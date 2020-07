Prezes Lotosu o połączeniu z Orlenem: to konieczny krok

Połączenie Lotosu z Orlenem jest krokiem koniecznym ze względu na warunki transformacji energetycznej, z którą będziemy musieli się zmierzyć - powiedział w środę prezes Lotosu Paweł Majewski.

Majewski ocenił, że wtorkowa decyzja Komisji Europejskiej otwiera zupełnie nowy rozdział w historii Lotosu. - Będziemy mieli szansę dołączyć do multienergetycznego czempiona - mówił.

Zaznaczył, że grupa Lotos to podmiot o zdecydowanie stabilnej kondycji finansowej, o zaawansowanych projektach rozwojowych. - Myślę, że do tej grupy wniesiemy naprawdę istotne walory - to przede wszystkim nasze projekty innowacyjne, wodorowe, praca nad paliwami alternatywnymi - mówił.

- Myślę, że to jest konieczny krok ze względu na wymagania, które stawiają przed nami warunki transformacji energetycznej, z którą przyjdzie się mierzyć wszystkim podmiotom energetycznym - szeroko pojętym, i chemicznym także, nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim w całej Unii Europejskiej - podkreślił.

Szef Lotosu zwrócił uwagę, że konieczne jest właściwe przygotowanie do integracji w ramach nowej grupy, aby uzyskać maksymalne efekty synergii i maksymalne korzyści ze współpracy.

- Z optymizmem patrzę na najbliższe miesiące - zapewnił Majewski.

Decyzja Komisji Europejskiej ws. zgody na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen jest "historyczną chwilą"; fuzja wzmocni naszą pozycję w regionie - powiedział w środę prezes Orlenu Daniel Obajtek. Zapewnił, że nie będzie w wyniku fuzji żadnych zwolnień grupowych.

Ta fuzja gwarantuje, że będziemy jako odbiorca zdecydowanie bardziej atrakcyjni na świecie - powiedział. Dodał, że fuzja ma spowodować oszczędności w zakresie działań operacyjnych, logistyki, połączenia firm zależnych.