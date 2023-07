Największą firmą z szeroko rozumianego sektora energetycznego na świecie pozostaje Saudi Arabian Oil Co, czyli Saudi Aramco. Na 37. miejscu wśród największych firm świata jest polski Orlen - wynika z zestawienia przygotowanego przez agencję Platts.

Agencja Platts przygotowała zestawienie 250 największych firm na świecie działających w szeroko pojętym sektorze energetycznym w roku 2022.

Na liście są także polskie grupy: Orlen (37. miejsce), PGNiG (miejsce 64.), PGE (pozycja 102.), Grupa Lotos (miejsce 156.) oraz Enea (pozycja 197.).

Warto zaznaczyć też wysokie miejsca spółek rosyjskich. Oprócz Lukoila (miejsce 3.) i Gazpromu (miejsce 5.) wysoko uplasował się również Surgutnieftiegaz (pozycja 16.) i Tatnieft (miejsce 28.).

Agencja Platts przygotowała raport Top 250 Global Energy Company Rankings, w którym przedstawiono największe firmy na świecie działające w szeroko pojętym sektorze energetycznym w roku 2022.

Na pierwszym miejscu jest Saudi Arabian Oil Co, czyli Saudi Aramco - to taka sama pozycja jak w przypadku rankingu za rok 2021.

Świetne prognozy dla sektorów ropy i gazu: zużycie będzie rosnąć

Platts przypomina, że Saudi Aramco z jednej strony zadeklarowało, że osiągnie zerową emisję netto z działalności operacyjnej do 2050 r., ale jednocześnie planuje zwiększenie wydobycia paliw kopalnych.

Saudyjski koncern planuje do 2027 r. zwiększyć swoje moce produkcyjne do 13 mln baryłek dziennie, notując w 2022 roku wydobycie na poziomie 9,2 mln baryłek dziennie. Firma chce również zostać jednym z największych producentów gazu ziemnego do 2030 roku, stawiając na niekonwencjonalne złoże Jafurah.

- Ponieważ zapotrzebowanie na energię stale rośnie, w odpowiedzi na rosnącą populację na świecie i rosnący standard życia, wierzymy, że ropa i gaz będą nadal odgrywać kluczową rolę przez nadchodzące dziesięciolecia - powiedział Yasir al-Rumayyan, prezes Saudi Aramco, którego słowa przypomina agencja Platts.

Te dobre perspektywy dla zużycia ropy i gazu dotyczą nie tylko saudyjskiego potentata, ale i pozostałych firm z branży.

Na kolejnych miejscach w rankingu Platts zaszły spore zmiany. Miejsce drugie zajęła grupa Petróleo Brasileiro, bardziej znana jako Petrobras, która w rankingu rok wcześniej zajmowała pozycję 41.

Miejsce trzecie w 2022 r. zajął rosyjski Lukoil, któremu widocznie wojna na Ukrainie służy, ponieważ w rankingu za 2021 r. zajmował dopiero 91. miejsce.

Pozycja czwarta przypadła Exxon Mobil, który rok wcześniej miał dość odległą, 157. pozycję.

Miejsce piąte to rosyjski Gazprom, tu mamy awans z miejsca 31.

Wielki awans: z miejsca 146. na 6. zanotowała francuska grupa TotalEnergies.

Spektakularny wzrost jest także udziałem norweskiego koncernu Equinor, który w rankingu za 2022 zajął miejsce 7. a rok wcześniej miał miejsce 172.

Swoją pozycję mocno poprawił też amerykański Chevron: ze 143. miejsca na 8.

Podobny wzrost, bo z miejsca 153. na 9., zanotował Shell.

Pierwszą dziesiątkę największych firm zamyka ConocoPhilips, który awansował z pozycji 188.

Są i polskie firmy w zestawieniu: Orlen, PGNiG, Lotos, PGE i Enea

W rankingu znalazło się także kilka polskich firm. Najwyżej z nich, bo na miejscu 37., znalazł się Orlen, który awansował z pozycji 60. Tą lokatą w mediach społecznościowych pochwalił się Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

"Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii fuzji i przejęć grupa Orlen umacnia się w gronie największych firm energetycznych na świecie. W nowym rankingu Global Energy Company Rankings za 2022 r., obejmującym 250 największych spółek energetycznych, awansowaliśmy na 37. miejsce z 60" - napisał Daniel Obajtek.

Na miejscu 64. znalazło się Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), a na pozycji 102. uplasowała się Polska Grupa Energetyczna (PGE), to awans z miejsca 183. Na 156., awans z 316., znalazła się Grupa Lotos. a na pozycji 197. (poprzednio 317.) uplasowała się Enea.

W rankingu specjalną uwagę zwrócono na najszybciej rozwijające się firmy. Na 23. miejscu w tym subrankingu znalazła się Polska Grupa Energetyczna (PGE), miejsce 36. to PGNiG, a pozycja 39. przypadła grupie Enea.

Warto zauważyć, że w rankingu, oprócz będących w pierwszej piątce Lukoil i Gazpromu, jest też kilka innych firm z Rosji. Na miejscu 16. (spadek z 5.) jest Surgutnieftiegaz, a na miejscu 28. (awans z 54.) jest Tatnieft.