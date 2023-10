Prezes Orlenu obiecuje, że ceny paliw się nie zmienią

Orlen na politykę cenową patrzy długoterminowo, w najbliższych tygodniach nie przewidujemy wzrostu cen paliw - przekazał prezes koncernu Daniel Obajtek. Jak zaznaczył, wydarzenia w Izraelu nie wpłyną na możliwość kontynuowania obecnej polityki cenowej.

Na rynkach ropy znów zrobiło się nerwowo. Po wybuchu wojny w Izraelu notowania surowca na światowych giełdach znów poszybowały w górę.

Będziemy kontynuować naszą politykę cenową - zapowiada prezes Orlenu.

Jeżeli nie wystąpią nieprzewidziane zdarzenia makroekonomiczne, ceny paliw się nie zmienią - dodaje Daniel Obajtek.

"Stabilizacja cen opłaca się zarówno Orlenowi, bo zapewnia stabilną sprzedaż, ale także korzystnie wpływa na gospodarkę i sytuację klientów. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku, pragnę poinformować, że w najbliższych tygodniach nie przewidujemy wzrostu cen na stacjach paliw" - podkreślił Daniel Obajtek.

Dodał, że tak duża firma jak Orlen musi patrzeć na gospodarkę, bo "stabilność gospodarki wprost przekłada się na stabilność koncernu". "Dlatego będziemy kontynuować naszą politykę cenową" - zapowiedział.

Orlen nie widzi powodów, żeby podnosić ceny paliw

Według Daniela Obajtka płocki koncern ma potencjał, aby kontynuować dotychczasową politykę cenową. "Zdywersyfikowaliśmy dostawy ropy, podpisaliśmy długoterminowe kontrakty, zbudowaliśmy też silne kompetencje handlowe. Dzięki zrealizowanym w ostatnich latach fuzjom mamy większe możliwości negocjacyjne i jesteśmy obecnie znacznie bardziej odporni na zawirowania na rynkach niż miało to miejsce w przeszłości. Patrząc krótko- i średnioterminowo, nie widzimy powodów, aby podnosić ceny" - dodał.

Prezes Orlenu wskazał, że spółka na razie nie widzi konieczności zmiany podejścia z powodu sytuacji w Izraelu i wywołanych przez nią zawirowań na rynkach surowcowych. "Nie wpłyną one na możliwość kontynowania dotychczasowej polityki cenowej przez Orlen" - przekazał.

"Cały czas analizujemy sytuację na rynkach. Konflikt w Izraelu faktycznie przełożył się na wzrost cen ropy naftowej, która jeszcze w ubiegłym tygodniu mocno taniała, podobnie jak olej napędowy i benzyna. Światowe notowania surowców zawsze były bardzo wrażliwe na sytuację geopolityczną, ale właśnie dlatego stosujemy politykę stabilizacji cen. Jeżeli nie wystąpią nieprzewidziane zdarzenia makroekonomiczne, ceny paliw się nie zmienią" - ocenił Obajtek.

Czy po wyborach czekają nas podwyżki cen na stacjach?

Odnosząc się do pojawiających się w przestrzeni publicznej spekulacji o możliwych podwyżkach cen paliw po wyborach parlamentarnych 15 października, szef Orlenu stwierdził, że "rozsiewanie takich niesprawdzonych informacji, to czysto polityczne działanie i próba rozchwiania sytuacji w kraju obliczona na wywołanie paniki".

"Tego typu rozpowszechniane nieprawdziwe informacje czy spekulacje to element gry wyborczej niektórych środowisk politycznych i są obliczone na wywołanie nieuzasadnionej paniki, która skutkuje wzmożonym ruchem na stacjach. W 2022 r. niektórzy politycy opozycji próbowali wywołać panikę i przekonywali, że ceny paliw wzrosną do 10 czy 15 złotych za litr. Dziś próbują w podobny sposób doprowadzić do destabilizacji rynku paliwowego w Polsce. Nawet kampania wyborcza nie uzasadnia takich działań. Czy w sytuacji, gdy za wschodnią granicą mamy wojnę i hybrydowe ataki z Mińska i Moskwy, jest to odpowiedzialne? Każdy może sobie sam odpowiedzieć na to pytanie" - podsumował prezes Orlenu.