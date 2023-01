Prezes Orlenu: Lotos zarabiał na rosyjskiej ropie, dziś takich zarobków nie ma

Daniel Obajtek, prezes Orlenu, na konferencji prasowej odpierał zarzuty opozycji dotyczące zarówno zasadności samego procesu fuzji z Lotosem jak również dopuszczenia do polskiego rynku Saudi Aramco.

W swoim wystąpieniu Daniel Obajtek podważał zarzuty opozycji w sprawie nieprawidłowości związanych z utworzeniem multienergetycznego koncernu, jakim jest Orlen po fuzji z Lotosem.

- Te działania miały zapewnić Polsce odpowiednie dostawy surowców - stwierdził prezes Orlenu. - Po połączeniu jesteśmy czwartym koncernem w Europie z praktycznie 1 proc. przerobu światowego.

W narracji Orlenu dotyczącej fuzji z Lotosem pojawił się również wątek dobrych wyników finansowych gdańskiej spółki.

- Wysokie zarobki Lotosu wynikały z przerobu ropy rosyjskiej i wysokiego dyferencjału, który wynosił nawet 50 dolarów na baryłce ropy w stosunku do ropy Brent. Dzisiaj takich zysków i zarobków nie ma, bo nie ma rosyjskiej ropy w rafinerii w Gdańsku. Polska nie chce tej ropy - stwierdził Daniel Obajtek.

Daniel Obajtek odpierał zarzuty dotyczące niestaranności w odpowiednim zabezpieczeniu procedur podczas przeprowadzania fuzji

Grono ekspertów wybranych przez Orlen, w tym prawników i ekspertów z międzynarodowych firm inwestycyjnych, argumentowało, że fuzje koncernów energetycznych w Europie są normalnym zjawiskiem niebudzącym wątpliwości organów europejskich.

- Francuski Total Energies powstał w wyniku połączenia wielu mniejszych spółek m. in ELF czy belgijska Petrofina. Takich przykładów jest więcej w Europie np. włoskie ENI czy norweski Equinor, wyjątkiem jest Wielka Brytania gdzie te procesy konsolidacyjne nie wystąpiły - tłumaczył ekspert z londyńskiego City.

Słowa prezesa Obajtka zostały wsparte również przez przedstawicieli kancelarii prawnych, w tym Macieja Mataczyńskiego, mecenasa z kancelarii SMM Legal, który był pełnomocnikiem Orlenu w postępowaniach m. in. przed Komisją Europejską czy Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Opozycja nawet, jeśli będzie chciała rozbić fuzję Orlenu z Lotosem, może napotkać na opór akcjonariuszy

- Nie moim zadaniem jest komentować tego, co zrobi opozycja - zaznaczył Daniel Obajtek odpowiadając na pytanie, czy jest możliwe zablokowanie fuzji Orlenu z Lotosem, w przypadku jeśli opozycja dojdzie do władzy. - Ten proces jest procesem bardzo trudnym do odwrócenia, jeśli pytacie Państwo, to też trzeba sobie odpowiedzieć, jak taką decyzję można by było przegłosować na walnym zgromadzeniu. Bez mała 100 proc. akcjonariuszy głosowało za tą fuzją. Jak więc przekonać akcjonariuszy do procesu, który jest kompletnie destrukcyjny - dodał prezes Orlenu.

Dodatkowo prezes Obajtek argumentował, że takie wielkie projekty fuzji w obrębie energetyki były już planowane za rządów Platformy Obywatelskiej, jednakże nie doszły wtedy do skutku. Podniósł też kwestie wiarygodności Polski, która w jego ocenie zachowała wszelką staranność w całym procesie zawierania umowy z Saudyjczykami, co zaowocowało również podniesieniem ratingów Polski.