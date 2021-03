Postój remontowy w gdańskiej rafinerii. Zobacz, jak Lotos zatrzymuje instalacje

Rozpoczął się postój remontowy w gdańskiej rafinerii Lotosu. W pracach udział weźmie 85 wykonawców i ponad 2 tysiące pracowników. Po raz pierwszy w historii firmy zostanie zatrzymana tylko część instalacji. Takie rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo pracy szczególnie w trakcie trwania pandemii, ułatwi koordynację robót remontowych, obniży bieżące koszty oraz zapewni ciągłość dostaw własnych produktów na rynek.

Przygotowani na nieprzewidywalne

Remont obniży przerób

W zakresie planowanego postoju remontowego jest 19 instalacji gdańskiej rafinerii, z czego 5 objętych jest wdrażanym od kliku lat programem RBI (ang. Risk-Based Inspection). To badania urządzeń i rurociągów stwarzających najwyższe ryzyko awarii. Badaniom poddane zostaną 242 aparaty i 367 rurociągów. Wyniki pozwolą ocenić bieżący stan techniczny tych urządzeń i wyznaczyć cykl ich życia.- Dzięki wdrażaniu programu RBI w Grupie Lotos, precyzyjniej określamy miejsca o zwiększonym ryzyku awarii i planujemy dla nich szczegółowe zakresy badań w oparciu o wysokospecjalistyczne metody pomiarowe. Działania te pozwalają nam skuteczniej monitorować stan techniczny urządzeń w okresie międzyremontowymi. To systemowe podejście do bieżącej oceny stanu technicznego urządzeń ciśnieniowych wpływa na terminy oraz warunki dopuszczeń do dalszej eksploatacji określane przez Urząd Dozoru Technicznego, z którym współpracujemy w ramach wdrożenia RBI w rafinerii - tłumaczy Tomasz Branicki, dyrektor ds. techniki w Grupie Lotos.Postój remontowy wiąże się oczywiście z ryzykiem wielu nieprzewidzianych zdarzeń. Mogą pojawić się spowodowane pandemią koronowirusa ograniczenia w dostępie zasobów ludzkich po stronie wykonawców, jak i nadzoru Grupy Lotos, opóźnienia w bieżących dostawach uzupełniających materiałów i części zamiennych, awarie technologiczne w pracującej części rafinerii czy problemy związane z warunkami pogodowymi (opady śniegu, niska temperatura otoczenia czy silne wiatry).- Rafineria została podzielona na 7 stref remontowych. Wprowadziliśmy także identyfikację pracowników poprzez stroje w odpowiednich kolorach. Pracownicy wykonawców nie będą mogli wchodzić do budynków produkcyjnych i będą mieli ograniczoną styczność z pracownikami rafinerii. Powstanie dodatkowy punkt medyczny, gdzie będzie można przeprowadzać testy na obecność koronawirusa. Remont będzie prowadzony zgodnie z zasadami BHP, w tym z obowiązującymi obostrzeniami epidemicznymi, oraz ze szczególną dbałością o stan środowiska naturalnego - wylicza Norbert Nijak, dyrektor ds. bezpieczeństwa procesowego, BHP i ochrony środowiska w Grupie Lotos.Postój remontowy spowoduje obniżenie potencjału przerobowego gdańskiej rafinerii w 2021 roku, co będzie miało przełożenie na niższą realizowaną marżę rafineryjną. Spółka szacuje, że maksymalna wielkość obniżenia przerobu, wynikająca bezpośrednio z postoju remontowego, to 5 proc. w skali roku, jednak podejmowane są działania operacyjne zmierzające do zminimalizowania tej wielkości. Spółka wyjaśnia, że ubytek marży rafineryjnej związany z mniejszym przerobem ropy uzależniony będzie od kształtowania się cen produktów naftowych na rynkach światowych, przez co jego oszacowanie nie jest dziś możliwe.