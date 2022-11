Premier: chcemy zapobiec podwyżkom cen paliw po przywróceniu VAT

Chcemy, aby przywrócenie stawek VAT nie wiązało się z podwyżkami na stacjach paliw - powiedział w środę (23 listopada) premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślił jednocześnie, że ceny detaliczne paliw zależą od sytuacji na rynku światowym i od kursu złotego.

"Ropę naftową kupuje się w dolarach, jest istotne umocnienie (złotego - red.) w ciągu ostatniego miesiąca, półtora, jest też, w porównaniu do ostatnich paru miesięcy, spadek cen ropy na rynkach światowych" - zwrócił uwagę premier.

"W związku z wytycznymi KE skutkującymi podwyższeniem VAT na paliwa do 23% wykorzystamy efekty synergii zrealizowanych fuzji, by zmiany jak najmniej odczuli kierowcy. Już robimy wszystko, aby utrzymać stabilne ceny paliw w Polsce i cały czas są one jednymi z najniższych w całej UE" - napisał na Twitterze prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Morawiecki powiedział też, że rząd martwi się o sytuację na rynku oleju napędowego, którego jest w Europie za mało.

"Mam nadzieję, że od początku nowego roku ceny będą porównywalne do tych, które są teraz, a główne bolączki wiążą się z dostępnością oleju napędowego. Wiem, że różni importerzy polscy i zagraniczni starają się ściągnąć ten deficytowy w Europie towar do Polski" - dodał.

Premier zwrócił uwagę, że są już państwa w Europie, gdzie olej napędowy jest reglamentowany, ale w Polsce do takich sytuacji nie musiało dojść i nie dochodzi.