utworzenie wraz z Saudi Aramco wspólnego przedsiębiorcy (joint venture), który po fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos będzie operatorem kluczowego aktywa rafineryjnego w Polsce - rafinerii gdańskiej.

Równolegle podczas licznych spotkań, w mozole negocjacji zarządy obu koncernów wypracowały wraz ze związkowcami pakiety gwarancji dla różnych grup pracowników - zarówno tych, którzy wraz ze sprzedawanymi aktywami trafią do nowych pracodawców, jak i tych, którzy przejdą do nowo tworzonego koncernu, powstałego z połączenia Orlenu i Lotosu.

Jednak najważniejsze wydarzenie w toku tego procesu, po zgodzie KE na sposób realizacji środków zaradczych, dopiero przed nami. Chodzi o zgodę na fuzję akcjonariuszy obu spółek.

Parytet wymiany akcji został ustalony. 2 czerwca zarząd Orlenu zatwierdził projekt planu połączenia z Grupą Lotos, zgodnie z którym akcjonariuszom Grupy Lotos, w zamian za posiadane przez nich akcje, zostaną wydane akcje połączeniowe: w zamian za jedną akcję grupy Lotos, akcjonariusze otrzymają 1,075 akcji PKN Orlen (akcji połączeniowych).

Właśnie ten plan muszą teraz zaakceptować akcjonariusze. Walne zgromadzenia mają odbyć się w lipcu. Daniel Obajtek jest pewny, że tu już nie będzie żadnej niespodzianki, ponieważ przedstawiony parytet wymiany akcji jest uczciwy i atrakcyjny dla akcjonariuszy. Zgodnie z założeniami Orlenu finalizacja całej fuzji spodziewana jest już w sierpniu.