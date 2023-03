Premier: Ocaliliśmy rafinerię Orlen Południe

Ocaliliśmy rafinerię Orlen Południe i kilkaset miejsc pracy w Jedliczu i okolicznych miejscowościach; dzisiaj inwestycje Orlenu idą ręka w rękę z inwestycjami rządu na tym terenie - powiedział w sobotę w miejscowości Jedlicze (woj. podkarpackie) premier Mateusz Morawiecki.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Morawiecki złożył wizytę w Zakładzie Orlen Południe; przekonywał, że za czasów rządów PO-PSL i premiera Donalda Tuska "bezrobocie w Polsce szalało i było wielkim zagrożeniem" m.in. na południu Podkarpacia, w Jedliczu.

"W szczytowym momencie rządów Platformy było ponad 2 mln 300 tys. ludzi bez pracy, pustoszały całe wsie, pustoszały powiaty (...). Dziś jesteśmy tutaj w mieście Jedlicze, mieście symbolicznym, dlatego, że tutaj na bruk miało pójść ponad 200 osób, to są tylko osoby, które pracowały w tej rafinerii, która poszła do zamknięcia w czasach rządów PO" - mówił Morawiecki.

Dodał, że w sprawie Zakładów ORLEN Południe "widać jak w soczewce zmianę polityki po przejściu rządów w ręce PiS". "My ocaliliśmy tę rafinerię, zainwestowaliśmy dodatkowe, potężne środki, zabiegali o to posłowie PiS na czele z marszałkiem Markiem Kuchcińskim i udało się to zrobić. Dzisiaj inwestycje Orlenu idą ręka w rękę z inwestycjami rządu na tym terenie" - podkreślił premier.

"Naszą drugą nazwą, naszym drugim imieniem jest wiarygodność, ocaliliśmy te kilkaset miejsc pracy, mówię o Jedliczu, ale także o okolicznych miejscowościach" - zaznaczył premier.