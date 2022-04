Prezes Orlenu: koncern będzie miał 220 mld zł przychodów rocznie

Jesteśmy na finiszu przejęcia grupy Lotos, fuzję z PGNiG chcemy zakończyć w trzecim kwartale br. Po tym wzmocnieniu koncern będzie miał ok. 220 mld przychodów rocznie - mówił w poniedziałek Daniel Obajtek w radiu Znad Wilii.

Już jesteśmy największą firmą w tym regionie - przejęliśmy parę drobnych firm, przejęliśmy grupę energetyczną Energa, więc bardzo mocno ten pion energetyczny wzmocniliśmy - powiedział Daniel Obajtek.

Budujemy firmę, która jest oparta o wiele filarów. Teraz jesteśmy praktycznie na finiszu przejęcia grup Lotos - wymieniał.

Prezes PKN Orlen przypomniał, że jego grupa pracuje obecnie nad fuzją z PGNiG, którą Orlen chce dokończyć "w trzecim kwartale tego roku"

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w rozmowie z litewskim radiem podkreślił znaczenie wzmocnienia grupy PKN Orlen, która w jego opinii odpowiada za bezpieczeństwo energetyczne regionu. Kwestia rozbudowy koncernu będzie tematem i inwestycje grupy na Litwie (m.in. rozbudowa rafinerii w Możejkach) będą tematami, o których Obajtek ma dyskutować w poniedziałek na spotkaniu z szefową litewskiego rządu, Ingridą Simonyte.

Przejęcie PGNiG w trzecim kwartale

"Mamy wiele tematów, w tym takie, które są bardzo ważne dla bezpieczeństwa - jesteśmy największa firmą na Litwie, odpowiadamy za bezpieczeństwo paliwo, budujemy bardzo mocny koncern multienergetyczny w Polsce - tu też myślimy w kwestii inwestowania, jeżeli mówimy w ogóle o filarze energetycznym" - mówił.

Wskazał na znaczenie rozbudowy rafinerii w litewskich Możejkach, która umożliwi pogłębiony przerób ropy. Według niego od tych inwestycji zależy bezpieczeństwo paliwowe nie tylko Litwy, ale również Łotwy, Estonii. "Z produktów tej rafinerii korzystamy także w Polsce" - dodał.

Obajtek podkreślił znaczenie dalszego wzmacniania grupy Orlen. "Już jesteśmy największą firmą w tym regionie - przejęliśmy parę drobnych firm, przejęliśmy grupę energetyczną Energa, więc bardzo mocno ten pion energetyczny wzmocniliśmy. Budujemy firmę, która jest oparta o wiele filarów. Teraz jesteśmy praktycznie na finiszu przejęcia grup Lotos" - wymieniał. Prezes PKN Orlen przypomniał, że jego grupa pracuje obecnie nad fuzją z PGNiG, którą Orlen chce dokończyć "w trzecim kwartale tego roku"

Obajtek został zapytany o możliwość pełnego zrezygnowania z rosyjskiej ropy. "Jako cały, zintegrowany koncern, już 70 proc. ropy czerpiemy spoza kierunku rosyjskiego". Wskazał ponadto, że 100 proc. dostaw ropy do rafinerii w Możejkach pochodzi spoza Rosji.

Orlen kończy z rosyjską ropą

Z informacji przekazanych przez Obajtka wynika, że Orlen już zrezygnował z dostaw rosyjskiej ropy, jeżeli chodzi o wszystkie dostawy spotowe. Zaznaczył jednak, że koncern nadal kupuje ropę z Rosji na mocy umów terminowych. Jedna z nich wygasa "wraz z końcem roku". "Zgodnie z tym co zapowiadaliśmy czynimy wszelkie starania, aby przed końcem roku przejść na inne gatunki ropy" - powiedział.

W sierpniu 2020 r. Orlen podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa i Grupą Lotos dotyczące realizacji transakcji nabycia akcji gdańskiej Grupy, a w konsekwencji przejęcia nad nią kontroli kapitałowej.

PKN Orlen, w ramach wyznaczonych wcześniej przez Komisję Europejską środków zaradczych dotyczących planowanego przejęcia Grupy Lotos poinformował w połowie stycznia, że Saudi Aramco ma kupić 30 proc. udziałów w rafinerii Lotosu, węgierski MOL - 417 stacji paliw Lotosu, a Unimot - bazy paliw.

Jednocześnie koncern podpisał z Saudyjczykami umowy: na dostawy ropy, współpracę w obszarze badań i rozwoju oraz wspólne analizy dotyczące inwestycji w obszarze petrochemii.

W połowie marca prezes UOKiK zgodził się na warunkowe przejęcie PGNiG przez PKN Orlen. Warunkiem jest zbycie przez PGNiG na rzecz niezależnego inwestora spółki Gas Storage Poland. Zgodnie decyzją urzędu antymonopolowego, podmiot powstały z połączenia PGNiG i Orlen będzie miał na to zbycie 12 miesięcy od momentu połączenia.

Dla kogo Gas Sorage Poland?

Według prezesa Orlenu Daniela Obajtka, cytowanego w komunikacie spółki, PKN Orlen połączy się z PGNiG do końca 2022 r. PGNiG oraz PKN Orlen mają zobowiązać się do zawarcia przynajmniej na 10 lat umowy powierzającej Gas Storage Poland lub jej następcy prawnemu pełnienie obowiązków operatora systemu magazynowania paliw gazowych (OSMG) stanowiącego własność podmiotu powstałego w wyniku połączenia.

List intencyjny w sprawie rozpoczęcia procesu przejęcia PGNiG PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały 14 lipca 2020 r. W maju 2021 r. Skarb Państwa podpisał umowę o współpracy z Orlenem, Lotosem i PGNiG dotyczącą przejęcia kontroli przez PKN Orlen nad Grupą Lotos i PGNiG. Umowa zawiera scenariusz konsolidacji, zgodnie z którym akcjonariusze Grupy Lotos i PGNiG w zamian za akcje posiadane w kapitałach zakładowych tych spółek obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i z dniem połączenia staną się akcjonariuszami Orlenu.

Jak wówczas podano, połączenie jest najprostszym i najszybszym prawnym rozwiązaniem możliwym do zastosowania w tej transakcji, który umożliwi szybką i pełną integrację aktywów i biznesów oraz maksymalizację efektów synergii z połączenia.

Zamiar koncentracji, polegający na przejęciu bezpośredniej kontroli nad PGNiG PKN Orlen zgłosił do Prezesa UOKiK także w maju 2021 r. Wniosek ten zainicjował formalne postępowanie urzędu antymonopolowego w sprawie koncentracji. Także w maju 2021 r. Prezes UOKiK skierował to postępowanie do II etapu. Jak wyjaśnił Urząd, w sprawach szczególnie skomplikowanych transakcji postępowanie jest dwuetapowe. UOKiK zapowiedział dokładną analizę sprawy, w tym badanie rynku, by ustalić, czy transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji.

Wniosek o zgodę na przejęcie PGNiG PKN Orlen pierwotnie zgłosił do Komisji Europejskiej. Zadecydowała ona jednak o przeniesieniu kompetencji oceny transakcji do polskiej instytucji, ze względu na jej specyfikę uznając ją za kompetentny organ do oceny skutków koncentracji na rynku krajowym. W październiku 2021 r. zamiar koncentracji zgłosiło do UOKiK PGNiG.

PKN Orlen to największa polska firma, działająca w sektorze rafineryjnym, petrochemicznym i energetycznym. Największym pojedynczym udziałowcem jest Skarb Państwa, który ma 27,52 proc. akcji. Kapitalizacja to obecnie ok. 32 mld zł. PKN Orlen ma sześć rafinerii - w Polsce, Czechach i na Litwie; rocznie przerabia 29,5 mln ton ropy naftowej. Ma też największą liczbę stacji paliw w Polsce; posiada je także na kilku innych rynkach w Europie - m.in. w Czechach i na Słowacji. Na swojej stronie podaje, że obsługuje ponad 15 mln klientów stacji paliw w regionie. Ponadto, koncern sprzedaje 40 produktów petrochemicznych do ponad 60 krajów. W ostatnich latach koncern przejął już kontrolowaną przez państwo energetyczną spółkę Energa, jest w trakcie przejmowania także kontrolowanego przez państwo Lotosu.