Premier: odejście od rosyjskiej ropy to jest rewolucja gospodarcza

Cała Unia Europejska odejdzie od rosyjskiej ropy; to jest rewolucja gospodarcza, to oznacza, że Rosja w sposób trwały w niedalekiej przyszłości zacznie tracić swoje dochody i to bardzo ważny element całej naszej debaty - podkreślił we wtorek w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

Uzgodnione w pierwszym dniu unijnego szczytu w Brukseli porozumienie "27" zakłada, że UE zrezygnuje z 90 proc. importu rosyjskiej ropy. Pozostałe 10 proc. to dostawy południowym odcinkiem ropociągu "Przyjaźń", których utrzymanie wywalczyły przede wszystkim Węgry. Ma to być jednak rozwiązanie tymczasowe.

"Dyskusja była momentami bardzo burzliwa, ale jednocześnie bardzo rzeczowa, pełna dobrej woli. I cieszę się z tego szczególnie, ponieważ wbrew pesymistycznym głosom, wbrew tym, którzy wieszczyli jednocześnie rozpad Grupy Wyszehradzkiej chcę powiedzieć, że nie tylko Grupa Wyszehradzka zachowała pełną spójność, ale w dyskusji z panem premierem Republiki Czeskiej i premierem Węgier udało się wypracować odpowiedni kompromis" - powiedział premier Morawiecki na wtorkowej konferencji prasowej w Brukseli.

Zwrócił też uwagę, że jest kilka krajów - Czechy, Słowacja, Węgry, Austria i Luksemburg, które nie mają dostępu do morza. "W związku z tym szczególne potraktowanie tych krajów jest, jak najbardziej uzasadnione" - powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił, że cała Unia Europejska odejdzie od rosyjskiej ropy. "To jest szanowni państwo rewolucja gospodarcza. To oznacza, że Rosja w sposób trwały w niedalekiej przyszłości zacznie tracić swoje dochody i to bardzo ważny element całej naszej debaty" - powiedział.

Bezpieczeństwo dostaw ropy do kraju nie jest zagrożone

Bezpieczeństwo energetyczne Polski, bezpieczeństwo dostaw ropy do kraju nie są zagrożone - podkreślił w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu podczas konferencji w Brukseli przyznał, że największym problemem dla Polski jak i innych krajów europejskich jest cena baryłki ropy, za którą trzeba płacić w dolarach. "Im słabsza złotówka, tym wyższe ceny (...) na stacjach benzynowych i to jest dla nas potężny ból głowy. Natomiast bezpieczeństwo dostaw jest zapewnione i tutaj nie należy się o nie martwić" - powiedział.

Morawiecki przypomniał, że od kilku lat Polska odchodzi o rosyjskiej ropy; zmienia się technologia przerobu w rafineriach itp.

Premier zapewnił, że przestawianie tego "tankowca" z ropą odbywa się od kilku lat i nadal będzie trwało, tak by do końca roku zakończyć import rosyjskiej ropy do Polski.

"Bezpieczeństwo energetyczne Polski nie jest zagrożone, bezpieczeństwo dostaw ropy nie jest zagrożone, także bezpieczeństwo gospodarcze nie jest zagrożone. Co do wszystkich innych krajów naciskamy na to, aby to odejście (od rosyjskiej ropy - red.) było szybkie, jak najszybsze, a te kraje, które ze względów na braki infrastruktury muszą jeszcze przez jakiś czas pozyskiwać rosyjską ropę, nie będą mogły uzyskiwać z tego tytułu jakichkolwiek korzyści na jednolitym rynku, co zostało również ujęte i czego strażnikiem będzie Komisja Europejska" - powiedział.

Porozumienie wynegocjowane w nocy z poniedziałku na wtorek przez unijnych przywódców w Brukseli zakłada, że do końca br. UE zrezygnuje z 90 proc. importu rosyjskiej ropy. Pozostałe 10 proc. to dostawy południowym odcinkiem ropociągu "Przyjaźń", których utrzymanie wywalczyły przede wszystkim Węgry. Ma to być jednak rozwiązanie tymczasowe.

Osiągnięty kompromis ma na razie charakter polityczny i w najbliższych dniach będzie wymagał przekształcenia w decyzję o mocy prawnej. Dlatego w Brukseli będą toczyć się rozmowy techniczne w tej sprawie.

Sankcje na Rosję zaczynają działać, spadają jej wpływy podatkowe

Nałożone na Rosję sankcje zaczynają działać - powiedział we wtorek w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że spadają podatkowe wpływy Rosji z sektorów nie związanych z surowcami energetycznymi.

"Sankcje (na Rosję - red.) w wielu obszarach powoli zaczynają działać. One nie zadziałały natychmiast i nie zadziałają natychmiast, ale proszę zobaczyć na zasoby podatkowe pozyskiwane przez budżet państwa rosyjskiego. One gwałtownie maleją, sektorów poza surowcowych, czyli z podatku VAT na przykład z innych podatków niezwiązanych z surowcami" - powiedział szef rządu.

Przyznał jednocześnie, że wpływy te są dzisiaj rekompensowane m.in. przez dochody ze sprzedaży ropy naftowej.

Dodał, że za sprawą sankcji gospodarka rosyjska traci technologicznie, traci swój potencjał rozwojowy, potencjał kreatywny, staje się coraz bardziej gospodarką surowcową.

"Mniemam też, że w dalszej przyszłości, ale nie tak wcale dalekiej, (gospodarka rosyjska - red.) może zostać uderzona również przez ceny ropy i to będzie niezwykle bolesne uderzenie" - ocenił szef rządu.