Prezes PERN zapewnia: w Polsce nie zabraknie paliwa

Nerwowe zachowania na stacjach benzynowych wywołane inwazją na Ukrainę doprowadziły do limitowania zakupów benzyny i oleju napędowego. Kolejne uspokajające komunikaty tylko podgrzewały atmosferę. Kluczem do bezpieczeństwa dostaw ropy jest logistyka i dywersyfikacja. Czy mamy powody do niepokoju?

Ewentualne sankcje na dostawy ropy z Rosji oznaczałyby powtórzenie sytuacji z roku 2019, gdy przez 41 dni rurociągiem Przyjaźń do Polski nie docierało paliwo.

Inwestycje w magazyny ropy naftowej i paliw, poczynione przez PERN, gwarantują bezpieczne dostawy do rafinerii i stacji benzynowych.



Do Naftoportu w Gdańsku będzie mógł przypływać każdego dnia tankowiec ze 100 tysiącami ton ropy naftowej. Mamy wystarczające zaplecze magazynowe.