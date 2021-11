Prezes PiS zaprzecza pogłoskom o odejściu szefa Orlenu

To jest całkowita nieprawda - powiedział w Polskim Radiu24 prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński pytany o pogłoskę dotyczącą odejścia Daniela Obajtka z funkcji prezesa PKN Orlen. Obajtek się świetnie sprawdza w roli szefa Orlenu i budowniczego wielkiego przedsięwzięcia gospodarczego - dodał.

Wicepremier został zapytany we wtorkowej rozmowie w Polskim Radiu24 o pogłoskę o odejściu Daniela Obajtka ze stanowiska szefa Orlenu.

"To jest całkowita nieprawda. Pan Daniel Obajtek się świetnie sprawdza w roli szefa Orlenu i tego budowniczego naprawdę wielkiego przedsięwzięcia gospodarczego, tego wielkiego koncernu, który będzie największy w tej części Europy. I jednocześnie jest już dzisiaj traktowany przez te największe koncerny z tej dziedziny - mówię o koncernach petrochemicznych - jako nie tylko potencjalny konkurent. I to już jest dobry znak, dobry znak, że zaczynamy i tutaj się jakoś liczyć" - powiedział prezes PiS.

Jak dodał, "jak się komuś coś udaje, to się nagle okazuje, że jest bardzo wielu takich, którzy by go chcieli zmienić".

Pod koniec października, przy okazji opublikowanych danych za III kwartał 2021 r. PKN Orlen, Obajtek podkreślił, że "budujemy koncern multienergetyczny o zdywersyfikowanych źródłach przychodów i zysków". "To pozwala nam elastycznie reagować na wyzwania rynkowe i gwarantuje stabilność finansową, a co za tym idzie możliwość realizowania kolejnych kluczowych inwestycji" - stwierdził prezes PKN Orlen.

"Jesteśmy w bardzo dobrej kondycji finansowej, mamy solidną bazę do dalszego rozwoju i realizacji strategicznych projektów, które są tak ważne dla przyszłości Grupy Orlen. Szczególnie w kontekście dalszego wzmacniania naszej pozycji na zagranicznych rynkach" - dodał Obajtek.

PKN Orlen w III kwartale 2021 r. zanotował przychody na poziomie 36,5 mld zł, o 52 proc. wyższe niż przed rokiem m.in. w efekcie wyższych notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych. Zysk wyniósł 2,9 mld zł, o 2,3 mld zł więcej niż przed rokiem.