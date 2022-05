Prezes Orlenu: fuzja z Lotosem nie jest zagrożona, politycy jej nie zablokują

Proces nie jest zagrożony. To nie politycy mają się w tym zakresie wypowiadać, tylko akcjonariusze - tak na pytanie o polityczną burzę wokół transakcji przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen odpowiada Daniel Obajtek. Kluczowa dla fuzji decyzja Komisji Europejskiej ma zapaść do końca maja br., a finalizacja całego procesu ma nastąpić - do końca lipca 2022 r.

Byli ministrowie gospodarki napisali wspólny list, w którym opowiadają się przeciwko fuzji Orlenu z Lotosem. „Apelujemy o zatrzymanie procedur rozbioru grupy Lotos" - piszą.

- Doskonale zdaję sobie sprawę, że czym bliżej połączenia, tym ataki będą się nasilać - mówi Daniel Obajtek.

Cały proces nie jest zagrożony i żadne wypowiedzi polityków nie są w stanie go zablokować - podkreśla prezes Orlenu.

Piotr Woźniak, Waldemar Pawlak, Janusz Piechociński - to tylko niektóre nazwiska osób, jakie podpisały się pod listem wyrażającym sprzeciw wobec fuzji z Orlenu z Lotosem i sprzedaży aktywów tej drugiej firmy koncernowi MOL Group i grupie Saudi Aramco na warunkach ogłoszonych przez ministra aktywów państwowych.

To nie pierwszy protest przeciw realizowanej przez Orlen fuzji. O wstrzymanie przejęcia Lotosu i rezygnację z realizacji środków zaradczych, w ramach których na sprzedaż trafiły m.in. część aktywów rafineryjnych i stacje paliw Grupy Lotos, apeluje od miesięcy opozycja.

W rozmowie z WNP.PL Paweł Olechnowicz, który przez 14 lat kierował Grupą Lotos, również wyrażał sprzeciw wobec tej transakcji.

- Należy pamiętać, że aktywa sprzedawać będzie polski rząd - i to właśnie sprzedający może zmienić zdanie i wszystko cofnąć - sugerował były prezes Lotosu.

Fuzja Orlenu i Lotosu w ogniu krytyki

Atmosfera polityczna wokół toczącego się procesu gęstnieje, co z pewnością nie uchodzi uwadze partnerom Orlenu do fuzji. Mówił o tym w rozmowie z WNP.PL György Bacsa, członek zarządu, wiceprezes ds. operacji strategicznych i rozwoju Grupy MOL.

Przypomnijmy, że partnerami do realizacji środków zaradczych wskazanych przez Komisję Europejską są koncerny Saudi Aramco, który ma kupić udziały w rafinerii Lotosu i przejąć część biznesu paliw lotniczych, węgierski MOL, który przejmie 417 stacji koncernu, oraz polska spółka Unimot, która nabędzie spółkę Lotos Terminale.

O to, czy polityczna burza wokół transakcji może zaszkodzić fuzji, zapytaliśmy prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka.

- Proces nie jest zagrożony. To nie politycy mają się w tym zakresie wypowiadać, tylko akcjonariusze, którzy będą podejmować decyzje na walnym zgromadzeniu - mówi prezes Orlenu, podkreślając, że transakcja jest w pełni uzasadniona ekonomicznie i dlatego nie należy się obawiać o zgodę na jej przeprowadzenie ze strony właścicieli. Bo to właśnie oni finalnie zdecydują o połączeniu.

Fuzja Orlenu i Lotosu na ostatniej prostej

Przypomnijmy, że do sfinalizowania całej transakcji pozostało jeszcze kilka etapów. Orlen wciąż czeka na ostateczną zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie.

- Komisja najprawdopodobniej wyda zgodę do końca maja - zadeklarował prezes Orlenu, dodając, że w tym scenariuszu przejęcie Lotosu nastąpi pod koniec lipca.

- Doskonale zdaję sobie sprawę, że czym bliżej połączenia, tym ataki będą się nasilać - dodał Daniel Obajtek.

Niezbędna do finalizacji całego procesu jest także zgoda akcjonariuszy na połączenie obu firm, która dotyczyć będzie jednocześnie akceptacji ustalonego parytetu wymiany akcji.

W obecnym otoczeniu makroenomicznym, gdy marże rafineryjne biją rekordy (podnosząc wycenę tego typu aktywów), przekonanie akcjonariuszy może nie być proste.

- Nie można wyceniać jakichkolwiek aktywów z perspektywy pewnych pików i anomalii, z którymi mamy obecnie do czynienia. Prowadzimy rozmowy z naszymi akcjonariuszami na temat wycen, parytetu wymiany akcji również. Będzie on znany niebawem - zdradził Daniel Obajtek, podkreślając, że wszystkie te etapy muszą przebiegać w określonej kolejności: najpierw decyzja Komisji Europejskiej, dopiero później określony zostanie parytet wymiany akcji i termin walnego zgromadzenia.

Przejęcie Lotosu pod koniec lipca, potem PGNiG

Orlen spodziewa się finalizacji przejęcia pod koniec lipca. Potem pozostanie spełnienie środków zaradczych.

- Cały proces nie jest zagrożony i żadne wypowiedzi polityków nie są w stanie go zablokować, bo jest to proces konieczny i potrzebny - dodał prezes PKN Orlen. - To, co chciałbym szczególnie podkreślić, to fakt, że w tych procesach udało się całkowicie uspokoić obawy strony społecznej, pokazując, że nie mamy zamiaru pozbywania się kompetencji, odpraw grupowych czy wygaszania aktywów. Dlatego porozumieliśmy się ze stroną społeczną.

W kwestii fuzji z PGNiG kalendarz transakcji się nie zmienia. Jej finał ma nastąpić na przełomie III i IV kwartału 2022 r.