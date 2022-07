Pracownicy Orlenu i Lotosu dostali nowe gwarancje. Daniel Obajtek mówi o szansie

Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos spowoduje wzmocnienie tych podmiotów, wzmocnienie miejsc pracy i stworzy szansę na dalszy rozwój - powiedział we wtorek 19 lipca prezes płockiego koncernu Daniel Obajtek.

Jak podkreślił, w wyniku połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos powstaje jeden, wielki koncern, który będzie miał możliwości inwestycyjne, a możliwości inwestycyjne to gwarancja miejsc pracy, to rozwój tych miejsc pracy.

Prezes PKN Orlen podziękował związkowcom obu podmiotów, jak podkreślił, "obu bratnich firm", za zrozumienie celów połączenia i efektywny dialog związany z tym procesem.

We wtorek 19 lipca w Płocku podpisano porozumienie ze związkami zawodowymi PKN Orlen i Grupy Lotos, potwierdzające i ustalające uprawnienia pracowników po połączeniu obu podmiotów.

"To połączenie, które realizujemy - jesteśmy krok przed tym wydarzeniem - spowoduje przede wszystkim wzmocnie dwóch firm, wzmocnienie waszych miejsc pracy i szansę na dalszy rozwój" - powiedział podczas spotkania ze związkowcami prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Zawarliśmy porozumienie z @GrupaLOTOS oraz Związkami Zawodowymi ORLENu i LOTOSu ustalające uprawnienia pracowników po połączeniu firm. Potwierdzenie gwarancji zatrudnienia i bezpieczeństwa pracy to ważny etap procesu. Chcemy w pełni wykorzystać kompetencje pracowników Grupy LOTOS

Jak podkreślił, zwracając się do strony społecznej, w wyniku połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos "powstaje jeden, wielki koncern, który będzie miał możliwości inwestycyjne, a możliwości inwestycyjne to gwarancja miejsc pracy, to rozwój tych miejsc pracy, to rozwój firm, to jest dalsza wasza przyszłość".

Prezes PKN Orlen podziękował związkowcom obu podmiotów, jak podkreślił, "obu bratnich firm", za zrozumienie celów połączenia i efektywny dialog związany z tym procesem. "To strona społeczna tworzyła historycznie te dwa koncerny" - zauważył Obajtek.

Jak ocenił, podpisane porozumienie daje pracownikom PKN Orlen i Grupy Lotos stabilność i dalszą możliwość rozwoju. "Wskazujemy również naszym akcjonariuszom, tak - strona społeczna jest zabezpieczona, strona społeczna chce tego procesu" - zaznaczył.

Fuzja Orlenu i Lotosu jest o krok od finalizacji

List intencyjny w sprawie rozpoczęcia procesu przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN Orlen nad Grupą Lotos koncern podpisał z ówczesnym Ministerstwem Energii 27 lutego 2018 r. PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej zgodę na połączenie z Grupą Lotos 20 czerwca tego roku.

Fuzja PKN Orlen i Grupy Lotos to strategiczny projekt w ramach budowy multienergetycznego koncernu, w którym w wyniku połączenia znaleźć ma się również PGNiG. Według PKN Orlen, zintegrowany podmiot będzie miał przychody na poziomie ok. 250 mld zł rocznie i będzie obsługiwał ok. 100 mln klientów w Europie, skutecznie konkurując na międzynarodowych rynkach i gwarantując zarazem bezpieczeństwo dostaw paliw i energii.

Przyszły multienergetyczny koncern ma też rozwijać odnawialne źródła energii, w tym morskie i lądowe farmy wiatrowe oraz fotowoltaikę, jak również inwestować w paliwa alternatywne oraz małą energetykę jądrową i biomateriały.

Po połączeniu aktywa rafineryjne Grupy Lotos, jak zapowiada PKN Orlen, będą nadal zlokalizowane w Gdańsku, a w związku z tym wpływy z podatków oraz możliwości tworzenia nowych miejsc pracy pozostaną na Pomorzu.

W czwartek 21 lipca w Płocku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen, podczas którego akcjonariusze koncernu rozpatrzą m.in. uchwałę w sprawie połączenia z Grupą Lotos i podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Dzień wcześniej o połączeniu z PKN Orlen mają zdecydować akcjonariusze Grupy Lotos.

Jeszcze we wtorek rząd ma się zająć wnioskiem o wyrażenie zgody na połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos - wnioskodawcą jest wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych.