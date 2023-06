Prawie 45 mld zł. Tak na kryzysie obłowiły się firmy naftowe i gazowe

Kryzys energetyczny przyniósł spółkom światowego sektora ropy i gazu w 2022 r. rekordowe zyski w wysokości ponad 4000 mld euro. Notowane na GPW spółki sektora ropy i gazu odnotowały w trakcie kryzysu ponad 4-krotny wzrost zysków: z 9,8 mld zł w 2019 r. do 44,6 mld zł w 2022 r.

O ok. 80 proc. wyższe zyski niż średnia lat 2008-2021 odnotował w 2022 r. światowy sektor ropy i gazu. W efekcie nawet 1500 mld euro mogły wynieść dywidendy spółek ze światowego sektora ropy i gazu.

Spółki z sektora nafty i gazu z polskiej GPW zwiększyły wypłatę dywidendy z 9,8 mld zł w 2019 r., poprzez 8,2 mld zł w 2020 r. i 27,3 mld zł w 2021 r. aż do 44,6 mld zł w 2022 r.

Blisko 646 mld euro wydały państwa UE na ochronę obywateli i przedsiębiorstw przed skutkami kryzysu energetycznego od września 2021 r. do marca 2023 r.

- Kryzys energetyczny przyniósł spółkom światowego sektora ropy i gazu w 2022 r. rekordowe zyski w wysokości ponad 4000 mld euro. Podczas gdy państwa Unii Europejskiej na przeciwdziałanie skutkom kryzysu wydały od września 2021 r. do marca 2023 r. ponad 646 mld euro, zyski sektora ropy i gazu, wynoszące 1840 mld euro w 2019 r., spadły w wyniku pandemii Covid-19 do 960 mld euro w 2020 r., by następnie wzrosnąć do 1980 mld euro w 2021 r. i 4080 mld euro w 2022 r. Według raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej, to o 80 proc. więcej niż średnia dla lat 2008-2021 - podaje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) w swoim Tygodniku Gospodarczym PIE.

Rekordowe zyski a więc także rekordowe dywidendy

PIE informuje, że zyski sektora ropy i gazu z 2022 r. zostały przeznaczone na wypłacenie rekordowej, 5-krotnie wyższej niż średnia lat 2008-2021, dywidendy, której wartość mogła wynieść nawet 1500 mld euro. Wartość dywidendy wyniosła 39 proc. rocznych wydatków sektora, a tylko 13 proc. wpływów zostało przeznaczone na spłatę zadłużenia z poprzednich lat.

Tylko 1 proc. rekordowych wpływów sektora ropy i gazu w 2022 r. został przeznaczony na inwestycje w niskoemisyjne technologie.

Rekordowe wyniki sektora ropy i gazu w latach 2021-2022 znalazły odzwierciedlenie w rosnącym kursie akcji. Na kryzysie energetycznym 2021-2022 inwestorzy sektora ropy i gazu mogli zyskać nawet 3,5-krotnie więcej, niż stracili w czasie pandemii (2019-2020).

PIE podaje, że na koniec maja 2023 r. wartość akcji 10 największych przedsiębiorstw sektora ropy i gazu - czyli Saudi Aramco, Exxon Mobil, Chevron, Shell, Petrochina, Total, ConocoPhillips, Sinopec, BP i Equinor - wynosiła 3740 mld dolarów, wobec 3675 mld dolarów pod koniec 2022 r. To o 32 proc. więcej niż pod koniec 2021 r. i około 21 proc. więcej niż przed pandemią Covid-19.

Wzrost wartości akcji 10 największych przedsiębiorstw sektora ropy i gazu podczas kryzysu energetycznego 2021-2022 wynosił 783 mld dolarów (28 proc.) i znacznie przewyższał wartość przeceny tych spółek w latach 2019-2020, wynoszącą tylko 195 mld dolarów.

Także polskie firmy skorzystały na kryzysie energetycznym

PIE podkreśla, że globalna tendencja daje się zaobserwować także na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW).

- Kapitalizacja polskich spółek z branży ropy i gazu2 spadła o ok. 26 proc. w okresie pandemii (z 117 mld zł do 87 mld zł), by wzrosnąć w czasie kryzysu o ok. 20 proc. do 105 mld zł. Notowane na GPW spółki sektora ropy i gazu odnotowały w trakcie kryzysu energetycznego rekordowy, ponad 4-krotny wzrost zysków: z 9,8 mld zł w 2019 r., do 8,2 mld zł w 2020 r. i 27,3 mld zł w 2021 r. aż do 44,6 mld zł w 2022 r. - wyliczył PIE.

W takiej też ilości zostały wypłacone dywidendy.