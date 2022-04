Powołano Mazowiecką Dolinę Wodorową

37 podmiotów, instytucji i uczelni podpisało w Płocku umowy o powołaniu Mazowieckiej Doliny Wodorowej (MDW), której liderem będzie PKN Orlen. Chcemy wspierać rozwój tego sektora - zadeklarował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Wśród sygnatariuszy umów o powołaniu MDW, oprócz samego PKN Orlen, znaleźli się przedstawiciele m.in. Politechniki Warszawskiej i Politechniki Łódzkiej, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, PERN i Centralnego Portu Komunikacyjnego, Centrum Łukasiewicz oraz Krajowej Spółki Cukrowej.

Jak ocenił wiceminister klimatu i środowiska, "PKN Orlen to wielki potencjał gospodarczy w wielu obszarach energetycznych, w wielu obszarach innowacyjnych, nowych technologii, to również ogromny potencjał rozwojowy w nowej dziedzinie, w nowej gałęzi gospodarki, jaką jest gospodarka wodorowa".

"Chcemy wspierać rozwój tego sektora. Przygotowujemy w tej chwili w Ministerstwie Klimatu i Środowiska duży pakiet legislacyjny, który dumnie nazwaliśmy +Konstytucją dla wodoru+. To kilka ustaw i rozporządzeń wykonawczych, gdzie zaproponujemy system pomocy publicznej, wsparcia do produkcji wodoru nisko i zeroemisyjnego, również z odnawialnych źródeł energii" - podkreślił Zyska.

Wiceszef resortu klimatu i środowiska zaapelował jednocześnie do podmiotów i instytucji sektora wodorowego w Polsce, w tym sygnatariuszy MDW, aby byli aktywni w procesie tworzenia prawa wodorowego, w tym poprzez rekomendacje i sugestie. "Mamy zmapowane rozwiązania w różnych krajach europejskich i świata, ale chcemy stworzyć nasze, dobre, polskie prawo, odpowiadające polskim warunkom" - dodał Zyska.

Pogratulował PKN Orlen projektu Hydrogen Eagle, który - jak zaznaczył - otrzymał bardzo wysokie oceny. "Jestem przekonany, że ten projekt uzyska finansowanie i będzie jednym z pierwszych etapów takiego realnego rozwoju rynku i budowy gospodarki wodorowej w naszym kraju" - powiedział wiceminister klimatu i środowiska.

Jak podkreślił technologie wodorowe "to nie jest melodia przyszłości, to dzieje się tu i teraz, to są już w zasięgu ręki ogromne środki finansowe i projekty". "Możemy pójść dalej, możemy budować nowy świat, nową gospodarkę opartą o wodór w technologiach nisko i zeroemisyjnych" - oświadczył Zyska.

Wskazał przy tym, że według resortu klimatu i środowiska MDW "ma największy potencjał gospodarczy i rozwojowy". "Jestem przekonany, że MDW będzie oddziaływać na cały obszar gospodarczy naszego kraju, a nawet dalej" - stwierdził Zyska. Zwrócił przy tym uwagę, iż takie projekty, jak morska energetyka wiatrowa - offshore będą korelowały z wytwarzaniem "zielonego wodoru".

"Wierzę, że właśnie państwo będą nadawać ton rozwojowi gospodarki wodorowej w Polsce" - przyznał Zyska, zwracając się do sygnatariuszy utworzenia MDW. Zapewnił jednocześnie o "nieustającym wsparciu" obecnego rządu i Ministerstwa Klimatu i Środowiska dla przedsięwzięć związanych z tym sektorem.

Członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych Józef Węgrecki zapowiedział, że MDW będzie działała w formule otwartej. "Wszyscy, którzy widzą przyszłość w wodorze, są mile widziani. Jeżeli ktoś widzi się w naszych szeregach, to będzie ustanowiona struktura, która pozwoli na przystąpienie" - zapewnił.

Inicjatorzy utworzenia MDW podpisali list intencyjny w tej sprawie w październiku 2021 r. - było to wtedy 25 podmiotów, instytucji i uczelni.

W piątek ostatecznie umowy o powołaniu MDW podpisało 37 sygnatariuszy. Wśród nich znalazły się m.in. spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz, Siemens Energy, Bank Gospodarstwa Krajowego, Solaris Bus & Coach, a także Komunikacja Miejska Płock, Stomil oraz NanoSpaceLab i Toyota Central Europe. W gronie tym są też Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Energetyki - Instytut Badawczy, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, czy Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Podmioty, instytucje i uczelnie tworzące MDW mają współpracować nad rozwojem i wdrażaniem technologii wodorowych, koordynować projekty badawcze oraz stworzyć system rozwiązań dla kształcenia i szkolenia w kierunku technologii wodorowych. Sygnatariusze zgłosili już ponad 100 projektów, na różnym poziomie zaawansowania. W planach jest też utworzenie, adresowanej przede wszystkim do studentów, Akademii Wodoru i Nowoczesnych Technologii, która ma rozpocząć działalność w październiku. W najbliższym czasie powołana zostanie rada koordynacyjna MDW.

Wcześniej PKN Orlen informował, że zaangażowanie koncernu w rozwój paliw alternatywnych, w tym w technologie wodorowe, wpisuje się w jego dążenie do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r.

W czerwcu 2021 r. PKN Orlen uruchomił projekt Hydrogen Eagle, program inwestycyjny Grupy Orlen zakładający budowę międzynarodowej sieci hubów wodorowych zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero i niskoemisyjny wodór. Koncern informował wówczas, że realizacja tego projektu pozwoli Grupie Orlen osiągnąć do 2030 r. moce wytwórcze wodoru na poziomie ok. 50 tys. ton rocznie.