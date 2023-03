Prezes Orlenu o współpracy z Saudi Aramco: w tym roku będą szczegóły

Po to budowałem wielki koncern multienergetyczny, by był w stanie przeprowadzić transformację paliwowo-energetyczną w Polsce – mówi w rozmowie z WNP.PL prezes Orlenu Daniel Obajtek.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Orlen w nowej strategii planuje inwestycje rzędu 320 mld zł we wszystkich gałęziach swojego biznesu, zwłaszcza w segmencie energetyki i petrochemii. W tej ostatniej partnerem dla polskiego koncernu jest Saudi Aramco.

- Jeszcze w tym roku przedstawimy nasze zamiary oraz strony saudyjskiej – zdradza w rozmowie z WNP.PL Daniel Obajtek. Wkrótce poznamy także lokalizację i szczegóły budowy pierwszego reaktora SMR.

Prezes Orlenu mówi także o tym, w jaki sposób koncern zastąpi rosyjską ropę, która przestała właśnie płynąć do Polski, jak zabezpiecza dostawy gazu, a także o tym, czy przyjdzie czas na zmianę nazwy Orlenu po przejęciach Energi, Lotosu i PGNiG.

Poznaliśmy założenia nowej strategii Orlenu, zgodnie z którą koncern do 2030 r. chce przeznaczyć na inwestycje 320 mld zł.

Po przejęciu Energii, Lotosu i PGNiG Orlen jest teraz multienergetycznym koncernem obecnym zarówno w segmentach energii, gazu, wydobycia, petrochemii, jak i rafinerii. I, jak mówi w rozmowie z WNP.PL prezes Orlenu Daniel Obajtek, wszystkie te obszary są ważne, bo właśnie po to były przeprowadzone fuzje.

- Najważniejsza natomiast pozostaje dla nas zielona transformacja i z tych 320 mld zł - 120 mld zł przeznaczymy na zielone inwestycje. W tym mieści się nie tylko energetyka zeroemisyjna, czyli onshore, offshore, fotowoltaika, ale też biogazownie, paliwa syntetyczne, recycling i wodór. Część tych inwestycji już jest realizowana. Ta noga energetyczna jest właśnie segmentem, w który chcemy najbardziej inwestować – mówi prezes Orlenu, dodając, że na tym plany się nie kończą.

Szczegóły wspólnych projektów Orlenu i Saudi Aramco poznamy w tym roku

Orlen mocno stawia na rozwój petrochemii. Już teraz realizuje jeden z największych projektów petrochemicznych w Europie, czyli projekt budowy kompleksu Olefin III w Płocku. Ale w planach są o wiele większe inwestycje w tym obszarze, do realizacji których zawarty został sojusz z koncernem SABIC, czyli europejską spółką Saudi Aramco.

Na razie niewiele wiadomo o szczegółach tej współpracy. Saudi Aramco zostało partnerem Orlenu, przejmując 30 proc. udziałów w gdańskiej rafinerii w ramach realizacji środków zaradczych. .

- Jeszcze w tym roku przedstawimy nasze zamiary oraz strony saudyjskiej – mówi Daniel Obajtek i podkreśla, że taki był cel wyboru Saudi Aramco na partnera.

- Szukaliśmy partnera nie tylko do warunków zaradczych, to była prosta sprawa, ale także partnera do stabilizacji dostaw ropy oraz technologii niezbędnych do rozwoju petrochemii. Takie sojusze zawierają koncerny na całym świecie. Tak robi Total, Equinor, OMV czy też Repsol – mówi, wskazując, że tego typu partnerstwa potrzebne są również Orlenowi, by dopiąć montaż finansowy planowanych projektów.

- Nie udźwigniemy sami całego procesu inwestycyjnego – zaznacza Obajtek.

Strategia zakłada także inwestycje w detal, elektromobilność i szereg innych obszarów, w których obecny jest Orlen.

- To są duże inwestycje i po to budowałem wielki koncern multienergetyczny, by był w stanie przeprowadzić transformację paliwowo-energetyczną w Polsce – dodał Daniel Obajtek, podkreślając, że mowa o inwestycjach rzędu 320 mld zł, które znalazły się w strategii koncernu do 2030 r.

Pierwszy reaktor SMR Orlenu powstanie już za pięć lat

W nowej strategii swoje miejsce znalazł także atom. Zgodnie z zapowiedziami Orlenu pierwszy reaktor SMR ma powstać już w 2028 r.

- Bardzo mocno nad tym pracujemy. Kwestia SMR-ów to kwestia naszej przyszłości – dodaje prezes Orlenu, podkreślając, że technologia, którą wybrał Orlen - GE Hitachi - jest sprawdzona, a pierwszy reaktor typu BWR-X już wkrótce będzie budowany w Kanadzie. W Polsce również niebawem poznamy szczegóły inwestycji.

- W kwietniu pokażemy lokalizację, terminy i stopień zaawansowania prac, bo z punktu widzenia takich inwestycji nie możemy myśleć długoterminowo, tylko średnioterminowo. Pierwszy mały reaktor w Polsce ma szansę powstać do 2028 r. To zaledwie za 5 lat – wskazuje Daniel Obajtek.

W odniesieniu do planowanych inwestycji prezes Orlenu zwraca szczególną uwagę na istotę zawieranych sojuszy, zwłaszcza przez koncerny z udziałem Skarbu Państwa.

- Nie prowadźmy do sytuacji, w której spółki Skarbu Państwa są reformowane przez syndyków masy upadłościowej. Ja nigdy tak nie prowadziłem koncernu, bo uważam, że ma on potencjał do rozwoju. Czasami to jest opłacone różnego rodzaju atakami, ale w biznesie się nie płacze, tylko idzie dalej – mówi Daniel Obajtek.

W rozmowie wideo także o tym, w jaki sposób Orlen zastąpi rosyjską ropę, która przestała właśnie płynąć do Polski, jak koncern zabezpiecza dostawy gazu, by móc obniżyć ceny dla klientów – zarówno detalicznych, jak i tych biznesowych, a także o tym, czy przyjdzie czas na zmianę nazwy Orlenu po przejęciach Energi, Lotosu i PGNiG.